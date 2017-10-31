Татьяна Иващенко, , 16:35 — REGNUM

С момента назначения Александра Буркова врио губернатора Омской области прошло уже более трёх недель. За это время пресс-служба регионального правительства исправно отчитывается о действиях нового руководителя региона.

С 9 октября Бурков, сменивший на посту главы области ушедшего в отставку Виктора Назарова, успел встретиться с первыми лицами региона, затронуть острую для омичей тему экологии, заняться проблемой бесхозных жилых домов, съездить в Москву, чтобы «отстоять в федеральных министерствах бюджетные интересы Омской области», заняться ситуацией вокруг долгов по зарплате сотрудникам «Мостовика», посетить игру омского хоккейного клуба «Авангард» и так далее. Список немаленький и в какой-то мере даже впечатляющий. Омичам старательно и методично указывают на то, что Бурков знает «болевые точки» региона, вникает в проблемы и ищет решения.

Успел Бурков за это время и «внезапно» проинспектировать ЦРБ в городе Тара.

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Особо подчёркивалось, что Буркову пришлось изменить свой рабочий график, чтобы лично проверить работу районной поликлиники центральной районной больницы. Тарская больница считается межрайонным многопрофильным центром, в котором есть все узкие специалисты. В медучреждении проводятся высокотехнологические операции. Здесь же работает самая крупная поликлиника в северной климатической зоне, рассчитанная на 800 посещений в смену. То есть, судя по всему, это достаточно крупное медучреждение. По итогам визита особых претензий у Буркова к нему не возникло.

В пресс-службе облправительства корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока в официальном графике губернатора не значатся проверки других медучреждений региона, но они возможны.

«У нас инициативный и очень энергичный губернатор, который запросто может изменить свой маршрут, так что возможно всё», — вот в таком ключе высказался о Буркове начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.

По мнению ряда омских общественных деятелей, чтобы увидеть объективную картину, Буркову всё-таки надо было посетить не Тарскую ЦРБ, а медучреждение поменьше, желательно где-нибудь в глубинке.

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Ведь проблемы в системе здравоохранения Омской области существуют. И это не голословное утверждение. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, только в августе-октябре 2017 года в ходе масштабной проверки сотрудники ведомства выявили 1715 нарушений законодательства о здравоохранении, в том числе при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

Также стоит напомнить, что только в октябре текущего года в системе здравоохранения Омской области произошло два крупных скандала. Из-за неисправной машины скорой помощи в Колосовском районе семейной паре пришлось дать 500 рублей водителю скорой, чтобы он доставил мужчину, нуждающегося в госпитализации, в медучреждение на личном автомобиле. По данным прокуратуры, машина скорой помощи сломалась 20 октября, а починили её только через шесть дней. О ситуации узнали СМИ. Деньги пострадавшим в итоге вернули, главврачу Колосовской ЦРБ было внесено прокурорское представление. Медсестра, которая приняла решение о незамедлительной госпитализации пациента, получила дисциплинарное взыскание.

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Не прошло и двух недель, как разразился новый скандал. В омских пабликах в социальных сетях 29 октября появилось скандальное видео из омского травмпункта. Героиней этого видео стала медсестра, которая едва могла стоять на ногах, падала и на вопросы о своём состоянии не отвечала. Пользователи соцсетей тут же сделали вывод, что медработник находится в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения.

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В омском минздраве заявили, что по данному факту проводится проверка. Некоторые итоги этой проверки уже 30 октября озвучил министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко. Он с уверенностью заявил, что героиня нашумевшего ролика была трезвой, а причиной её состояния стала повышенная доза антидепрессантов, которые женщина принимает по назначению врача.

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Опять же из постов в соцсетях стало известно, что женщина разводится с мужем и в связи с этим испытывает большой стресс. Будучи на дежурстве, она приняла двойную дозу антидепрессантов. От этого у неё закружилась голова, она упала.

«Документально всё подтверждено — это антидепрессанты», — прокомментировал министр.

И вроде можно утверждать, что в минздраве привели все доводы для того, чтобы разъяснить эту ситуацию и замять скандал (поводов для которого, по данным профильного министерства, вовсе и нет). Однако эту ситуацию пользователи продолжают активно обсуждать в соцсетях. И некоторые из них убеждены, что властям нужно крепко взяться за систему здравоохранения Омской области и, наконец, навести в ней порядок.

«Забота и укрепление здоровья граждан, на мой взгляд, являются одной из важнейших задач. Я считаю, что исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков должен обратить внимание на систему здравоохранения Омской области. Тем более что последнее время мы практически еженедельно становимся свидетелями крупных скандалов, связанных с медицинским обслуживанием в регионе. Не могу сказать, что за несколько последних лет господин Стороженко смог наладить подведомственную ему отрасль. То, что мы имеем сейчас, является неким попустительством со стороны Стороженко. Создается впечатление, что министр здравоохранения Омской области просто отказывается слушать и верить в то, что происходит у него в учреждениях. Как следствие, не пытается изменить ситуацию. И пока будет такое отношение, мы будем наблюдать и, что хуже, участвовать в совершенно диких историях, связанных с медицинским обслуживанием в регионе», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразила омский общественный деятель Татьяна Шнейдер.

По её словам, министр должен «оторваться от документов, сводок, отчётов и проникнуть в микромир своего ведомства на практике». А именно, «посетить и своими глазами увидеть то, что творится у него в поликлиниках и стационарах».

«Я как человек, который периодически вынужден пользоваться услугами медицинских учреждений, могу охарактеризовать происходящее в них одним словом — бардак. В городских поликлиниках отсутствует множество узких специалистов, взять талон к врачу не всегда так просто, как кажется на первый взгляд, люди ждут приёма по талонам по месяцу, а то и больше. А очереди в поликлиниках к кабинету специалиста, в которых от восьми и более человек, к сожалению, перестали вызывать удивление, а привычно вошли в распорядок медучреждения. В стационарах отсутствуют необходимые препараты, и человек фактически получает лечение за деньги, так как вынужден обеспечить своё лечение от ваты до таблеток. Персонал стационаров вынужден строить свою деятельность на базе того, что имеет. А это не всегда способно дать положительный результат для пациента», — убеждена собеседница ИА REGNUM.

Общественница отметила, что одним из основных принципов охраны здоровья граждан являются доступность и качество медицинской помощи, однако «на практике это не всегда соблюдается».

«Бесплатная медицина — вещь очень интересная и специфическая. Если мы пользуемся платными услугами медицинских учреждений и видим уважительное отношение к себе, то при получении услуги, за которую мы не платим, не всегда тебе рады. На личном опыте я могу привести в пример некоторые омские медицинские учреждения, в которых я лично с этим сталкивалась», — подытожила Татьяна Шнейдер.

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Известно, что в 2016 году в Омской области функционировали 109 государственных учреждений здравоохранения, в том числе 70 больничных учреждений с фактической мощностью 14 320 круглосуточных коек и 29 амбулаторно-поликлинических учреждений.

Согласно информации из государственного доклада «О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Омской области по итогам деятельности за 2016 год», показатель общей заболеваемости населения региона, зарегистрированной по обращаемости, в 2016 году составил 185 086,6 на 100 000 человек населения, что на 4,6% ниже, чем в 2015 году.

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Конечно, некоторые проблемы в областном минздраве видят и признают. В частности, в профильном министерстве открыто заявляют о том, что в регионе имеется «большая потребность в специалистах первичного звена». В районных больницах не хватает 39 участковых терапевтов и 26 участковых педиатров.

В вышеупомянутой Колосовской ЦРБ, как показала прокурорская проверка, нет некоторых препаратов, относящихся к перечню жизненно-необходимых и важнейших. Думается, что эта проблема присутствует не только в Колосовском районе.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 октября, в пресс-службе облминздрава, в министерстве не ведётся статистика по поводу того, сколько было проведено проверок по сообщениям в СМИ и соцсетях об инцидентах в медучреждениях.

В профильном министерстве также напомнили об инциденте, случившемся в одной из городских поликлиник в прошлом году. Тогда одному из пациентов показалось, что пожилая лаборант медучреждения пьяна, так как у неё «заплетался язык». Но проверка показала, что женщина трезва, и в тот момент у неё просто были серьёзные проблемы со здоровьем.

В минздраве убеждены, что и нынешнего скандала можно было избежать, если бы те, кто снял и выложил видео в интернет, перед этим попытались разобраться в ситуации, вызвали полицию или обратились к администрации медучреждения. Но вместо этого получилось то, что получилось. Видео оказалось в сети и вызвало большой общественный резонанс.

Думается, что выводы о состоянии медработника, которую в соцсетях окрестили «шатающейся медсестрой», могут и должны делать только специалисты. Однако то, что Омская область уже дважды за неделю «гремит» в СМИ в негативном контексте, это ли не сигнал для губернатора, что не мешало бы «внезапно» проверить и другие медучреждения?