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Госдеп США пугает туристов Россией

Политика

В РФ так же небезопасно, как в Нигере и Гондурасе, считают в Соединённых Штатах

Госдеп США пугает туристов Россией
Дядя Сэм

Вашингтон, 12 января 2018, 11:47 — REGNUM  Гражданам Соединенных Штатов, которые намереваются посетить Россию, стоит пересмотреть своё решение. Такие рекомендации своим граждан дал Госдеп США.

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Внешнеполитическое ведомство обосновало свою рекомендацию рисками терроризма и целенаправленного преследования американцев, сообщает The Washington Times.

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В ответ на это Москва напомнила о русофобской кампании, построенной на разжигании «антагонизма у простых людей», которую ведут такие политические деятели, как Хиллари Клинтон, Барак Обама и Джон Маккейн.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США опубликовал рекомендации для американских граждан о том, какие страны было бы нежелательно посещать в качестве туристов. Россия оказалась в одном списке с Нигером, Чадом, Пакистаном, Гондурасом и Турцией. Это третья группа стран, в которых уровень терроризма и агрессии настолько высок, что ездить туда не стоит.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила такие заявления Госдепа США попыткой американских властей скрыть от своих граждан действительную ситуацию и отношение к ним в России. Она заявила, что власти США продолжают таким образом врать своим гражданам и пугать их тем, чего нет на самом деле.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Госдеп США включил Россию в число стран, опасных для туристов, чтобы расшатать РФ и за счёт этого стать сильнее. По его словам, американские власти понимают, что слабеют от своих интриг, но не могут остановиться.

Напомним, что, по опросам «Левада-центра», большинство граждан России считают США главным врагом РФ.

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