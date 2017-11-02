Омская область: серьёзные проблемы в здравоохранении и Омск вместо Парижа

Омск, , 16:13 — REGNUM События Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

1715 нарушений

В Омской области принципы доступности и качества оказания первичной медицинской помощи соблюдаются не везде. Такой вывод прозвучал на заседании коллегии под председательством прокурора Омской области Анастаса Спиридонова.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 ноября, в облпрокуратуре, заседание коллегии состоялось 27 октября. По мнению участников коллегии, состояние законности в сфере здравоохранения «требует особого и пристального внимания».

По информации ведомства, в регионе были зафиксированы нарушения при оказании платных медицинских услуг, случаи приобретения медицинских препаратов за счёт средств пациентов. Также имеется информация об отсутствии минимального ассортимента лекарственных средств и их ненадлежащем хранении.

Прокурорские проверки выявили неэффективное использование отдельных видов медицинского оборудования, его простой и отсутствие технического обслуживания. Зафиксированы нарушения требований к организации работы скорой и неотложной помощи, обеспечению её своевременного прибытия, техническому оснащению автомобилей, срока их эксплуатации. Серьёзной проблемой остаётся вопрос укомплектованности медицинскими кадрами городских и районных учреждений здравоохранения. Здания и сооружения ряда организаций здравоохранения эксплуатируются с нарушениями технических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.

В целом прокурорские проверки выявили 1715 нарушений закона. Внесено 158 представлений, вынесены постановления о возбуждении 49 дел об административных правонарушениях. Объявлено четыре предостережения, опротестовано 16 незаконных правовых актов. В суд направлено три исковых заявления, а в следственные органы — шесть материалов для организации следственных проверок. По инициативе прокуроров возбуждено три уголовных дела.

За разъяснениями по поводу уголовных дел корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу прокуратуры Омской области.

Там сообщили, что одно уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц одной из районных больниц по факту мошенничества с бланками строгой отчётности. Что касается второго уголовного дела, заведующая одного из медучреждений обвиняется в растрате медикаментов. Третье связано с гибелью ребёнка в роддоме в 2016 году, уголовное дело было возбуждено в текущем году.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2017 года в сфере здравоохранения Омской области произошло два громких скандала. Первый был связан с тем, что из-за сломанной машины скорой помощи семейной паре пришлось заплатить 500 рублей водителю скорой, чтобы нуждающегося в госпитализации мужчину доставили в больницу. Информация об том инциденте просочилась в соцсети. В ситуацию пришлось вмешаться облминздраву. В итоге медсестра, принявшая решение о необходимости срочной госпитализации, получила дисциплинарное взыскание, деньги пострадавшему пациенту вернули.

Читайте также: В больницу за 500 рублей: как чиновники на местах подставляют губернатора

Вторая скандальная ситуация произошла в одном из травмпунктов Омска. Пациенты увидели и засняли на видео, как медсестра едва стоит на ногах и падает. Видео также было выложено в соцсети, пользователи предположили, что медсестра пьяна или «под наркотиками».

Читайте также: Скандал с «пьяной» медсестрой: шокированные омичи ждут итогов проверки

В минздраве провели проверку и заявили, что героиня нашумевшего ролика была трезвой, а причиной её состояния стала повышенная доза антидепрессантов, которые женщина принимает по назначению врача.

Читайте также: Омское здравоохранение подвели антидепрессанты

Читайте также: «Дикие истории» омского здравоохранения

Дождались

Сотрудникам обанкротившегося «Мостовика» начали выплачивать долги по зарплате.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 ноября, в правительстве Омской области, за три дня на погашение задолженности перед трудовым коллективом объединения «Мостовик» направлено почти 50 млн рублей.

В облправительстве напомнили, что процедура банкротства компании длится уже более двух лет. Сейчас оплату за труд пропорционально получают 13 тыс. человек, работавших в структурах предприятия в разных регионах.

Уточняется, что на сегодняшний день на погашение долга по зарплате трудовому коллективу «Мостовика» направлено 48,4 млн рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на конец октября 2017 года задолженность перед 1769 работниками предприятия составляла 663 млн рублей.

Читайте также: Брошенные дома и «ядерное» зарево — главное в Омской области

27 октября с руководством и работниками предприятия, конкурсным управляющим встретился врио главы региона Александр Бурков. По итогам встречи врио губернатора и спикер областного заксобрания Владимир Варнавский обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку адекватности составления и оценки лотов с продажей имущественных объектов «Мостовика».

В Париж — дешевле

В Омске проходят «Дни Эрмитажа». В связи с этим в областную столицу 1 ноября прибыл генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 2 ноября в омском музее им. М. А. Врубеля состоялось торжественное открытие выставки предметов из Государственного Эрмитажа «Ремесло как искусство». В Омск привезли сразу шесть экспонатов, возраст которых более 300 лет. Это рыцарские шлемы, созданные в XVI веке в Германии, круглые щиты — рондаши, итальянская парадная кираса XVI века. По словам Пиотровского, открытие этой выставки станет ещё одним шагом на пути к созданию в Омске Центра «Эрмитаж-Сибирь».

Также в Омске Михаил Пиотровский прочитал лекцию «Эрмитаж: консервативный инноватор», посвященную ведущему музею страны, и принял участие в заседании попечительского совета Фонда развития музея им. М. А.Врубеля.

В ходе визита Пиотровского любопытную деталь подметили местные СМИ. Они сообщили о том, что генеральный директор Эрмитажа положительно относится к идее субсидий на перелёты в другие города с целью провести культурную программу.

«Конечно, я за то, чтобы государство дотировало внутренний туризм. Мы помним, как 40 лет назад каждый житель Советского Союза знал, что хотя бы однажды приедет в Эрмитаж. Сейчас иная ситуация, слетать в Париж дешевле, чем в Омск», — цитируетПиотровского «Омск здесь».

Добавим, по данным агрегатора Skyscanner, в ноябре 2017 года авиабилет в одну сторону из Санкт-Петербурга в Париж обойдётся в сумму от 6,2 тыс. рублей. При этом авиабилет из Санкт-Петербурга в Омск обойдется в сумму от 7,9 тыс. рублей.

Напомним, в Омске планируют открыть центр «Эрмитаж-Сибирь». В настоящее время для этого реконструируется здание бывшего страхового общества «Саламандра» по улице Музейной.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, центр «Эрмитаж — Сибирь» будет представлять собой многофункциональный комплекс, ориентированный на семейную и молодежную аудиторию.

В настоящее время представительства Эрмитажа уже действуют в Выборге, Казани, а также в Италии и других странах. Соглашение о создании центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омске было подписано в декабре 2013 года. Ранее озвучивалось, что представительство Эрмитажа в Омске должно открыться в 2019 году.

Читайте также: Омский эксперт: Целевая аудитория представительства Эрмитажа в Сибири — дети