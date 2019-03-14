Власти Алтайского края и Республики Алтай обнародовали некоторые данные о развитии туристической отрасли, которая является одной из приоритетных в экономике двух регионов. Так, туристический поток в Республику Алтай по итогам 2017 года составил 2,05 млн человек (это на 3,2% больше, чем годом ранее). Алтайский край за это же время сумел привлечь около 2,2 млн человек. Рост туристического потока при этом оценивается в 5%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Панорама Алтайских гор

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Чарыш

«Темп роста туристического потока 5% в год — вполне приличный во всем мире. Это считается неплохим показателем. Тем более что он варьируется в зависимости от погодно-климатических условий текущего года и других причин», — подчеркнул губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Примерно о том же самом заявил и глава Республики Алтай Александр Бердников.

«В 2006 году мы выбрали туризм в качестве одного из основных направлений социально-экономического развития Республики Алтай и планомерно движемся в этом направлении, одновременно серьезно развивая и смежные отрасли экономики», — отметил глава республиканского правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Заснеженный хребет Алтайских гор

Но при этом из официальной информации очевидно, что речь идет лишь об увеличении числа объектов размещения, которых в Горном Алтае и без того не счесть. Между тем именно они очень часто становятся источником загрязнения окружающей среды.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Последствия отдыха на природе в Республике Алтай

Фотограф Александр Тырышкин, который объездил всю республику, включая её отдаленные районы, считает, что в Республике Алтай отсутствует экологическая культура, а также не работают проверяющие от муниципалитетов, от минприроды:

«Мусор скапливается не только на берегах рек. На горе Комсомольской в Горно-Алтайске (столица Республики Алтай — прим. ИА REGNUM) много мусора, за городом, у кладбища. В селе Майма, где практически отсутствуют мусорные контейнеры, много мусора», — об этом он информировал ИА REGNUM в октябре 2017 года.

Довод о том же самом приводил ранее и президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий. Он полагает, что на ситуацию влияет «отсутствие должного надзора со стороны органов власти». В качестве причины замусоривания берегов рек он указал «отсутствие механизма привлечения к ответственности со стороны тех же предпринимателей, около которых находится рекреационная территория».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Катунь осенью становится бирюзовой

Читайте также: Пока глава Горного Алтая креативит, священная река утопает в мусоре

«За прошедший год в регионе выросло количество предприятий различных форм собственности, оказывающих туристические услуги, — с 804 до 907, это гостиницы, туристические базы и кемпинги, «зеленые дома», турагентства и так далее», — отмечается на сайте правительства Республики Алтай.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одно из разрушенных хозяйств в Республике Алтай

А то, что можно отнести к развитию туристической инфраструктуры, обозначено не слишком впечатляюще:

«Расширяются горнолыжные комплексы, крупнейшими из которых являются ГЛК «Манжерок», «Артыбаш» и «Семинский перевал». Здесь открываются новые трассы, подъемники, а на ГЛК «Манжерок» с прошлого года идут работы по созданию системы искусственного оснежения. Её первая очередь уже заработала в январе этого года, что позволило открыть сезон, несмотря на малоснежную зиму. Полностью данные работы планируется завершить к предстоящей осени, что позволит начать следующий горнолыжный сезон уже в октябре — ноябре».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Опять-таки: обозначив в официальной информации важность обеспечения занятости и дополнительного дохода населения Республики Алтай, власти региона ничего не упомянули о важности участия в федеральных туристических проектах, один из которых в Республике Алтай всё еще надеются реализовать — теперь уже на уровне региона. Речь идет о печально известной туристической зоне «Долина Алтая» с «утёкшим» искусственным озером, но которая, как заявлялось, переживает сейчас своё третье перерождение.

Читайте также: В Республике Алтай вновь восстанавливают «подмоченную репутацию» турзоны

Между тем очевидно, что Алтайскому краю, весьма обделённому великолепными видами Алтайских гор, для достижения прироста в 5% пришлось изрядно «пахать» весь 2017 год. Как уже сообщало ИА REGNUM, с привлечением федеральных ресурсов Алтайский край продолжает развивать три проекта: туристско-рекреационные кластеры «Белокуриха», «Барнаул — горнозаводской город» и автотуристский кластер «Золотые ворота». Причём, по словам главы региона Александра Карлина, на один бюджетный рубль, вложенный в эти площадки, приходится порядка двух рублей частных инвестиций.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорожная инфраструктура в Алтайском крае может выглядеть так

Читайте также: Алтайский бизнес вложил 5 млрд рублей в развитие туризма

«Предприниматели могут видеть, где и в каких объектах нуждается регион. А правительство Алтайского края берет на себя обязательства оперативно решать все вопросы, в том числе и связанные с землеотводом. По такому принципу, в частности, был создан придорожный сервис Большого Золотого кольца Алтая и Малого Золотого кольца Алтая», — пояснил губернатор.

Читайте также: И медведи по улицам бродят: чем и почём Барнаул завлекает туристов

Поэтому упрёки в том, что Алтайский край на московской выставке «Интурмаркет» тратит из своего бюджета десятки миллионов рублей, тогда как соседняя республика на те же цели расходует в 10 раз меньше, не кажутся слишком уж справедливыми. Пристрастия высоких и не очень чиновников поохотиться на краснокнижных животных в Республике Алтай известны далеко за пределами региона. Но эта тема в продвижении на туристической выставке, сами понимаете, не нуждается.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Великолепием гор Алтайский край может похвастаться разве что только в Чарышском районе

Читайте также: «Волки позорные». Алтайцы требуют отставки чиновников-браконьеров

Между тем инвесторы Алтайского края только в проект туркластера «Белокуриха-2» и строительство инженерной инфраструктуры вложили не один миллиард рублей. Уже сейчас проектом восхищаются и знают не только алтайские туристы, но и российские спортсмены-биатлонисты, для которых открыли там тренировочную базу. Так что Алтайскому краю действительно есть что показать и разрекламировать.

Читайте также: Курорт «Белокуриха-2» стал популярным задолго до своего открытия

Узнаванию новых достопримечательностей во многом способствовало задействование всевозможных механизмов информирования. Далеко не дешёвых причём. Напомним, летом 2017 года в регион для съемок фильма о Чуйской тракте приезжал артист Гарик Сукачёв. Картина «То, что во мне» получилась у него весьма любопытной и добродушной. Вполне вероятно, после её просмотра появились те, кто мечтает теперь порывать на Алтае. Стоила ли «овчинка выделки»? Ответ очевиден.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Достопримечательности Алтая завораживают своей суровой природной красотой

Читайте также: Игорь Сукачёв: «Чуйский тракт — потрясающая дорога»

В заключение заметим: два Алтая, безусловно, великолепны и достойны самых восторженных слов туристов. Несмотря на то, что проблем с развитием инфраструктуры и достойного сервиса еще очень много, дальнейшая реализация общефедеральной программы развития внутреннего туризма будет способствовать тому, что интерес к сибирским регионам будет возрастать.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Катунь осенью становится бирюзовой

Что касается Алтая, то он действительно многолик и многогранен. Его секреты во все времена будоражили умы великих мыслителей, путешественников и творческих людей. Поэтому делить турпотоки на два региона едва ли имеет смысл.

Читайте также: Туристы предпочитают отдыхать на Алтае «дикарями»

И второе: всё-таки хочется, чтобы развитие туристических услуг, которое приносит несомненную пользу местным жителям, не сводилось в конечном итоге к одному лишь извлечению выгоды. Важно, чтобы регионы развивали и приумножали природное своё достояние, несмотря на то, что Год экологии уже закончился.