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«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?

Культура
Что скрывается за стенами гигантского по масштабам сооружения
1 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр». Памятник
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Екатеринбург, «Ельцин-центр». Памятник

Алексей Банников, 31 января 2017, 11:44 — REGNUM  

Деятельность музея первого президента России Бориса Ельцина с момента торжественного открытия комплекса находится под пристальным вниманием общественности. Критики «Ельцин-центра» и его экспозиции заявляют о неоднозначности и двусмысленности целей создания музея, а сторонники музея расценивают его как место, в котором хранится «настоящий» дух свободной России.

По всей видимости, так же считают музейные работники «Ельцин-центра» и те, кто готовил центральную экспозицию музея. По крайней мере начинающий экспозицию анимационный ролик, который ещё в начале 2016 года подвергся жёсткой критике со стороны российского режиссёра Никиты Михалкова, напрямую увязывает историческую личность Ельцина и свободу в России.

Когда сам фильм был раскритикован за однобокое и предвзятое толкование истории России, защитники «Ельцин-центра» парировали это тем, что ролик вовсе не про историю России, а про «историю свободы» в России. Судя по ролику, свободы в России не было никогда, отдельные её проблески тут же тонули в «очередной тирании», и только с приходом к власти Бориса Ельцина страна приобрела настоящую свободу или, по крайней мере, встала на «путь освобождения» от тысячелетнего рабства.

Тем не менее само начало дискуссии о том, что происходит в «Ельцин-центре», в итоге заставило задуматься, а что же такое «Ельцин-центр»? Является ли центр простым музеем или «храмом демократии и свободы», а может быть, как считают некоторые общественники Екатеринбурга, это «неоязыческое капище», в котором процветает «культ личности Ельцина»?

Ещё во время первого выступления Никиты Михалкова против музейного анимационного ролика в пресс-службе президентского центра отказывались комментировать претензии режиссёра, подчёркивая его право на мнение. Однако позже при общении с общественниками Екатеринбурга директор «Ельцин-центра» Дина Сорокина заявила о невозможности изменения центральной сюжетной линии экспозиции музея. Также она ранее заявляла, что музей посвящён истории и эпохе и «никогда не станет «квартирой» Бориса Николаевича».

Однако критики сразу обращают внимание на несоразмерность сооружения и личности Бориса Ельцина в истории. Само здание музея, на строительство которого ушло порядка семи миллиардов рублей, имеет «циклопические размеры». Общая площадь сооружения превышает 85 тысяч квадратных метров. О фараоновском масштабе «Ельцин-центра» писал общественный и политический деятель Борис Миронов.

1 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр». Памятник
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Екатеринбург, «Ельцин-центр». Памятник

«Для понимания всей грандиозности увековечивания памяти Ельцина напомню, что общая площадь Зимнего дворца 60 тыс. кв. м, а площадь Манежа — Центрального выставочного зала Москвы — всего 6,5 тыс. кв. м, то есть градостроительный памятник Ельцину больше дюжины Манежей, воздвигнутых друг на друга. Фараонский размах!»считает Борис Миронов.

На входе в сам центр стоит 10-метровая беломраморная стела-обелиск с барельефом Бориса Ельцина в полный рост на тёмно-сером постаменте. Интересно и то, как характеризует свою работу автор памятника, московский скульптор Георгий Франгулян который сотворил «глыбу в движении» из «живого» материала.

4 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр». Памятник
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Екатеринбург, «Ельцин-центр». Памятник

«Был выбран белый мрамор, а не традиционные бронза или гранит, потому что это живой, полупрозрачный материал; этот памятник — не обелиск, а глыба, глыба в движении, какой был Борис Николаевич», — сообщил скульптор.

И это не единственная скульптура первого президента, которую предстоит увидеть посетителю.

Сам музей имеет необычную форму и решение. Второй этаж в горизонтальном сечении круглый, и создатели придумали концепцию «ротора». Каждый посетитель попадает как в «часовой механизм» и движется из комнаты в комнату через дверные проёмы залов, и попадает на круглую площадь второго уровня, в середине которого памятник первому президенту в натуральную величину из бронзы в стиле городской скульптуры. Автором идеи экспозиции, а она называется «7 дней», выступил режиссёр Павел Лунгин. После того как посетитель музея пройдёт семь помещений, он выйдет прямо на сидящего перед большим монитором Бориса Ельцина. Он сидит на скамье и смотрит фильм о самом себе.

6 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр», экспозиция памятник
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Екатеринбург, «Ельцин-центр», экспозиция памятник

«Когда я побывал на месте будущего музея, я увидел недостроенный массив здания с круглой шайбой посередке, где гулял ветер. Я понял, что шайбу надо разрезать как пирог — на семь дней, семь моментов из жизни. Мне хотелось брать сложные дни, когда Ельцин был в критических ситуациях, ведь это свойство его характера — выходить из кризисов. Получилась история про семь дней, которые изменили Россию. Каждый зал — это один день, и в каждом — информация вокруг этого дня, где заодно рассказывается история из жизни Бориса Николаевича», — сообщил Павел Лунгин.

Непосредственно автором «Ельцин-центра» является архитектор Борис Бернаскони. Его работу оценил один из основателей бюро Valode & Pistre, построившего Музей современного искусства в Бордо, Жан Пистр, по мнению которого, автор предлагает публике не здание, а «путь».

»Выразить в архитектурном здании жизнь и политическую карьеру главы государства — одна из самых непростых задач для архитектора. Жизненный путь таких людей обычно настолько сложный, что трудно свести его к одному статичному и завершенному объему. Борис Бернаскони предлагает публике не здание, а путь, выстроенный в пространстве вокруг объемов, формирующих вехи жизни. Он отступает от канонов классической композиции и обращается к метафоре, которая отражает новый путь России, а этот путь как раз и открыл Борис Ельцин. Архитектуру этого здания нельзя назвать ни официальной, ни помпезной», — считает Жан Пистр.

Созданием экспозиции музея занималось американское Агентство музейного дизайна Ральфа Аппельбаума

О «необычности» музея говорят и критики «Ельцин-центра». Общественники считают, что экспозиция в музее выстроена не столько в музейных канонах, сколько в «религиозных». По мнению руководителя свердловского регионального отделения общественной организации «Суть времени» Артемия Брусницына, само название экспозиции — «7 дней», в которой нет фактов, порочащих первого президента, либо они искажены, либо если нельзя не сказать, то они просто спрятаны, имеет религиозную основу. А одной из основ всякого культа является непогрешимость верховного божества. Также общественник обращает внимание и на круглую форму экспозиции.

9 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр». Экспозиция «7 дней»
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Екатеринбург, «Ельцин-центр». Экспозиция «7 дней»

«Сама экспозиция музея выстроена странным образом. То есть сначала возникает мысль о кощунстве. Это Борис Николаевич Ельцин, как такое верховное божество и семь дней творения, да, то есть «ветхозаветный бог», который творил новый мир, новую реальность, новую Россию. Мне кажется, что создатели музея поиздевались над всеми. Они воссоздали в музее историю дантовского ада. То есть в первом круге экспозиции начало «ада», дальше идут остальные концентрические круги, а в самом эпицентре, как вы помните, ближе всего к пустоте, находятся иуды, предатели. И собственно мы видим, как «бронзовый» Борис Николаевич Ельцин сидит и смотрит на фильм с самим собой в главной роли», — сообщил Артемий Брусницын.

И если внимательно рассмотреть экспозицию музея, то даже самые очевидные минусы политики Ельцина, такие как загнавшая в нищету население России шоковая терапия и гражданская война в Чечне, представлены чуть ли не как достижения первого президента, который был вынужден проводить «непопулярные реформы» и «спасал рядового» в Чечне. Это, конечно, можно рассматривать как попытку музея сгладить острые углы, но и мнение о том, что таким образом создаётся образ «непогрешимого», — имеет право на существование.

8 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр». Экспозиция
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Екатеринбург, «Ельцин-центр». Экспозиция

Стоит отметить, что на территории «Ельцин-центра» проходит регулярное и открытое ежемесячное мероприятие «Народная трибуна», которое ведёт соратник первого президента Геннадий Бурбулис. Оно проходит не в музее, а в конференц-зале, но даже там присутствует «дух Ельцина». И вовсе не так уж незримо. Во время мероприятия, которое также проходит под звуковое сопровождение, но уже с музыкантами, с большого экрана на участников трибуны смотрит изображение Ельцина.

7 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр». Народная трибуна
Иллюстрация: Алексей Банников
Екатеринбург, «Ельцин-центр». Народная трибуна

Также обращает на себя внимание монотонная музыка в самом музее, которая то ли гипнотизирует посетителя музея, то ли вводит в специальное состояние. Звуковое сопровождение — это, конечно, интересное решение, но совершенно нехарактерное для привычной музейной тишины. В любом случае вдумчиво рассматривать экспонаты в тишине и делать то же самое, когда думать «помогает» монотонная, почти «шаманская» музыка, не одно и то же. К этому стоит добавить мнение некоторых экспертов, которые после посещения музея сообщали о том, что в «Ельцин-центре» используются технологии нейро-лингвистического программирования (НЛП). Так ли это, и если да, то насколько они эффективны — совершенно не ясно.

В любом случае искушённые посетители совершенно не попадают под «обаяние» НЛП, но ведь в музее регулярно проводятся экскурсии для детей. А значит, надо обращать внимание не только на то, какая история страны им представлена в этом музее, но и как подаётся информация.

Также нельзя не учитывать далеко неоднозначное отношение граждан России к самому Борису Ельцину и его деятельности на посту президента России. Несмотря на прошедшее время, у многих на слуху истории о стремительной приватизации государственных активов по заниженной стоимости, о залоговых аукционах, о «коробке из-под ксерокса». И действительно, трудно отрицать, что во время правления Бориса Ельцина коррупция в России приобрела угрожающие масштабы. Вот почему «Ельцин-центр» далеко не все воспринимают как президентский музей.

«Я считаю — это памятник коррупции, это я считаю в религиозном плане — это капище. Капище коррупции», — считает глава екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов.

Действительно, не так просто ответить на вопросы, чем же на самом деле является «Ельцин-центр» и каковы цели создателей самого комплекса и экспозиции. Очевидно, что его циклопические размеры, или фараонский размах — это претензия на нечто большее, чем создание музея первого президента России, и об этом в принципе говорят и в самом «Ельцин-центре». Но, является ли сооружение культовым в своём роде и витает ли в этом центре «дух» свободы и выход из «лабиринта» или это просто красивые эпитеты и предрассудки критиков — всё это открытые и интересные вопросы.

2 / 10 Екатеринбург, «Ельцин-центр». Экспозиция
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Екатеринбург, «Ельцин-центр». Экспозиция

В любом случае нам необходимо помнить, что процессы, начавшиеся в СССР в конце 80-х и начале 90-х XX века, проходили под оглушительные крики о свободе, а Борис Ельцин был активным участником перестройки.

И помнить, чем всё это закончилось.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ельцин-центр»: «власовцы ничего не совершили» и могут быть реабилитированы

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regnum author Алексей Банников
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«Ельцин-центр»
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