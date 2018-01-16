Украинский рецепт порабощения народа приходит в Россию?

Сергей Кременский, , 13:07 — REGNUM

В голливудском фильме «Эффект бабочки» 2004 года сюжет построен вокруг кардинального изменения настоящего путем небольших трансформаций прошлого. Меняя в прошлом незначительные детали одной из бытовых ситуаций, герои каждый раз получают разные типы будущего, фундаментально отличающиеся друг от друга.

То, что сегодня постсоветские элиты Украины и России делают с исторической памятью нашего народа, направлено именно на изменение будущего. Ими правит желание наложить табу на попытку настоящего осмысления некоторых периодов истории большой России.

Для того, чтобы закрепить в общественном сознании мысль, что народ никак не может быть одной из движущих сил истории, некоторая часть элиты вымарывает те фрагменты нашего общего прошлого, которые говорят, что участие народа в выборе своей судьбы возможно.

Говоря о России, в первую очередь мы имеем в виду максимальное замалчивание того факта, что в начале XX века российский народ смог повлиять на всемирную историю, самостоятельно создав на месте фактически рухнувшей империи государство нового типа, быстро ставшее сверхдержавой.

Части элиты очень неуютен именно факт участия русского народа в выборе своего будущего, ей выгоднее говорить о горстке смутьянов-большевиков, силой заставивших несчастный и безропотный русский народ строить школы, институты, заводы, побеждать в войнах, выходить в космос и т. д.

Если же вести речь об Украине, ее постсоветская элита говорит о другом — о том, что тысячу лет не украинский народ делал раз за разом выбор в сторону единства с русским миром, а злые москали-имперцы-большевики тысячу лет насиловали безропотное население Украины. Историческим реконструкторам в Киеве сегодня важно заместить тысячелетнюю «черную дыру» единой русской истории Украины и России украми, шумерами, Бандерой-освободителем, чёртом в ступе — кем угодно, лишь бы не было общих с русскими побед и достижений.

Переламывая об колено факты и не стесняясь вырубать топором и жечь огнем историю, реконструкторы готовят на ей замену что-то иное.

Что же должно прийти на смену российскому и советскому пластам истории? Ведь пласты этого опыта были и остаются достоянием каждого жителя земного шара. На смену историческим конструкциям (отраженным не только в архивах в виде однотипных папок с историческими свидетельствами-фактами, но и в бронзе, мраморе, граните памятных мест, в исторических захоронениях и т.д.) должен прийти миф.

Цель создания мифов — в окончательном осёдлывании антиисторическим меньшинством народа за счет инфицирования его легендой о некоем «Золотом веке», в который обязательно нужно вернуться от мерзкого настоящего.

Это благословенное время есть историческое позавчера, для России — досоветское, для Украины — дорусское.

Народам России и Украины говорят: «Вам невыносима сегодняшняя реальность, с ее разрушением семьи, национальных государств, с помоями вместо культуры? Это потому, что ваши страны встали в свое время на неправильный, неполноценный исторический путь. Россия встала, когда стала советской, а Украина — когда стала частью русского мира. Посему надо восстановить благое (досоветское и дорусское соответственно) состояние системы из имеющегося у нас бэкапа».

И вроде бы действительно, сегодняшнее состояние общества ужасно и беспросветно. Только вот под видом этого самого «бэкапа» как восстановления былого состояния системы проталкивается не спасительная сыворотка, а натуральный боевой штамм биологического оружия.

Подобные искусственно конструируемые мифы призваны для создания в полупустом пространстве древности каких-то сгустков псевдознания, опершись на которые, можно поддержать в упрощенном сознании народа подобие целостной картины сладкого мира, утерянного вследствие попытки взять им, «хамом», свою судьбу в свои руки.

«Взбунтовавшийся против хозяина раб, ты видишь, к чему привела твоя попытка? Разрушение семей, коррупция, нищета — это только начало, дальше будет хуже. А если не хочешь этого самого «дальше» — надень на себя ярмо и забудь навсегда попытки бунта».

Вы послушайте, что говорит Герман Греф.

«Вы говорите страшные вещи. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Вы предлагаете передать власть в руки населения», — говорит Греф.

Вот какие кошмары мучают наших элитариев. А вот господин Жириновский жжёт глаголом с трибуны в Государственной думе.

«Образование — хорошо. Но имейте ввиду, чем более образованный народ, тем быстрее будут революции, и вас всех погонят», — говорит лидер одной из крупнейших партий с стране, обращаясь к политической элите страны.

Вот и получается, что идеальный народ для этой «элиты» — малообразованное, подчиненное стадо, которому можно впарить любую чушь под видом благого золотого века, когда у стада не было никакого выбора.

Михаил Исаковский в своем произведении «Дума о Ленине» писал:

«…Голодный ли вовсе, не очень ли сытый, я все-таки рос и годов с десяти постиг, что одна мне наука открыта — как лапти плести да скотину пасти…»

Вот в это лаптеплетение, радостное, дружное, и нужно погрузить население и России, и Украины — чтоб не бунтовали, и детям своим заказали. Конечно, в реальности опоры для создателей мифа о благословенном времени, куда нужно вернуться, нет. Поэтому и приходится напрягать фантазию, вымучивая суррогатную историческую «реальность».

В России в ходу мифологическая версия «великих достижений» Российской империи непосредственной перед 1917 годом, есть немало спикеров, активно эту тему впрыскивающих в общественное сознание, мол, если бы не Октябрь — то ого-го, скоро бы Россия победила в Первой мировой, и пошла б уж музыка не та.

Некоторые политические силы в России периодически вбрасывают идею о посадке современной российской государственности (реактивного бомбардировщика Ту-160) на козью тропу столетней давности под кодовым обозначением «Трон Романовых». Есть даже претенденты на почетную должность хозяев земли русской, в общем — помоляся Господу, с околонулевыми шансами на выживание страны на эту козью тропу посадить самолет попробовать хоть как-то можно.

На Украине же «Мрию» сажают, фигурально выражаясь, прямо на Припятские болота. Без малейшего намека на аэродром и даже с радостным отрицанием необходимости оного.

Там еще хуже с привязкой к реальности — российской элите нужно вытоптать лишь революцию и 70 советских лет, и то это выходит достаточно криво, а Ненька замахнулась на тысячелетие совместной с Россией жизни. Вымарать это невозможно без того, чтобы не свести с ума общество, отказавшись от русской культуры, и даже от христианства. Поэтому построение монстра «Антироссии» не имеет ничего общего с построением государственности Украины. Чем сие кончится — вполне ясно даже не имеющим семи пядей во лбу.

В по-своему замечательном видеоклипе украинской группы «Вопли Видоплясова» по мотивам народной песни «Щедрик» очень выпукло показано, в какую сторону «заруливает» мифологизированное украинское сознание.

Отказываясь от 1000 лет истории Украины как части русского мира, неминуемо придешь к «глобусу Украины» как шизоидной модели сферической укро-центричности в вакууме.

Подведем итоги.

Российская десоветизация и украинская дерусификация — по сути своей родные сёстры. И в том и в другом случае мы сталкиваемся с желанием сегодняшней правящей элиты удушить намек на возможность гражданину страны посмотреть

а) в случае России — в сторону народного коммунистического выбора в начале XX века;

б) в случае Украины — в сторону последовательного народного русского выбора на протяжение минувшего тысячелетия.

Причина десоветизации и дерусификации — в желании постсоветских элит законсервировать социальное неравенство в консервной банке неразвивающегося общества «золотого века».

В этом готовящемся якобы благом золотом веке есть место всему — вплоть до благословенного феодализма и даже милого рабовладения. Лишь одному в нем нет места — нет места попыткам создать общество социального равенства.

Готов ли народ должен забыть о том, что когда-то он мог решать свою судьбу сам?