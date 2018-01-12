Госдеп США пугает туристов Россией

Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Гражданам Соединенных Штатов, которые намереваются посетить Россию, стоит пересмотреть своё решение. Такие рекомендации своим граждан дал Госдеп США.

Читайте также: Не ходите в Африку гулять? Госдеп предостерег от поездок в Россию и Нигер

Внешнеполитическое ведомство обосновало свою рекомендацию рисками терроризма и целенаправленного преследования американцев, сообщает The Washington Times.

Также в сюжете: Кадыров: США из последних сил пытаются расшатать сильные государства

В ответ на это Москва напомнила о русофобской кампании, построенной на разжигании «антагонизма у простых людей», которую ведут такие политические деятели, как Хиллари Клинтон, Барак Обама и Джон Маккейн.

Читайте также: Главная военная угроза России исходит от США и Украины: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США опубликовал рекомендации для американских граждан о том, какие страны было бы нежелательно посещать в качестве туристов. Россия оказалась в одном списке с Нигером, Чадом, Пакистаном, Гондурасом и Турцией. Это третья группа стран, в которых уровень терроризма и агрессии настолько высок, что ездить туда не стоит.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила такие заявления Госдепа США попыткой американских властей скрыть от своих граждан действительную ситуацию и отношение к ним в России. Она заявила, что власти США продолжают таким образом врать своим гражданам и пугать их тем, чего нет на самом деле.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Госдеп США включил Россию в число стран, опасных для туристов, чтобы расшатать РФ и за счёт этого стать сильнее. По его словам, американские власти понимают, что слабеют от своих интриг, но не могут остановиться.

Напомним, что, по опросам «Левада-центра», большинство граждан России считают США главным врагом РФ.

Подробнее: Какие страны жители РФ видят врагами России: опрос