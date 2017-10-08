Пока США пытаются хоть как-то разрулить ситуацию со ставшей такой близкой Северной Кореей, а Порошенко объясняется за потраченные на отдых $500 000, указывая, что гулял на свои, — Ангела Меркель преодолевает кризис, связанный с формированием правительственной коалиции. Причем чем дольше она не может ее построить, тем соблазнительнее для многих выглядит вариант, когда никакой коалиции и не нужно. А есть только один народ и один вождь. И всё это — превыше всего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

Александр Горбаруков ИА REGNUM Reichsburger

Такая прекрасная конструкция, внутри которой предполагалось, что немецкий народ, возжелавший национально-культурных ценностей, побежит к ХДС/ХСС, а за социальной справедливостью сбегает в лавочку напротив, к СДПГ, внезапно кончилась. Товар испортился, его никто не хочет брать.

А что же вожди?

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Наполеон

Пока Меркель не до чего, Макрон может спокойно завершить то, что не доделал его великий предшественник Бонапарт: решить британский вопрос. Как оказалось, вводить континентальную блокаду или готовить массовый десант — это устаревшие способы. В соответствии с духом эпохи и магией собственного имени, Эммануэль Макрон решил сделать Терезе Мэй предложение, от которого нельзя отказаться. В качестве инструмента была использована «агрессивная Россия», поданная в необычном ракурсе. Перечислив «угрозы» международной безопасности, исходящие от Кремля, занятого стратегическим запугиванием, дезинформацией, политическими диверсиями и прочим, Париж и Лондон согласились решать эти проблемы посредством конструктивного диалога с Москвой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза

Лондону же по поводу Брексита предлагаются фантастические условия: Макрон предложил сохранить свободный доступ Великобритании к единому рынку ЕС при условии ее участия в бюджете ЕС и признания верховенства европейского законодательства. Отдав кошелек и паспорт, она может выходить беспрепятственно.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Кнопка

Дональд Трамп вынужден признать, что момент «классического» умиротворения КНДР упущен. Теперь вся надежда на оригинальные и необычные способы. Как, например, конкурс красных кнопок — вместо Олимпиады, на которой корейские северяне и южане в лице своих спортсменов намерены пройти единой колонной. Такого безобразия, с точки зрения США, конечно, нельзя допустить: спортивные соревнования не должны стать препятствием на пути так хорошо продуманной Штатами войны двух Корей.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Голубь мира

Не одному Макрону с Мэй излишняя занятость Германии развязала крылья. Вот и турецкий глава Реджеп Эрдоган полетел «миротворить» в северную Сирию. Критикуя Штаты за поддержку терроризма, Эрдоган, судя по всему, метод гуманитарных бомбардировок выучил на отлично. Пока же голубь мира для бомбардировщика остается самым лучшим имиджем.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Тереза Мэй не зря не боится Макрона-Наполеона, потому как Греф-Наполеон потенциально опаснее. Судя по речам, имевшим место на последнем Гайдаровском форуме, наступает самое интересно время в мировой и отечественной экономике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Конец старой схемы близок, Европу надо освободить от отживших представлений. Хорошо натренировавшиеся на России и ее населении специалисты уже готовы продемонстрировать высокомерной Англии, да и всем ее соседям, почем фунт стерлингов. И то, что Тереза Мэй трепещет — это правильно: свобода крадется к ней с Востока. Тем более, что «последний форпост западной цивилизации» в Киеве того и гляди рухнет.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Поздравление

Променял Петр Порошенко высокую цивилизационную роль Украины на возможность погреть пузико. Если еще в конце 2017-го западные кураторы дали понять, что не заинтересованы во втором сроке майданного президента, то буквально сейчас уже европейские СМИ подняли тему о нарушениях украинским президентом европейского же налогового законодательства. Спекся цеевропщик на Мальдивах.

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Пока вожди плетут кружево хитрых маневров, Порошенко остается прямым, как шпала. Терять-то всё равно нечего. А вот пример Северной и Южной Кореи, возможно, покажет в позитивном ключе, как открытость ломает чужую игру.