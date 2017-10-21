Таисия Тимофеева, , 16:00 — REGNUM

Проблема обманутых дольщиков в Ростовской области уже давно вышла за рамки региональной хотя бы потому, что донской регион возглавляет тройку лидеров по количеству «проблемных» объектов жилищного строительства. Это официальные данные, озвученные в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. За ним следуют Краснодарский край и Новосибирская область.

Действительно, число людей, ставших жертвами строительных пирамид на Дону заставляет ахнуть — более 4,5 тысяч человек (Данные ИА REGNUM предоставили сами дольщики. Официально обманутыми дольщиками признаны только около 1,5 тыс. пострадавших). Это те, кто вложил сбережения, материнский капитал в жильё, но так и остались фактически на улице. Многие из представителей так называемого «бездомного полка» продолжают выплачивать ипотечный кредит и вынуждены снимать комнаты или квартиры. И ждать. Правда, веры в светлое будущее уже ни у кого нет, есть только призрачная надежда, что когда-нибудь ситуация разрешится. Многие желают до этого хотя бы дожить.

Проблема, существующая годами

Объектов незавершенного строительства в Ростовской области достаточно много. Пальма первенства по числу брошенных объектов принадлежит, конечно, областному центру. Так, например, в Ростове-на-Дону одному из самых старых недостроев в 2017 году исполнилось 19 лет. «Совершеннолетний» долгострой расположен в переулке Малом. Как говорят сами дольщики, которые, к слову, официально таковыми не являются, завершать его возведение уже не имеет смысла. Во-первых, сам дом уже ветшает. Во-вторых, строительство его велось согласно прежним нормам, которые с того времени претерпели множество изменений.

2 MichaelGaida Строительство

Ещё одни обладатели горе-жилья — дольщики концерна «Вант», которые 13 лет ждут достройки домов. В Ростове-на-Дону от строительной пирамиды Валерия Чабанова пострадали около 1,5 тыс. человек. На один из объектов нового застройщика все-таки зашли. Но что остаётся делать остальным?

«Многие из дольщиков уже умерли, а объекты стоят по-прежнему. На достройку необходимо почти 1,8 млрд рублей. Мы постоянно ходим в администрацию и просим привести в порядок документацию, объекты должны быть обследованы, составлены сметы, а вдруг дом уже в аварийном состоянии», — поделилась ранее с корреспондентом ИА REGNUM представительница инициативной группы Ирина Толочко.

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ИА REGNUM сообщало, что ещё в конце 2015 года чиновникам Ростовской области была поставлена «двойка» за решение проблем обманутых дольщиков. Александр Хинштейн, в прошлом — депутат Госдумы РФ, разнёс в пух и прах деятельность регионального правительства в этом направлении. Только по его сведениям два года назад на Дону насчитывалось свыше 30 долгостроев, а жертв строительных пирамид было около 3 тыс. человек. И только благодаря тому, что досталось властям, как говорится, по полной, дело с мёртвой точки сдвинулось.

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Так, в июне 2016 года был введен в эксплуатацию проблемный объект по проспекту Ленина, 105 г, а в декабре 2016 года справили новоселье дольщики многоквартирных домов по переулку Университетскому, 78 и улице Миронова, 2. Заселились жильцы и в 16-этажку на улице Очаковской, которая ждала постояльцев с 2004 года.

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Год спустя…

2017 год пока не ознаменован вводом в эксплуатацию проблемных объектов. Пока все обещания властей сдать хотя бы один дом жилого комплекса «Европейский» остались на бумаге. Но после того, как 18 октября в ходе селекторного совещания по исполнению «дорожных карт» регионов по решению проблем обманутых дольщиков Минстрой РФ Ростовская область была отмечена не с лучшей стороны, последовало принятие поправок в региональный закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области». Этих изменений жертвы строительных пирамид добивались не один год.

Теперь же в документе исключен реестр проблемных объектов долевого строительства как юридический критерий, что позволяет устранить различие в подходах к объектам, строительство которых началось до 2010 года и после. Вместо этого будет вестись реестр физических лиц — обманутых дольщиков.

Также изменились правила предоставления областной субсидии на подключение проблемных домов к инженерным сетям — деньги будут давать вперёд. Первыми кому, выделят субсидии станут объединения дольщиков домов на проспекте Королева, 28 г, Ростове-на-Дону и на Орджоникидзе, 2, в Батайске.

«Это важно в отношении домов высокой степени готовности. В текущем году в Ростове такая мера позволит достроить и ввести в эксплуатацию 5 проблемных домов, а в следующем году — еще 10 домов. Это существенно уменьшит количество обманутых дольщиков», — отметил спикер донского парламента Александр Ищенко.

Кроме того, в ближайшие дни будет зарегистрирован Фонд защиты дольщиков, который будет выполнять обязательства по тем объектам, в отношении которых застройщик начал отчисления.

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Утраченное доверие

Между тем сами участники долевого строительства не очень доверяют даже внесённым поправкам. К примеру, «счастливчики» одного из литеров ЖК «Европейский» должны были вселиться в квартиры ещё весной 2017 года. Но воз и ныне там.

«Одна из последних встреч с властями была в сентябре. Нам сказали ровно тоже самое, что говорили последние 1,5 года. Мол, вопросом занимаются, но опять-таки конкретного решения никакого нет. Обещанные поправки в региональные документы ничего не изменят, поскольку все инвесторы знают об этих потенциальных поправках, но ни одного желающего достраивать, в частности, ЖК «Европейский» нет. Таким образом, на что рассчитывали чиновники, обещающие в ГД, что никаких препятствий для достройки домов нет, непонятно», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM один из обманутых дольщиков.

По его словам, чиновники по-прежнему занимаются получением очередных разрешительных документов, то есть фактически ищут новые поводы для того, чтобы показать деятельность, которая на самом деле никак не ведётся и не приближается решение вопроса.

«Всё идёт по кругу и ничего не происходит. Даже дом №9, который первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов обещал сдать сначала до конца 2016 года, потом сити-менеджер Виталий Кушнарёв пообещал сдать к маю 2017-го, всё ещё стоит не сданный, хотя вложений там требовалось минимально. Вот наглядный пример — обещания есть, а действий нет. Объективно — доверия к властям нет. Чиновники сами подрывают авторитет власти. Какие могут быть настроения у людей? Они потеряли доверие к власти и государству, они не верят чиновникам, поскольку они их постоянно обманывают. Многие дольщики находятся в бедственном положении, так остались с детьми, выплачивают ипотечный кредит. Более 1,5 года я бываю на этих совещаниях, за это время ровным счётом ничего не изменилось. Но социальную напряженность надо снимать, поэтому публикуются сведения о якобы проводимой работе», — отметил собеседник.

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А пока остаётся ждать, выполнят ли народные избранники Ростовской области обещания, и вручат ли ключи от долгожданных квартир дольщикам.