Игорь Сукачёв: «Чуйский тракт — потрясающая дорога»

Барнаул, , 11:28 — REGNUM Известный артист, режиссёр и музыкант Игорь (Гарик) Сукачев, осенью 2016 года снявший фильм «То, что во мне» об Алтае, до сих пор находится под впечатлением от увиденных красот. Настроение не испортила даже травма, полученная им в первый же день съёмок. Своим рассказом о путешествии он поделился недавно с ведущим программы «Вечерний Ургант», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Говоря об обстоятельствах полученной травмы, Сукачёв, в частности, отметил: «Несколько лет назад в Алтайском крае была построена необыкновенно красивая серпантинная дорога великолепнейшего качества (речь идет о горной трассе, ведущей в туркластер «Белокуриха-2», прим. ИА REGNUM ). На ней 46 поворотов. Я по ней ехал в то время, когда склоны ещё не покрылись зеленью. Соответственно, так как поднимался все выше и выше на мотоцикле, в воздухе носился очень мелкий песок — он как стекло. Это было довольно опасно — порыв ветра такой песок одномоментно принёс, и я упал с мотоцикла. При этом мне его нужно было ещё удержать, чтобы он в пропасть не свалился. Ребра были мгновенно сломаны», — рассказал Гарик Сукачёв.

Это происшествие он счёл знаком: «буду делать свое дело или нет». «За всё нужно платить. Это самая маленькая плата, которую я должен был отдать».

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Кстати, в процессе подготовки съемок он с удивлением узнал об имевшей место эвакуации в Белокуриху пионерского лагеря «Артек» в годы Великой Отечественной войны.

После завершения съёмок своего фильма Гарик Сукачёв стал всем советовать посетить Алтай.

«Чуйский тракт — потрясающая дорога. Можно путешествовать на чём угодно. На Алтае огромное количество разных развлечений для взрослых и детей», — подчеркнул Гарик Сукачев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, показ фильма Гарика Сукачёва «То, что во мне» в российских кинотеатрах стартовал в середине ноября. В описании к картине сказано: «Однажды он оседлал своего железного коня и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков родины — на Алтай. Его ждали суровые испытания, неожиданные встречи, несказанная красота, экзотические обряды и мистические откровения…».

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