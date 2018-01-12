Не такой уж и хлам: в Киеве посчитали, что можно забрать в Крыму

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Предложение президента РФ Владимира Путина вернуть Киеву военную технику, оставшуюся в Крыму после ухода украинской власти, можно назвать «жестом доброй воли», заявили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это предложение может помочь в урегулировании конфликта на Востоке Украины.

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Речь идет о передаче десятков военных кораблей и самолетов, находящихся, по словам Путина, в «плачевном состоянии». Также президент предложил пригласить украинских специалистов для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов.

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В Киеве на инициативу российского президента отреагировали, обратив внимание на то, что, например, БДК «Ольшанский», корветы «Тернополь», «Приднепровье» и «Хмельницкий» остались на ходу. Также на ходу корабль управления «Славутич» и два тральщика, «Черкассы» и «Чернигов». Всё это посчитал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Mitte27 Морской тральщик «Чернигов»

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Военный отметил, что остался не такой уж и хлам, например, по береговым частям техники осталось на два батальона БМП, они все были практически готовы. Также были готовы к эксплуатации семь дивизионов артиллерии и четыре минометных батареи.

Украина ни при чём?

За месяц до нападения 13 БПЛА на российские объекты в Сирии аналогичным способом были атакованы позиции ополченцев Донецкой Народной Республики (ДНР) под Горловкой. По данным источников проекта WarGonzo в силовых структурах, атака БПЛА в Горловке похожа на атаку на авиабазу в Хмеймиме.

Минобороны Украины продолжают отрицать какую-либо причастности к атаке дронов на российскую базу в Сирии, естественно, называя данные российских военных актом «информационной войны». Речь идет о том, что ранее Генштаб ВС РФ назвал один из возможных источников мощной взрывчатки, которой были начинены боеприпасы дронов, — ее производят в том числе и на Шосткинском заводе химических реактивов.

George Hodan Склад боеприпасов

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Ранее в СМИ и в соцсетях неоднократно всплывали фотографии украинского оружия в Сирии. Например, боевики так называемой «умеренной» оппозиции Сирии фотографировались с разработкой Харьковского завода средств индивидуальной защиты — пехотным тактическим комплексом «Хищник».

Кандидат-миллиардер

ЦИК официально зарегистрировал второго кандидата в президенты России, им стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый от партии КПРФ. Первым стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Интерес вызвали зарубежные счета Грудинина: еще в январе он заявил, что забыл упомянуть несколько уже закрытых счетов. Примечательно, что о существовании счетов глава «Совхоза имени Ленина» вспомнил после экстренной поездки в Германию и Швейцарию.

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(сс)Michael Marcovici Деньги

Член ЦИК РФ Борис Эбзеев 12 января заявил, что у Грудинина было указано пять счетов за границей, только на одном из которых находится 16,6 миллиона рублей. «Первый канал» отмечает, что угодья «Совхоза имени Ленина» составляют две тысячи гектаров, и их общая стоимость составляет примерно двести миллиардов рублей.

Полную информацию о зарубежных счетах и активах зарегистрированного кандидата в президенты России от КПРФ вскоре опубликует сайт ЦИК.

Низкая инфляция граждан России не волнует — жить-то не на что

Рекламируемый Центральным банком РФ низкий показатель инфляции безразличен основной массе трудящихся, заявил ИА REGNUM эксперт центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. По его словам, граждан России меньше стал беспокоить рост цен, однако радоваться тут нечему: снижение темпов потребительской инфляции ничего не говорит об уровне жизни.

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А с ним не всё ладно: с 2013 года реальные располагаемые доходы россиян постоянно падают. И даже если инфляция и понижается, то всё равно на таком фоне она остаётся намного выше отрицательного темпа роста самих доходов, а значит, жизнь большинства наших граждан проще не станет.

Kmd.dk Экономика

Такие хвастливые заявления чиновников в очередной раз отражают подход российских властей к экономической ситуации: для них экономика — это какой-то набор несвязанных показателей, коэффициентов, процентных долей и тому подобное. А людям в этой картине места нет.

Совершенству нет предела

В Госдуме тем временем продолжается работа над законом о СМИ-иноагентах. Законопроект о регулировании работы СМИ-иноагентов был принят в первом чтении. Отмечается, что признание физлиц СМИ-иноагентами — это зеркальная мера, такая же норма есть в американском законе.

Вскоре пользователям соцсетей, которые хотят сослаться на статьи иноагентов (а их уже девять), надо будет указывать, что это материалы иностранного агента. То есть, как считают законотворцы, информировать читателей о том, что распространяется информация, которая «может быть направлена против интересов своей страны».

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В Госдуме не скрывают, что закон будет работать перед выборами президента РФ. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что граждане России должны знать, кто «производит грязь», которую на него выльют в ходе выборной кампании.

kprf.ru Валерий Рашкин

Запад о России: Террористы, хакеры и агрессоры

Запад же продолжает гнуть свою линию про «русских хакеров», связав группировку Fancy Bears и создание трех новых доменов, «копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии». По мнению американских экспертов из частной компании, это может быть базой для подготовки «атаки в ходе зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея)» на сайты ряда антидопинговых агентств.

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Напомним, в 2016 году Fancy Bear взломали базу данных WADA и обнародовали данные спортсменов, в том числе американских, которые участвовали в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и в допинг-пробах которых были обнаружены запрещенные вещества.

Госдепартамент США обратился к гражданам страны с просьбой «дважды подумать» перед тем, как посетить Россию: страну внесли в «третью группу» по безопасности для туристов. Россия оказалась в одном списке с Нигером, Чадом, Пакистаном, Гондурасом и Турцией. Уровень терроризма и агрессии в этих странах настолько высок, что ездить туда не стоит.

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В МИД РФ такие заявления госдепа США объяснили попыткой американских властей скрыть от своих граждан действительную ситуацию и отношение к ним в России. Госдеп по-прежнему врет своим гражданам и пугает их тем, чего нет на самом деле.