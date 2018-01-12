«Русские хакеры» готовятся к атакам на Олимпийских играх — ThreatConnect

Вашингтон, , 07:26 — REGNUM «Русские хакеры» могут планировать атаки в ходе зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея), угрозе подвергаются сайты ряда антидопинговых агентств, говорится в сообщении американской компании по кибербезопасности ThreatConnect Inc.

По мнению экспертов, об этом свидетельствует ряд «признаков». Например то, что в декабре неизвестные зарегистрировали три новых домена, «копирующие сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии».

Это похоже на методы, которые использовала хакерская группа Fancy Bears, которую спецслужбы США считают связанной с Россией. Тогда, в 2016 году, хакерам удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах. Будут ли новые домены использованы для хакерских атак — компания не уточняет, однако говорится, что такие сайты могут представлять собой базу.

О «русских хакерах» в связи с этим докладом сообщили также Reuters и The Hill. Уточняется, что использование фальшивых доменов является обычной тактикой хакеров при организации различных типов атак. Например, они могут так пытаться получить доступ к учетным записям электронной почты.

10 января группировка Fancy Bears опубликовала переписку чиновников МОК, из которой следует, что главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену была поставлена цель добиться отстранения РФ от участия в Олимпийских играх.

Более того, Макларену был дан четкий политический наказ вытеснить российскую команду из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК и все олимпийское движение. Это было сделано для того, чтобы ВАДА получило возможность «ловить рыбку в мутной воде», говорится в сообщении Fancy Bears.

Имеется в виду, что коалиция во главе с США пытается оттеснить европейцев от руководства олимпийским движением и получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира». Напомним, в 2016 году Fancy Bear взломали базу данных WADA и обнародовали данные спортсменов, в том числе американских, которые участвовали в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и в допинг-пробах которых были обнаружены запрещенные вещества.