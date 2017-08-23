Туристы предпочитают отдыхать на Алтае «дикарями»

Барнаул, , 07:55 — REGNUM Федеральное агентство по туризму отмечает рост интереса россиян к самостоятельным путешествиям. Не стал исключением и Алтайский край, где турпоток с начала 2017 года года прирос на 3% и составил 770 тысяч человек. Этим летом регион вошел в ТОП-10 общероссийского рейтинга туристов-«дикарей». Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного Ростуризмом совместно с участниками рынка.

Гостей из российских регионов и из-за рубежа притягивает уникальная природа Алтая, богатое культурное наследие, возможность активно отдохнуть и поправить здоровье. Традиционно, в списке наиболее популярных мест отдыха — города-курорты Белокуриха, Яровое, Сростки, Завьявловские озера. Но туристы, предпочитающее изучать Алтайский край самостоятельно, едут, как правило «за экзотикой».

К таковой можно отнести природные достопримечательности Горной Колывани. К примеру, гора Синюха является одним из самых любимых мест паломников. Здесь образуются гранитные чаши, вода в которых считается святой. У местных жителей поселка Колывань сохранилось много легенд, связанных с горой Очаровательной, где в язычестве совершались жертвоприношения. Венчающая её скала по форме напоминает пасть каменного чудовища, которое каждый вечер «съедает» Солнце. А рядом с горным озером, расположенным в южной части вершины горы, на уплощенном скальном выходе выбита неглубокая лунка, края которой скорее всего были обработаны древним человеком для общения с духами воды.

Местным жителям известны поверья переселенцев о том, что Караульная сопка (самая высокая из гор, находящихся неподалеку от Змеиногорска) внутри — полая, а в ее недрах плещется подземное озеро, по которому плавает струг Ермака, до краев полный червонным золотом.

Еще одна достопримечательность Горной Колывани — гора Ревнюха. Она является памятником, имеющим федеральное значение. Прямо у подножия горы находится знаменитое месторождение яшмы. Именно там в 1819 году нашли огромную глыбу длинной 11 метров, которая послужила материалом для знаменитой «Царицы ваз», которая теперь украшает один из залов Эрмитажа.

Сокровищницей древнего исторического наследия, который только начинает открывать свои тайны, считается Денисова пещера, расположенная в Солонешенском районе Алтайского края. По утверждению некоторых учёных, современный человек (Homo sapiens) там появился еще 50 тысяч лет назад. Не так давно археологи обнаружили там еще одну интересную находку, которая дает основание полагать, что в пещере еще жил человек неизвестного антропологического типа, которого назвали «хомо алтаенсис».

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Удивительный подземный мир алтайских достопримечательностей представлен также пещерой Страшная, открытой в 1966 году томскими спелеологами. Вход в неё расположен в скале, на высоте 45 м над рекой Иня. При раскопках там были найдены костные останки рыб, амфибий, птиц и 56 видов млекопитающих, включая человека.

Для туристов, предпочитающих спелеомаршруты, привлекателен также Горный Чарыш. Например, пещеры рядом с поселком Усть-Кан, где находили стоянки древних людей. Для поклонников сплавов здесь есть отличные места: Кумир — Чарыш — Коргон — Чарыш — это маршрут 5-ой категории сложности.

Поскольку в Алтайском крае проживает около 150 наций и народностей и каждая имеет свою уникальную кухню, культуру, в регионе получил развитие гастрономический, этнографический и сельский туризм. За ним любители национального колорита едут в мордовское село Борисово Залесовкого района, казачью станицу Терской (с.Новопокровка Быстроистокского района), немецкое село Шумановка в Немецком национальном районе или родину Василия Шукшина — Сростки в Бийском районе.

Всего, по данным управления по туризму Алтайского края, за последние три года на Алтае побывало более 5,5 миллиона туристов. В среднем, поток отдыхающих с каждым годом увеличивается на 200 тысяч человек.

Помимо Алтайского края, в десятку наиболее востребованных туристами регионов этим летом также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия, Ярославская область, Москва и Московская область, Калининградская область, Ставропольский край и Республика Хакасия. Интересно, что в рейтинг Ростуризма не вошла Республика Алтай, где тоже находится множество впечатляющих природных достопримечательностей. Хотя возможно федеральное ведомство просто «объединило» в своем исследовании два региона, либо туристы за одно путешествие успевали побывать на двух территориях.

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