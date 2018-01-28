Бегство Порошенко: на Восток или на Запад?

Юрий Баранчик, , 21:33 — REGNUM

Чем дальше тянет Порошенко со своим отъездом, тем меньше у него шансов добраться до аэропорта Борисполя — этот тезис с каждым днем все больше начинает становиться аксиомой, что полностью доказывают события прошедшей недели на Украине и вокруг нее.

Первой ласточкой того, что Петру Порошенко пришла пора готовить три конверта, стало акцентирование СМИ Европы серьезных нарушениях последним европейского налогового законодательства при инвестировании средств в немецкие заводы. Напомню, что материалы о нарушении президентом Украины закона об отмывании денег опубликовала немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. По данным издания, стало известно о том, что Петр Порошенко не был внесен в список бенефициаров одного из заводов в Германии, управляли которым его менеджеры через офшоры на Кипре и Виргинских островах. Таким образом, согласно немецкому законодательству, за это предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 1 млн евро.

Дело в том, что кроме решения политических задач по вовлечению России в войну с Украиной, Порошенко, пока он находится на посту президента Украины, должен решить и ряд экономических задач. В частности, по ликвидации промышленности страны, вывозу леса и других природных ресурсов, при этом сам оставаясь кристально неподкупным. Но так не бывает — западная коррупция разъедает Украину, и ее президент исключением быть не может.

Поэтому, чтобы выйти чистыми из всей этой грязной истории с Украиной, и чтобы их не обвинили в политическом заказе, европейские чиновники переводят стрелки на самого Порошенко, публично фиксируя его налоговые и иные законодательные нарушения, чтобы потом быть чистыми перед своими избирателями. Поэтому сегодня имидж Порошенко в европейских СМИ упал уже почти до уровня его предшественника.

Для Порошенко происходящее в западных СМИ означает одно — на его политической карьере поставлен большой и жирный крест. Никакого переизбрания в 2019 году быть не может. Лучшее, что может с ним случиться — это тихий уход из власти, и то, дальнейшая его неподсудность за совершенные политические и экономические преступления — под большим вопросом, и от Гааги ему никто теперь гарантий не даст. Поэтому ситуация может сложиться для Порошенко и так, что лучшим вариантом, при всей парадоксальности такого решения, для него будет добраться и поселиться на соседней даче с Януковичем под Ростовом.

Вторым таким знаком заката политической карьеры «шоколадного короля» стал отказ президента США Дональда Трампа провести с ним ранее согласованную встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По сути, это «черная метка» «шоколадному королю» Украины со стороны президента США, который больше не видит его в качестве президента Украины.

Публичный отказ во встрече с Порошенко и передача прав на нее госсекретарю США Рексу Тиллерсону говорит о том, что в США Порошенко перестали воспринимать в качестве президента страны, с которым можно иметь дело. Таким образом, задолго до окончания своего первого срока Порошенко превратился в «хромую утку».

Отказ Трампа встречаться с Порошенко очень сильно ударит по позициям последнего в Киеве. Теперь уже весь политический класс страны видит, что США демонстративно отказались от «своего сукина сына». Следствием этого будет неизбежная активизация политической жизни Украины, так как никто из политических сил не заинтересован в продолжении правления слабого Порошенко.

Соответственно, сегодня можно говорить о том, что руки у политического класса Украины в отношении президента Украины развязаны. От них требуется только соблюсти некий политес, чтобы всё обошлось без крови. Однако у Порошенко после принятия закона о реинтеграции Донбасса появился свой силовой ресурс. И так просто его теперь свергнуть не удастся, если, опять же, как в Ираке, лидера страны не предадут генералы.

Вместе с тем вопрос уже даже не в Порошенко, а в том, что следующий президент страны будет еще на порядок слабее, чем Порошенко. В этих условиях распад страны обретает всё более зримые очертания. Порошенко же остается по возвращении в Киев готовить три конверта и думать о том, как остаться в живых после отставки. Поэтому уже сегодня перед Порошенко самый актуальный вопрос состоит в том, куда — на Восток или на Запад — податься после отставки.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. В России Порошенко может быть осужден. Но ему сохранят жизнь. На Западе же Порошенко тоже может быть осужден, как ни парадоксально, но вот долго ли он протянет в тюрьме как непосредственный свидетель всего того беспредела, который творил Запад на Украине последние годы — большой вопрос.