Часть помещений «Ельцин-центра» станет собственностью Свердловской области

Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM В Екатеринбурге часть помещений «Президентского центра Б.Н. Ельцина» («Ельцин-центр») перейдёт в собственность Свердловской области. Депутаты регионального Законодательного собрания большинством голосов соответствующее обращение правительства Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С докладом перед депутатами выступил исполняющий обязанности глава регионального Мингосимущества Сергей Сосновских. Он сообщил, что «Ельцин-центром» было достигнуто соглашение о передаче части помещений центра в собственность области на общую сумму 601 млн рублей в качестве отступных за задолженность в размере 598 млн рублей. При этом сами помещения будут сдаваться на безвозмездной основе «Ельцин-центру» для ведения уставной деятельности.

Отвечая на вопросы депутатов он сообщил, что на данный момент «Ельцин-центр» не имеет финансовой возможности выплатить задолженность, а основной долг центру помогли выплатить спонсоры. Сергей Сосновских подчеркнул, что все расходы по содержанию данных помещений берёт на себя центр, в ином случае их содержание обошлось бы бюджету Свердловской области по 10 млн рублей ежнмесячно. Он также указал на то, что данное соглашение не является «прощением долга», и по требованию одной из сторон оно может быть актуализировано.

В итоге депутаты большинством голосов (33 депутата) поддержали обращение правительства, один воздержался и трое депутатов проголосовали против такого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие «Ельцин-центра» состоялось в конце ноября 2015 года. На строительство центра Президентскому фонду были выделены кредиты в размере семи миллиардов рублей, из них два миллиарда из бюджета Свердловской области.

Долговые обязательства перед регионом «Ельцин-центр» выполнил в конце сентября 2017 года, выплатив два миллиарда рублей. Но за время кредита набежали проценты в размере 598 млн рублей, которые фонд предложил взять в виде недвижимости. Всего в собственность Свердловской области переходит 7652 квадратных метров в «Ельцин-центре».

Отметим, что за центром остаётся федеральный долг в размере пяти миллиардов рублей.

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