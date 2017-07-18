Бездомный полк Ростова-на-Дону: «Будет ли на наших улицах праздник?»

Ростов-на-Дону, , 18:27 — REGNUM

Около 200 обманутых дольщиков Ростова-на-Дону и области вместе с товарищами по несчастью из Краснодара вышли на митинг. Акция протеста объединила на Фонтанной площади людей, вложивших свои сбережения в недостроенные дома ЖК «Европейский», ООО «Сигма», ЖК «Баррикадная» и другие, передает ИА REGNUM 18 июля.

«Ростов — столица обманутых дольщиков», «Бездомный полк Ростова-на-Дону», «Куда смотрят власти?» — плакаты с такими лозунгами взяли с собой участники долевого строительства. Они требовали либо скорейшего завершения строительства их домов, либо предоставления жилья. Возмущение обманутых дольщиков достигло, что называется, «точки кипения». Люди готовы начать голодовку и требовать отставки губернатора Ростовской области в случае невыполнения их просьб.

«Дольщики не просто устали ждать, некоторые из тех, кто вложил средства в строительство квартир, умерли, так и не дождавшись жилья. Разве это допустимо? Почему чиновники выдают так запросто разрешение на строительство? Ведь нужна тщательная проверка организаций, которые берут на себя обязательства по строительству домов, нужно вести эти объекты от начала и до самого конца, отслеживать, куда идёт каждая копейка, полученная от граждан», — считает один из участников митинга.

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Напомним, только дольщиков ЖК «Европейский» насчитывается более тысячи. Около трёх лет назад они внесли более 2 млрд рублей на строительство жилого комплекса. Многие взяли на эти цели ипотечные кредиты, вложили материнский капитал, привлекли средства Агентства жилищных программ. Но строительство 10 многоквартирных домов остановилось. Обманутые дольщики даже обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации.

«Мы оказались за бортом интересов коммерсантов, банков и, самое страшное, исполнительной власти и правоохранительных органов. Наши дома не вносят в реестр проблемных, чтобы не портилась статистика. За эти три года в наших семьях родились дети, а мы продолжаем платить ипотеку за несуществующее жилье. Мы не знаем, что нам делать, чем кормить наших детей дальше», — взывают о помощи инвесторы.

Ранее чиновники заявляли, что в 2017 году удастся сдать только один объект «Европейского» — многоквартирный дом №9. Готовность объекта составляет 99%. По остальным объектам жилого комплекса проводится оценка технического состояния, определяется сумма, необходимая для завершения стройки.

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В списке обманутых дольщиков Ростовской области — новые фамилии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в реестре обманутых дольщиков Ростовской области значится более 1,2 тыс. фамилий. Это люди, вложившие свои сбережения в дома, возведение которых было начато до 21 июня 2010 года. Объекты, строительство которых было начато позже указанной даты, в реестр не внесены.

Свет в конце тоннеля появился в 2016 году, когда удалось завершить строительство нескольких проблемных объектов, возведение которых было начато до 21 июня 2010 года. Так, был введен в эксплуатацию многоквартирный дом по проспекту Ленина, 105 г, а в декабре — многоквартирные дома по переулку Университетскому, 78 и улице Миронова, 2. А 16-этажка на улице Очаковской ждала постояльцев с 2004 года.

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