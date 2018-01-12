Власти рапортуют о низкой инфляции в РФ, а населению всё равно

Москва, , 11:27 — REGNUM Рекламируемый Центральным банком РФ низкий показатель инфляции безразличен основной массе трудящихся, считает эксперт центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 января, комментируя выводы ЦБ РФ о том, что граждан РФ стал меньше беспокоить рост цен.

«Новость крайне оптимистичная, однако головокружения от успехов испытывать пока что не стоит, — отметил он. — Во-первых, снижение темпов ожидаемой потребительской инфляции ничего не говорит об уровне жизни. Как известно, с 2013 года реальные располагаемые доходы россиян постоянно падают. Например, во втором квартале 2017 года они упали почти на 3% в сравнении со вторым кварталом 2016 года. На этом фоне, даже если инфляция и понижается, она всё равно остаётся намного выше отрицательного темпа роста самих доходов, а значит, жизнь большинства наших граждан проще не станет».

Во-вторых, по мнению экономиста, широко рекламируемый ЦБ и прочими финансовыми чиновниками показатель инфляции по существу безразличен основной массе трудящихся.

«Действительно, если изъять из экономики как можно больше денег, то не будет и серьёзной инфляции, только станет ли от этого лучше рядовому обывателю? — подчеркнул он. — К примеру, в XIX веке экономические кризисы вообще сопровождались дефляцией, которая была серьёзной проблемой. И напротив, в начале 2000-х в России, когда доходы росли особенно быстро, показатели инфляции были достаточно высокими, только это никак не мешало повышению уровня жизни».

Григорьев констатировал, что такие чиновничьи реляции в очередной раз отражают подход наших властей к экономической ситуации: для них экономика — это какой-то набор несвязанных показателей, коэффициентов, процентных долей и тому подобное.

«Только места для людей в этой картине нет, — добавил он. — Складывается впечатление, что национальная экономика — это отдельный, независимый механизм, который полностью самодостаточен, а настоящие люди, оплата их труда, состояние здоровья, образовательные и карьерные возможности — что-то побочное, не стоящее упоминания».

Напомним, что, по данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания граждан РФ достигли минимума с 2010 года. Например, по данным за декабрь 2016 года, ожидаемая инфляция достигла 14,6%. Однако цены поднялись лишь на 2,5%. Как подчеркивает ЦБ, на протяжении второго полугодия 2017 года продолжилось постепенное снижение уровня обеспокоенности российских граждан ростом цен, причем как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. Также отмечается, что инфляционные ожидания населения продолжат снижаться.

Отметим, что за новогодние праздники (с 1 по 9 января) инфляция в РФ ускорилась. В частности, на 1,7% подорожала плодоовощная продукция. С начала января на 0,6% выросли цены на яйца куриные, сахар-песок и пшено — на 0,3% и 0,2% соответственно.

Рост цен на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь, помидоры и огурцы составил 2,4−3,7%.

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