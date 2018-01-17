Среда, 17 Января 2018 года
14:55:50 МСК

Конец близок — Герман Греф

Экономика

«Происходящее вызывает ужас»

Конец близок — Герман Греф
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Греф

Москва, 17 января 2018, 11:15 — REGNUM  Чтобы бизнес и государство были готовы к тем изменениям, которые происходят сегодня в мире, им надо перестроить свою модель управления, считает председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф. Об этом он заявил 17 января, выступая в рамках второго дня работы Гайдаровского форума.

«Если говорить о технологических трендах, то это длинный разговор, — признался он. — То, над чем мы все работаем, технологии сегодняшнего дня являются ключевым трендом. Искусственный интеллект, технология которого стала абсолютно доступной для всех компаний, не только для крупных, но и для маленьких, этот тренд отражает последние изменения, которые происходят во всех индустриях».

Развивая эту мысль, он сослался на основателя компании «Дженерал электрик», который высказался в том смысле, что бесполезно отслеживать все изменения, которые происходят в мире, так как «мы за ними не успеваем».

«У нас десятки тысяч технических специалистов, и я уже поднял руки в понимании того, что мы не можем успеть за всеми трендами, — рассказал Греф. — Первый вопрос — это вопрос приоритизации. Отсюда вывод: побеждают те, кто умеет приоритизировать усилия, так как ни одной компании не под силу справиться со всеми трендами. Нужно быть открытыми миру. Ключевое качество менеджера — это коллаборация, сотрудничество и умение слышать клиента, своего конкурента. Если изменения снаружи происходят быстрее, чем внутри (фирмы — прим. ИА REGNUM ), то это значит, что конец близок».

По мнению Грефа, это стимулирующие слова. Вывод о том, что конец близок, может заканчиваться двумя типами действий: либо нужно к этому концу подготовиться, либо включать все внутренние ресурсы, чтобы от этого конца отгрести как можно дальше.

Кроме того, Греф отметил, что главный современный тренд, который будет определять всё остальное, это противоречие между людьми как «линейными мыслителями» и миром, который растёт и усложняется экспоненциально.

«Те, кто находится в этом тренде, говорят, как здорово и интересно, а те, кто продолжает двигаться по линейной траектории, у них происходящее вызывает ужас, — констатировал Греф. — Состояние между ужасом и восторгом мы испытываем все».

Эту речь глава Сбербанка закончил рекомендацией о необходимости обзавестись «мягкими ногами», чтобы вовремя реагировать на изменения, которые происходят в мире, и не застыть и не оказаться отброшенными на обочину.

Напомним, что 17 января в здании РАНХиГС проходит второй день работы Гайдаровского форума. В нем участвуют министры Российской Федерации, главы банков и крупных компаний, крупные финансисты и чиновники.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гайдаровский форум-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить