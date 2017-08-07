«Надоело пустословие!»: Бездомный полк выйдет на протестный марш

Ростов-на-Дону, , 18:29 — REGNUM

В Ростовской области запланирован протестный марш, в котором примут участие обманутые дольщики региона. Бездомный полк (так себя называют вкладчики) объединится 12 августа в наиболее близком к Ростову-на-Дону городе-спутнике Аксае. Как отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM организатор шествия Денис Н., участникам долевого строительства надоели пустые обещания чиновников.

«Мы надеемся привлечь внимание властей всех уровней к бесчинствам, которые происходят по вине застройщиков. В марше примут участие около 200 человек. В знак солидарности к дольщикам Аксая присоединятся ростовчане, у которых также остро стоит жилищный вопрос. Мы постоянно задаем вопрос: почему никакие надзорные ведомства не видят очевидных нарушений? Так, к примеру, срок сдачи дома давно миновал, а ни одного этажа так и не было возведено», — сетует дольщик.

По его словам, обращения ни в Региональную службу государственного строительного надзора, которую недавно возглавил бывший главный следователь Дона Юрий Попов, ни в областную прокуратуру результатов не дали. Все ответы сводятся к тому, что никаких нарушений нет. Причем в числе дольщиков — полные тёзки чиновников разных уровней.

«Мы устали терпеть этот произвол. А тем более страдают инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, которые рассчитывали переехать в новые квартиры, вложили сбережения и остались у разбитого корыта, продолжая платить деньги», — отметил Денис Н.

Ещё один обманутый дольщик Ростовской области Максим Г. сообщил о том, что чиновники признаются: инвесторов, которые могли бы завершить строительство проблемных домов, в обозримом будущем не наблюдается.

Напомним, в июле около 200 обманутых дольщиков Ростова-на-Дону и области вместе с товарищами по несчастью из Краснодара вышли на митинг. Возмущение людей дошло до предела, дольщики готовы пойти на крайние меры и начать голодовку.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в реестре обманутых дольщиков Ростовской области значится более 1,2 тыс. фамилий. Это граждане, вложившие свои сбережения в дома, возведение которых было начато до 21 июня 2010 года. Объекты, строительство которых было начато позже указанной даты, в реестр не внесены.

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