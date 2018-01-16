В Екатеринбурге за прошедший 2017 год в «Президентском центре Б. Н. Ельцина» («Ельцин-центр») произошёл ряд событий, которые вероятнее всего определят его облик в предстоящем 2018 году. Это касается и ряда решённых финансовых вопросов и открытия площадок, которые девальвируют репутацию центра как исторической площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ельцин-центр»

Долг, проценты и последствия

В 2017 году «Ельцин-центр» формально лишился 7652 квадратных метров своей площади. Дело в том, что на строительство центра, который был открыт 25 ноября 2015 года, правительство Свердловской области выделило два миллиарда рублей. В течение двух последующих лет представители общественности и депутаты неоднократно задавали вопрос — когда же выделенные из бюджета средства вернутся в казну.

Это случилось в сентябре 2017 года. «Ельцин-центр» рассчитался с регионом по основному кредиту, но осталась задолженность в размере 598 млн рублей по процентам. Вопрос был решён не без содействия региональных властей. Было решено передать часть помещений в собственность правительства Свердловской области, которое в свою очередь передало их на безвозмездной основе в пользование… «Ельцин-центру»! В правительстве пояснили, что по условиям сделки обслуживание и охрана данных площадей ложится на баланс центра. Также было указано на то, что требовать немедленной выплаты средств нецелесообразно, так как для экономики «Ельцин-центра» это станет неподъёмной задачей.

Читайте также: Часть помещений «Ельцин-центра» станет собственностью Свердловской области

В итоге депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли во внимание приведённые доводы и одобрили сделку.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна «Ельцин-центр». Екатеринбург

В свою очередь «Ельцин-центр» активно сдаёт площади в аренду, привлекая дополнительные источники финансирования. Так, весной 2017 года в здании заработал супермаркет «Перекрёсток», затем салон одежды уральских дизайнеров и точка продаж сети «Связной», а в конце года был открыт салон красоты. При этом на территории «Ельцин-центра» работают бар, ресторан «БарБорис», книжный магазин и магазин парфюмерии. Поговаривают о возможном открытии фитнес-центра и сауны.

В социальных сетях горожане иронично отреагировали на подобные метаморфозы. В местных СМИ появились публикации с заголовками «Храм Свободы превратится в рынок: пользователей соцсетей возмутило открытие продуктового в Ельцин-центре», «Ельцин Центр все больше превращается в ТЦ — к сауне и ресторану прибавится салон красоты» или «Президентское учреждение на Урале все больше превращается в «торговый центр Ельцина».

При этом в уставе «Ельцин-центра» основным направлением считается «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х», а сам центр задумывался как «общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России».

«Есть люди, которые зарабатывают деньги, а есть — которые тратят. Мы из второй»

В начале 2018 года программный директор «Ельцин-центра» Денис Корнеевский в своём интервью интернет-изданию «Моменты» сообщил о своём видении ситуации. По его словам за год в центре проходит порядка одной тысячи мероприятий, и их главный посыл — это работа с темами, которые интересуют современного человека.

«Где-то мы тратим, где-то зарабатываем. Постоянно держим иллюзорную чашу весов и пытаемся сделать так, чтобы убыточные мероприятия компенсировались за счет коммерческих. Почему мы постоянно проводим мероприятия коммерческого формата? К нам приходит кто-то, компания какая-то и платит за аренду, потом эти средства перебрасываются на наши программы. Коммерческая деятельность позволяет держаться на плаву», — пояснил Денис Корнеевский.

Он уточнил, что в 2018 году никаких серьёзных изменений по сравнению с предыдущим годом в планах мероприятий не планируется. «Ельцин-центр» будет работать «на уровне» не снижая количественную и качественную планки.

«Есть люди, которые зарабатывают деньги, а есть — которые тратят. Мы из второй», — подытожил программный директор.

Артём Брусницын ИА REGNUM «Ельцин-центр». Екатеринбург

Скандальные кинопоказы

Однако далеко не все мероприятия в «Ельцин-центре» проходят гладко. Так, в конце июня 2017 года стало известно о том, что во время проведения программы «Шведская модель» в одном из короткометражных фильмов «Подборки лучших короткометражных фильмов для детей» отчетливо показывали сцену подросткового секса, распития крепкого алкоголя детям до 12 лет без какого-либо предупреждения. Причём на просмотр попали малолетние дети.

Читайте также: Скандал в «Ельцин-центре»: на недетское кино попали дети

В ходе проверки прокуратура Свердловской области установила, что центр нарушил закон, так как перед демонстрацией фильма не было сделано возрастное ограничение, в результате чего на «недетское кино» попали несовершеннолетние.

Также в «Ельцин-центре» демонстрировалась премьера фильма «Матильда», который ещё до выхода на широкие экраны приобрёл скандальную известность. При этом центр пошёл дальше и пригласил на творческую встречу режиссёра кинокартины Алексея Учителя. Необходимо отметить, что данные мероприятия прошли без эксцессов со стороны противников фильма, повествующего о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской.

И уже в конце года «Ельцин-центр» стал одной из площадок фестиваля документального кино «Артдокфест». Именно в рамках этого мероприятия демонстрировался скандальный фильм Беаты Бубенец «Полёт пули» о неонацистских карателях из батальона «Айдар». В Москве кинопоказ был сорван активистами общественной организации, которые впоследствии написали заявление в полицию о привлечении организаторов фестиваля «Артдокфест» к уголовной ответственности за прославление действующих в Донбассе неонацистских карателей. «Ельцин-центр» также демонстрировал этот скандальный фильм.

Читайте также: Организаторов «Артдокфеста» обвинили в разжигании национальной розни

Не в первый раз

Подобные ситуации, когда в стенах президентского центра призывают к оправданию пособников германского нацизма, происходили и раньше. Так, летом 2016 года заместитель директора «Ельцин-центра» по научной работе Никита Соколов заявил о необходимости выхода за рамки узкого понимания репрессированных. Он сообщил, что важной общественной проблемой является память о группах лиц, «которые не были реабилитированы и создавали реальные боевые группы для противостояния советской власти», в их числе и «власовцы». Сам Соколов «не уверен», что современной России следует считать их врагами народа.

Также в «Ельцин-центре» проходили и другие не менее скандальные мероприятия во время которых приглашённые спикеры делали неоднозначные заявления. Так, во время фестиваля «Остров 90-х» в президентском центре председатель гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал гостей мероприятия «дебилами», а другие спикеры рассказывали о «вреде патриотизма» и сравнивали гвардейскую ленту с носовым платком.

Facebook Никита Михалков в «Ельцин-центре»

А что с музеем?

На фоне различных скандалов и утопая в массе «актуальных» мероприятий на злобу дня в «Ельцин-центре» продолжает функционировать музейная экспозиция, к которой как было много вопросов, так и осталось. При этом вопросы были не только у представителей общественных организаций и российского режиссёра Никиты Михалкова, который считает, что подача истории в центре — это «инъекция яда», но также об этих проблемах говорил и президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин: К «Ельцин-центру» есть вопросы, связанные с подачей истории России

И если в конце 2016 года «Ельцин-центр» вышел на диалог с общественниками по вопросам музейной экспозиции, то в 2017 центр оборвал всякие связи.

В итоге в уходящем году президентский центр всего лишь подтвердил сложившееся о нём среди ряда представителей общественных организаций реноме. И в очередной раз приходится констатировать, что за вывеской о «свободе слова» и приверженности демократии руководство «Ельцин-центра» действует авторитарно и без оглядки на чьи-то слова.

Читайте также: «Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?

И судя по всему, наступивший 2018 год вряд ли станет для «Ельцин-центра» временем перемен, к которым призывает потонувшая среди супермаркетов, ресторанов и салонов красоты музейная экспозиция президентского центра о «лихих 90-х».