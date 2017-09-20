Светлана Шаповалова, , 18:17 — REGNUM

Барнаул привлекает российских туристов не только «рублём» (столица Алтайского края входит сейчас в ТОП самых бюджетных городов для путешествий этой осенью), но и новыми достопримечательностями, а также — совершенствованием рынка туристических услуг. Об этом свидетельствует тот факт, что количество туристов, посетивших Барнаул за последние 5 лет, увеличилось почти вдвое: ежегодно сюда приезжают более 400 тыс. человек.

Барнаул — довольно молодой город (недавно ему исполнилось 267 лет), но его славная история известна далеко за пределами Сибири. Сюда хотел приехать поэт Александр Блок, его намеревался поселиться Фёдор Достоевский (в письмах писателя город упоминается 45 раз). В разное время город посещали Иосиф Сталин и Никита Хрущёв: по итогам их визитов были приняты важные государственные решения. В начале 60-х Барнаул встречал Владимира Высоцкого: здесь актер и поэт и отметил свой 26-й день рождения. Его память горожане увековечили памятником (он был открыт в 2002 году).

Богатое наследие промышленника Акинфия Демидова, построившего сереброплавильный завод, и изобретателя паровой машины Ивана Ползунова барнаульцы пытаются сохранить посредством реализации проекта «Барнаул — горнозаводской город».

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На создание инженерной инфраструктуры этого туркластера из федерального бюджета направили около 900 миллионов рублей. Также привлекли почти 2 миллиарда рублей частных инвестиций.

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Туристические услуги в Барнауле представляют сейчас не меньше сорока фирм и еще больше — гидов, организующих экскурсии.

Кстати, из-за тёплой погоды летний экскурсионный сезон-2017 стартовал в Барнауле довольно рано — в первой декаде мая. Туристам предлагали традиционные маршруты: «Барнаул — горнозаводской», «Барнаул — купеческий», «Барнаул — литературный», «Барнаул — православный», «Барнаул — театральный», «Деревянное кружево», «Каменные сокровища». Также разработан очень интересный проект «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны». Новинкой года стала «Фито-экскурсия» по ленточному сосновому бору, во время которой экскурсантам рассказывают о пользе местных растений.

Всего, по оценке заведующей отделом по развитию туризма Татьяны Сибиркиной, в городе на сегодня действуют более 30 экскурсионных маршрутов различной тематики, автобусных и пешеходных, ориентированных на детей и взрослых.

«Количество участников растёт ежегодно. Экскурсии посещают не только туристы, но и жители города. Так, в 2015 году на экскурсиях побывали 8,7 тысяч человек, в 2016 году с историей города познакомилось уже 11,1 тысяч человек (на 21% больше)», — пояснила она.

Напомним, наиболее активно преображение исторической части Барнаула ведется в последние два года. Прошлой осенью горожане получили новую лестницу в нагорный парк: это место, оборудованное скамейками и освещенными террасами, полюбилось многим горожанам. А в конце прошлой недели в «подарок» на 80-летие Алтайского края был открыт «барнаульский Арбат»: пешеходная улица в обрамлении старинных купеческих зданий (их тоже планируется реконструировать) несомненно повысит туристическую привлекательность Барнаула.

Даже медведь теперь по центру города «бродит»: зверь словно сошёл с известного плаката дизайнера Александра Целовальникова и фотографа Владимира Моисеенко.

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Следующим этапом реализации проекта станет сохранение уникального комплекса зданий «сердца Барнаула» — сереброплавильного завода.

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Такими темпами, может быть, и до других архитектурных памятников дело дойдет. Если они, конечно, не успеют распасться на кирпичики от старости. Особенно актуально сказанное в отношении дома купца Поскотинова 1910 года постройки. Его реконструкция осложнена тем, что оно находится в федеральной собственности.

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Как известно, Барнаул в число самых бюджетных городов для осенних путешествий ТурСтат включил потому, что стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обеда в кафе и посещения городского музея здесь минимальны.

Гостиничный бизнес в городе действительно заметно развился. Если в 80-е, 90-е годы в городе имелось лишь 5 гостиниц («Колос», «Центральная», «Сибирь», «Барнаул» и «Турист»), а в «нулевых» насчитывалось уже более 30 средств размещения, то на сегодняшний день в Барнауле их более 90. Стоимость апартаментов тоже разнится, но вполне можно найти предложения до 2 тысяч рублей.

Попасть в музей «Город» можно за символическую плату — 35 рублей, а в алтайский краеведческий — и вовсе вход бесплатный. Обед из трех блюд на двоих в кафе и ресторанах Барнаула обойдется в среднем около 600—800 рублей.

В 2016 году общий турпоток в Алтайский край составил более 2 млн человек. Прогноз по итогам текущего турсезона пока не так высок, как ожидалось.

«Ждали прирост на 10 процентов туристического потока, пока есть 5-процентный прирост. Туризм — очень погодозависимая отрасль. Но будем считать по итогам года, есть положительные предпосылки, например, существенный, на 20 процентов, рост авиапассажирских перевозок», — заявил накануне в ходе пресс-конференции алтайский губернатор Александр Карлин.

Между тем очевидно, что ещё одним фактором, сдерживающим развитие внутреннего туризма, является дороговизна авиаперелетов. К примеру, чтобы в одиночку совершить поездку из Москвы в Барнаул и обратно, потребуется заплатить не менее 25 тысяч за билет. Туристам из северной столицы такое путешествие обойдется дороже на 3—4 тысячи.

Впрочем, тех, кто по-настоящему влюблён в Алтай, это обстоятельство мало когда останавливало. Знаю немало историй о тех, кто приезжал сюда «на перекладных», автостопом, а то и вовсе пешком. И оставался здесь на всю жизнь. Так было и с нашей семьей. В послевоенное время мои самые дорогие фронтовики — бабушка и дед — осуществили свою мечту, перебравшись в Алтайский край из Амурской области. Их уже давно нет живых, но если бы они могли видеть Барнаул сегодняшний, уверена, им бы пришёлся по душе его преобразившийся облик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первую десятку самых бюджетных столичных городов в регионах России, популярных у туристов, вошли города: Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Орел, Челябинск, Брянск и Ижевск. Пребывание в этих городах обойдется туристам от 2 до 2,5 тысячи рублей в сутки.

По данным ТурСтат, в 2017 году внутренний туризм в России может вырасти до 60 миллионов человек.

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