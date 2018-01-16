Вторник, 16 Января 2018 года
14:51:34 МСК

Украинский рецепт порабощения народа приходит в Россию?

Политика

Российская и украинская элиты — сиамские близнецы. И той, и другой необходимо исключить возможность возврата к народовластию. И та, и другая пытаются для этого заместить мифом прошлое. Разница лишь в длительности периода, подлежащего «вымарыванию»

7
Украинский рецепт порабощения народа приходит в Россию?
pixabay.com
Эффект бабочки

Сергей Кременский, 16 января 2018, 13:07 — REGNUM  

В голливудском фильме «Эффект бабочки» 2004 года сюжет построен вокруг кардинального изменения настоящего путем небольших трансформаций прошлого. Меняя в прошлом незначительные детали одной из бытовых ситуаций, герои каждый раз получают разные типы будущего, фундаментально отличающиеся друг от друга.

То, что сегодня постсоветские элиты Украины и России делают с исторической памятью нашего народа, направлено именно на изменение будущего. Ими правит желание наложить табу на попытку настоящего осмысления некоторых периодов истории большой России.

Для того, чтобы закрепить в общественном сознании мысль, что народ никак не может быть одной из движущих сил истории, некоторая часть элиты вымарывает те фрагменты нашего общего прошлого, которые говорят, что участие народа в выборе своей судьбы возможно.

Говоря о России, в первую очередь мы имеем в виду максимальное замалчивание того факта, что в начале XX века российский народ смог повлиять на всемирную историю, самостоятельно создав на месте фактически рухнувшей империи государство нового типа, быстро ставшее сверхдержавой.

3
Постмайданная Украина
Иллюстрация: Torange.biz
Постмайданная Украина

Части элиты очень неуютен именно факт участия русского народа в выборе своего будущего, ей выгоднее говорить о горстке смутьянов-большевиков, силой заставивших несчастный и безропотный русский народ строить школы, институты, заводы, побеждать в войнах, выходить в космос и т. д.

Если же вести речь об Украине, ее постсоветская элита говорит о другом — о том, что тысячу лет не украинский народ делал раз за разом выбор в сторону единства с русским миром, а злые москали-имперцы-большевики тысячу лет насиловали безропотное население Украины. Историческим реконструкторам в Киеве сегодня важно заместить тысячелетнюю «черную дыру» единой русской истории Украины и России украми, шумерами, Бандерой-освободителем, чёртом в ступе — кем угодно, лишь бы не было общих с русскими побед и достижений.

Переламывая об колено факты и не стесняясь вырубать топором и жечь огнем историю, реконструкторы готовят на ей замену что-то иное.

Что же должно прийти на смену российскому и советскому пластам истории? Ведь пласты этого опыта были и остаются достоянием каждого жителя земного шара. На смену историческим конструкциям (отраженным не только в архивах в виде однотипных папок с историческими свидетельствами-фактами, но и в бронзе, мраморе, граните памятных мест, в исторических захоронениях и т.д.) должен прийти миф.

6
Вечный огонь
mary-troublemaker
Вечный огонь

Цель создания мифов — в окончательном осёдлывании антиисторическим меньшинством народа за счет инфицирования его легендой о некоем «Золотом веке», в который обязательно нужно вернуться от мерзкого настоящего.

Это благословенное время есть историческое позавчера, для России — досоветское, для Украины — дорусское.

Народам России и Украины говорят: «Вам невыносима сегодняшняя реальность, с ее разрушением семьи, национальных государств, с помоями вместо культуры? Это потому, что ваши страны встали в свое время на неправильный, неполноценный исторический путь. Россия встала, когда стала советской, а Украина — когда стала частью русского мира. Посему надо восстановить благое (досоветское и дорусское соответственно) состояние системы из имеющегося у нас бэкапа».

И вроде бы действительно, сегодняшнее состояние общества ужасно и беспросветно. Только вот под видом этого самого «бэкапа» как восстановления былого состояния системы проталкивается не спасительная сыворотка, а натуральный боевой штамм биологического оружия.

Подобные искусственно конструируемые мифы призваны для создания в полупустом пространстве древности каких-то сгустков псевдознания, опершись на которые, можно поддержать в упрощенном сознании народа подобие целостной картины сладкого мира, утерянного вследствие попытки взять им, «хамом», свою судьбу в свои руки.

«Взбунтовавшийся против хозяина раб, ты видишь, к чему привела твоя попытка? Разрушение семей, коррупция, нищета — это только начало, дальше будет хуже. А если не хочешь этого самого «дальше» — надень на себя ярмо и забудь навсегда попытки бунта».

Вы послушайте, что говорит Герман Греф.

«Вы говорите страшные вещи. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Вы предлагаете передать власть в руки населения», — говорит Греф.

Вот какие кошмары мучают наших элитариев. А вот господин Жириновский жжёт глаголом с трибуны в Государственной думе.

«Образование — хорошо. Но имейте ввиду, чем более образованный народ, тем быстрее будут революции, и вас всех погонят», — говорит лидер одной из крупнейших партий с стране, обращаясь к политической элите страны.

Вот и получается, что идеальный народ для этой «элиты» — малообразованное, подчиненное стадо, которому можно впарить любую чушь под видом благого золотого века, когда у стада не было никакого выбора.

Михаил Исаковский в своем произведении «Дума о Ленине» писал:

«…Голодный ли вовсе, не очень ли сытый, я все-таки рос и годов с десяти постиг, что одна мне наука открыта — как лапти плести да скотину пасти…»

Вот в это лаптеплетение, радостное, дружное, и нужно погрузить население и России, и Украины — чтоб не бунтовали, и детям своим заказали. Конечно, в реальности опоры для создателей мифа о благословенном времени, куда нужно вернуться, нет. Поэтому и приходится напрягать фантазию, вымучивая суррогатную историческую «реальность».

В России в ходу мифологическая версия «великих достижений» Российской империи непосредственной перед 1917 годом, есть немало спикеров, активно эту тему впрыскивающих в общественное сознание, мол, если бы не Октябрь — то ого-го, скоро бы Россия победила в Первой мировой, и пошла б уж музыка не та.

5
Геббельс
Геббельс

Некоторые политические силы в России периодически вбрасывают идею о посадке современной российской государственности (реактивного бомбардировщика Ту-160) на козью тропу столетней давности под кодовым обозначением «Трон Романовых». Есть даже претенденты на почетную должность хозяев земли русской, в общем — помоляся Господу, с околонулевыми шансами на выживание страны на эту козью тропу посадить самолет попробовать хоть как-то можно.

На Украине же «Мрию» сажают, фигурально выражаясь, прямо на Припятские болота. Без малейшего намека на аэродром и даже с радостным отрицанием необходимости оного.

Там еще хуже с привязкой к реальности — российской элите нужно вытоптать лишь революцию и 70 советских лет, и то это выходит достаточно криво, а Ненька замахнулась на тысячелетие совместной с Россией жизни. Вымарать это невозможно без того, чтобы не свести с ума общество, отказавшись от русской культуры, и даже от христианства. Поэтому построение монстра «Антироссии» не имеет ничего общего с построением государственности Украины. Чем сие кончится — вполне ясно даже не имеющим семи пядей во лбу.

В по-своему замечательном видеоклипе украинской группы «Вопли Видоплясова» по мотивам народной песни «Щедрик» очень выпукло показано, в какую сторону «заруливает» мифологизированное украинское сознание.

Отказываясь от 1000 лет истории Украины как части русского мира, неминуемо придешь к «глобусу Украины» как шизоидной модели сферической укро-центричности в вакууме.

Подведем итоги.

Российская десоветизация и украинская дерусификация — по сути своей родные сёстры. И в том и в другом случае мы сталкиваемся с желанием сегодняшней правящей элиты удушить намек на возможность гражданину страны посмотреть

а) в случае России — в сторону народного коммунистического выбора в начале XX века;

б) в случае Украины — в сторону последовательного народного русского выбора на протяжение минувшего тысячелетия.

Причина десоветизации и дерусификации — в желании постсоветских элит законсервировать социальное неравенство в консервной банке неразвивающегося общества «золотого века».

В этом готовящемся якобы благом золотом веке есть место всему — вплоть до благословенного феодализма и даже милого рабовладения. Лишь одному в нем нет места — нет места попыткам создать общество социального равенства.

Готов ли народ должен забыть о том, что когда-то он мог решать свою судьбу сам?

regnum author Сергей Кременский
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
История: наука и понимание современности

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить