Сибирь: доходы падают, население убывает. Но не везде

Татьяна Иващенко, , 13:37 — REGNUM

Реальные денежные доходы населения Сибири в январе — октябре 2017 года снизились. За этот период в Сибирском федеральном округе (СФО) зафиксирована естественная убыль населения и миграционная убыль населения. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с исследованием Росстата. Однако есть у сибиряков и поводы для оптимизма…

Демография

Из документа Росстата видно, что рождаемость в Сибири падает (коэффициент рождаемости за 10 месяцев 2017 года — 12,4 на 1 тыс. человек населения; за аналогичный период 2016 года — 14,0). Минимальный коэффициент в Кемеровской области — 10,6, максимальный — в Туве (22,0).

Смертность в округе также немного снизилась. Этот показатель в расчёте на 1 тысячу населения за рассматриваемый период составил 12,8 (за январь — октябрь 2016 года — 13,0). Самая высокая смертность в Кемеровской области (14,2) и в Алтайском крае (14,1). Самая низкая — в Туве (8,8) и в Республике Алтай (9,7).

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В Сибири за 10 месяцев 2017 года в расчёте на 1 тыс. человек коэффициент естественной убыли населения составлял — 0,4 (в этот же период 2016 года — естественный прирост +1,0). Антилидер — Кемеровская область (-3,6). А прирост показали Тува (+13,2), Республика Алтай (+6,2), Бурятия (+4,0), Забайкалье (+1,6), Иркутская область (+0,4), Томская область (+0,3), Красноярский край (+0,2).

В абсолютных цифрах в январе — октябре 2017 года в Сибири зафиксирована естественная убыль населения — минус 6649 человек (в 2016 году — плюс 15 417).

При этом самая большая естественная убыль населения — в Кемеровской области (-8109; родилось 23 887 человек, умерло — 31 996), в Алтайском крае (-6189, родилось 21 568 человек, умерло — 27 757), в Омской области (-2296, родилось 19 144 человека, умерло 21 440). В то же время естественный прирост населения зафиксирован в Туве (+3524), в Бурятии (+3288), в Забайкалье (+1459), в Республике Алтай (+1134), в Иркутской области (+817), в Красноярском крае (+450), в Томской области (+248).

Что касается миграции населения, в Сибири в январе — октябре 2017 года наблюдалась миграционная убыль населения — минус 25 463 человека (-9915 в 2016 году). Самая большая миграционная убыль за этот период зарегистрирована в Омской области (-8848; прибыло 44 558 человек, выбыло — 53 406), в Забайкалье (-6384; прибыло 22 997 человек, выбыло — 29 381) и в Алтайском крае (-6188; прибыло 61 375 человек, выбыло — 67 563).

Доходы, занятость, безработица

Средняя зарплата в регионах СФО в январе — октябре 2017 года составляла 32 879 рублей (в РФ — 37 964 рубля). Это 106,4% к январю — октябрю 2016 года. Самая высокая средняя зарплата за этот период зафиксирована в Красноярском крае — 39 705 тысяч рублей (105,1%), в Томской области — 37 401 рубль (104,7%), в Иркутской области — 36 730 рублей (106,7%). Самая низкая — в Алтайском крае (22 035 рублей), в Республике Алтай — 24 950 рублей, в Омской области — 29 191 рубль.

По данным Росстата, реальные денежные доходы населения России в январе — октябре 2017 года упали, составив 99,2% к январю — октябрю 2016 года. В Сибири реальные денежные доходы за обозначенный период и вовсе упали на 3%. Больше всего — в Бурятии (на 8%), Томской области (6,5%) и Туве (5,4%). Рост зафиксирован только в Республике Алтай (+3,7%).

В СФО численность рабочей силы в среднем в сентябре — ноябре 2017 года составляла 9661,3 тыс. человек. В том числе занятые — 8951,6 тыс. человек, безработные — 709,7 тыс. человек. Уровень безработицы в Сибири статистики оценили в 7,3% (5,0% в РФ). Самый высокий уровень безработицы — в Туве (17,4%), в Республике Алтай (11,3%), в Забайкалье (10,7%). Самый низкий — в Томской области (5,5%).

Промышленность

В январе — ноябре 2017 года к январю — ноябрю 2016 года индекс промышленного производства в Сибирском федеральном округе составил 102,3% (уровень Российской федерации — 101,2%). Лидеры роста — Республика Алтай (137%), Тува (110%), Красноярский край (107,5%). Также показатели выше среднеокружного зарегистрированы в Иркутской области (104,7%), Омской области (104,4), Алтайском крае (103,4%). В Новосибирской области индекс промышленного производства составил 102,3%; в Кемеровской области — 101,5%; в Забайкальском крае — 100,3%, в Томской области — 99,8%; в Хакасии — 99,6%. Самый низкий показатель — в Бурятии (86,4%).

Добыча полезных ископаемых за январь — ноябрь 2017 года к аналогичному периоду 2016 года в Сибирском федеральном округе достигла 105,7% (102,2% по РФ). Лидеры по приросту — Республика Алтай (141,9%), Новосибирская область (141,7%), Тува (111,3%). Самые низкие показатели — у Омской области (82,8%), Алтайского края (94,8%), Томской области (97,2%).

Обрабатывающие производства в январе — ноябре 2017 года к январю — ноябрю 2016 года в Сибирском федеральном округе — 100,1% (показатель по РФ — 100,4%). Самые высокие показатели в Туве — 116,2%; в Красноярском крае — 107,2%; Иркутской области — 106,8%. Антилидеры — Бурятия 81,6%; Забайкалье — 88,8%; Кемеровская область — 97,9%.

Сельское хозяйство

В январе — ноябре 2017 года в Сибири произведено 817,0 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Это 102,6% к январю — ноябрю 2016 года (в РФ за этот период произведено 9,8 млн тонн — 106,9% к аналогичному периоду 2016 года). Лидерские позиции занимают Новосибирская область — 151,8 тыс. тонн; Омская область — 144,3 тыс. тонн; Алтайский край — 121,5 тыс. тонн. Меньше всего скота и птицы на убой произведено в Хакасии — 1,7 тыс. тонн; в Республике Алтай — 2,4 тыс. тонн; в Забайкальском крае — 3,3 тыс. тонн. Но тут следует учитывать площадь и потребности региона.

Молока в январе — ноябре прошлого года в России произвели 14,3 млн тонн. Вклад Сибири статистики оценили в 2015,4 тыс. тонн. Это 102,4% к январю — ноябрю 2016 года. Больше всего молока произвели в Алтайском крае — 499,1 тыс. тонн; в Новосибирской области — 480,8 тыс. тонн; в Красноярском крае — 341,6 тыс. тонн. Во всех этих регионах производство молока по сравнению с январем — ноябрем 2016 года увеличилось (на 1,2%; на 3,7%; на 1,3% соответственно). А вот снижение показали следующие сибирские регионы — Забайкалье (на 12,3%), Республика Алтай (на 10,3%), Тува (на 2,4%), Кемеровская область (на 0,9%).

В РФ за 11 месяцев 2017 года произведено 32,3 млрд штук куриных яиц. В том числе в регионах СФО за этот период произведено 5133,0 млн штук. Это 103,7% к январю — ноябрю 2016 года. Лидируют Новосибирская область — 1046,7 млн штук (99,4% к аналогичному периоду 2016 года), Кемеровская область — 1005,8 млн штук (106,4%), Иркутская область — 851,9 млн штук (102,8%).

Строительство

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе — ноябре 2017 года в России оценивается в 6458,0 млрд рублей. В том числе в СФО — в 690 312,1 млн рублей. Снижение — 94,5% к аналогичному периоду позапрошлого года. Нарастили темпы строительства в Бурятии (137,4% к январю — ноябрю 2016 года), в Иркутской области (120,6%), в Туве (111,3%). Самое серьёзное снижение зафиксировано в Хакасии (66,3%). Также отрицательные результаты показали Томская область (72,6%), Республика Алтай (80,9%), Алтайский край (84,3%), Новосибирская область (84,6%), Красноярский край (85,2%), Омская область (91,2%).

Что касается строительства жилых домов, в РФ за обозначенный период введено 60 350,1 тыс. м2 жилья. В Сибирском федеральном округе за январь — ноябрь 2017 года ввели 5496,4 тыс. м2 жилья. Это 87,1% к январю — ноябрю 2016 года. Прирост отмечен в Иркутской области (138,6%), в Хакасии (136,1%), в Туве (109,3%), в Республике Алтай (104,2%), в Томской области (101,4%). Самое серьёзное снижение произошло в Омской области (61,4%), где в январе — ноябре 2017 года было введено 386,9 тыс. м2 общей площади жилья. Также снижение зафиксировано в Алтайском крае (71,5%), в Новосибирской области (78,9%), в Бурятии (79,1%), в Кемеровской области (80,0%), в Красноярском крае (81,6%).

Торговля и услуги

Оборот розничной торговли в январе — ноябре 2017 года в РФ составил 26 722,5 млрд рублей. Что касается регионов СФО, статистики приводят за этот период такие данные: 2 605 578,2 млн рублей. Прирост — 101,0% я аналогичному периоду позапрошлого года.

Снижение по этому показателю произошло в Хакасии (98,6%), в Бурятии (98,7%), в Забайкалье (99,4%), в Красноярском крае (99,6%), в Томской области (99,6%). А в лидеры выбилась Омская область (107,1%).

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли за 11 месяцев прошлого года в РФ составил 48 347,0 млрд рублей. В СФО — 3 877 769,6 млн рублей (107,9% к аналогичному периоду 2016 года). Наибольший прирост отмечен в Иркутской (132,0%), Кемеровской (115,2%), Новосибирской областях (110,3%). Снижение — в Республике Алтай (57,6%), Туве (76,9%), Томской области (81,9%).

В январе — сентябре прошлого года на долю регионов Сибири приходилось 9,3% от общего объёма внешней торговли в РФ. Наибольшая доля приходилась на Кемеровскую область (4,0%). В целом по итогам января — сентября 2017 года сложилось положительное сальдо. Отрицательным оно было в двух регионах — в Забайкалье (-238,7 млн долларов США) и в Новосибирской области (-86,5 млн долларов США).

Кроме того, статистики предоставили информацию по так называемой демографии организаций. По данным Росстата, в октябре 2017 года количество зарегистрированных организаций в Сибири составило 3585. Количество официально ликвидированных организаций — 5302. Больше всего зарегистрированных организаций — в Новосибирской области (884), в Красноярском (596) и Алтайском (508) краях. Больше всего официально ликвидированных организаций — в Новосибирской (1197), Иркутской (880), Омской (693) областях.

В январе — сентябре 2017 года в Сибири действовало 27 594 малых предприятия (оборот — 1 692 274,6 млн рублей). В них были заняты 755,6 тыс. человек.

Оборот предприятий общественного питания в январе — ноябре 2017 года в Сибири составил 123 463,8 млн рублей (в РФ — 1282,1 млрд рублей). Это 102,7% к январю — ноябрю 2016 года. Прирост зафиксирован в Новосибирской области (113,0% к январю — ноябрю 2016 года), в Республике Алтай (105,7%), в Бурятии (104,9%), в Иркутской области (104,2%), в Туве (101,7%), в Красноярском крае (101,7%), в Омской области (101,4%), в Алтайском крае (100,9%). Антилидеры — Томская область (93,2%), Кемеровская область (96,5%), Хакасия (98,3%), Забайкалье (99,7%).

Цены

Пожалуй, одной из самых востребованных у населения является статистическая информация о ценах.

Так, индекс потребительских цен в ноябре 2017 года (товары и услуги) в Сибири составил 101,6% к декабрю 2016 года (в РФ — 102,1%). В том числе по продовольственным товарам — 99,7%; по непродовольственным — 102,3%; по услугам — 103,3%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в ноябре прошлого года в Сибири составляла 13 530,7 рубля, это 92% к среднероссийской стоимости (14 747,8 руб.). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ноябре в Сибири составляла 3673,9 рубля (3720,0 руб. в РФ).

Правонарушения

В январе — ноябре 2017 года в РФ было зафиксировано 1 920 819 преступлений. В том числе в Сибири за этот период — 337 071 преступление. Это 95,2% к январю — ноябрю 2016 года. Прирост произошёл в Туве (109,2%) и в Хакасии (103,1%). Значительнее всего снизилось количество преступлений в Алтайском крае (на 10,4%).