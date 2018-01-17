Конец близок — Герман Греф

Москва, , 11:15 — REGNUM Чтобы бизнес и государство были готовы к тем изменениям, которые происходят сегодня в мире, им надо перестроить свою модель управления, считает председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф. Об этом он заявил 17 января, выступая в рамках второго дня работы Гайдаровского форума.

«Если говорить о технологических трендах, то это длинный разговор, — признался он. — То, над чем мы все работаем, технологии сегодняшнего дня являются ключевым трендом. Искусственный интеллект, технология которого стала абсолютно доступной для всех компаний, не только для крупных, но и для маленьких, этот тренд отражает последние изменения, которые происходят во всех индустриях».

Развивая эту мысль, он сослался на основателя компании «Дженерал электрик», который высказался в том смысле, что бесполезно отслеживать все изменения, которые происходят в мире, так как «мы за ними не успеваем».

«У нас десятки тысяч технических специалистов, и я уже поднял руки в понимании того, что мы не можем успеть за всеми трендами, — рассказал Греф. — Первый вопрос — это вопрос приоритизации. Отсюда вывод: побеждают те, кто умеет приоритизировать усилия, так как ни одной компании не под силу справиться со всеми трендами. Нужно быть открытыми миру. Ключевое качество менеджера — это коллаборация, сотрудничество и умение слышать клиента, своего конкурента. Если изменения снаружи происходят быстрее, чем внутри (фирмы — прим. ИА REGNUM ), то это значит, что конец близок».

По мнению Грефа, это стимулирующие слова. Вывод о том, что конец близок, может заканчиваться двумя типами действий: либо нужно к этому концу подготовиться, либо включать все внутренние ресурсы, чтобы от этого конца отгрести как можно дальше.

Кроме того, Греф отметил, что главный современный тренд, который будет определять всё остальное, — это противоречие между людьми как «линейными мыслителями» и миром, который растёт и усложняется экспоненциально.

«Те, кто находится в этом тренде, говорят, как здорово и интересно, а те, кто продолжает двигаться по линейной траектории, у них происходящее вызывает ужас, — констатировал Греф. — Состояние между ужасом и восторгом мы испытываем все».

Эту речь глава Сбербанка закончил рекомендацией о необходимости обзавестись «мягкими ногами», чтобы вовремя реагировать на изменения, которые происходят в мире, и не застыть и не оказаться отброшенными на обочину.

Напомним, что 17 января в здании РАНХиГС проходит второй день работы Гайдаровского форума. В нем участвуют министры Российской Федерации, главы банков и крупных компаний, крупные финансисты и чиновники.