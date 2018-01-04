На Урале первая неделя 2018 года выдалась поистине кровавой. Только в трёх наиболее известных ЧП погибли 22 человека, восемь из них — дети.

Смертельный газ, опасные дороги

В Челябинской области трагедия разыгралась новогодней ночью. В квартире жилого дома погибли мужчина, а также его внучка и внук. Причиной стала не потушенная сигарета. Трагедии вполне можно было избежать. Но… не удалось.

Эта смерть троих человек, среди которых двое детей, осталась без официальных заявлений первых лиц региона. Как ни цинично может показаться, но эта трагедия не такая, чтобы ею занимались руководители области. Сообщения о трагических пожарах, ДТП и подобном появляются в отчётах соответствующих ведомств практически ежедневно. Только в Пермском крае за 29 декабря — 1 января и лишь на дорогах погибли девять человек. Кто-то потерял своего сына, кто-то — мужа, кто-то — отца. Пока в стране было новогоднее веселье, для многих людей рухнул целый мир.

Но три случая на Урале оказались поистине громкими. Две резонансных трагедии произошли 1 января. В Оренбургской области угарный газ погубил семерых человек. Среди погибших — 16-летняя девушка и две девочки.

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Другая трагедия произошла в селе Петропавловском Курганской области. 1 января угарным газом насмерть отравились пять человек, в том числе 10-летний мальчик. 13-летняя девочка выжила. Теперь она — сирота.

Ещё одна крупная трагедия случилась в Югре, уже 3 января. На дороге Ханты-Мансийск — Нягань, которая, как утверждают в ГИБДД и МЧС, была очищена от снега и льда и регулярно обрабатывалась противогололёдными реагентами, столкнулись две машины. Погибли десять человек. Из них четверо детей.

Эти три случая — те самые, когда без вмешательства глав регионов просто не обойтись. И губернаторы вмешались.

Kremlin.ru Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

В поисках причин

На произошедшие 1 января случаи массового отравления газом первыми отреагировали в Оренбургской области. Губернатор Юрий Берг 2 января выехал в село Скворцовка Куманаевского района. Он побывал в доме, где случилась трагедия, и провёл оперативное совещание с представителями прокуратуры, администрации района и МЧС. Одновременно в Оренбурге была срочно созвана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Предварительно установлено, что угарный газ заполнил помещения дома или из-за не полностью открытой задвижки печи дымохода или из-за неисправности печного отопления. Не исключено, что имели место оба этих фактора.

В Курганской области изначально следователи СКР в качестве одной из версий рассматривали неисправность газового оборудования. Однако затем областное Управление реабилитации территорий и защиты населения огласило свои выводы о причинах трагедии. По предварительной версии данного ведомства, хозяева дома вмешались в работу автоматики настенного газового котла. В результате помещения быстро наполнились угарным газом, что и привело к трагедии.

Глава региона Алексей Кокорин поручил руководству Катайского района оказать выжившей девочке всяческую помощь. Также он заверил, что правительство региона готово к этому подключиться.

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В Югре, где 3 января погибли 10 человек, включая четверых детей, уже проверили состояние дороги, на котором произошла трагедия. Установлено, что трасса была в нормальном состоянии.

Сейчас по двум фактам отравления газом возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. А после ДТП в Югре дело завели по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц. Возможно, что отвечать по этим статьям не придётся никому. По крайней мере, в результате столкновения двух машин в Югре погибли все. В том числе и водитель, который допустил выезд своего автомобиля на встречную полосу и роковое столкновение.

Kremlin.ru Губернатор Югры Наталья Комарова

Смертей можно было избежать?

Жертвы трёх крупных гибельных ЧП первых дней 2018 года уже похоронены. А чиновники ищут способы не допустить подобных трагедий. В Курганской и Оренбургской областях организованы подворовые обходы. Владельцам частных домов напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности.

Губернатор Югры Наталья Комарова, в свою очередь, коснулась дорожно-транспортных происшествий. По её словам, необходимо добиться кардинального снижения числа погибших в ДТП. А её заместитель Дмитрий Шаповал отметил, что нужно работать над формированием законопослушного поведения.

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«Разработаем план, при этом не убираем в сторону реализацию государственных программ — это содержание автомобильных дорог, ремонт, реконструкция и создание интеллектуальных транспортных систем, которые помогли бы без нашего участия фиксировать нарушения и создавать неотвратимость наказания», — подчеркнул Шаповал.

Отметим, что в Оренбуржье подворовые обходы были буквально перед новогодними праздниками. Инспекторы заходили и в тот дом, где на тот момент ничего не предвещало беды, разговаривали с жильцами, предупреждали о том, что необходимо соблюдать технику безопасности при работе с газовым оборудованием. Однако трагедия всё равно случилась, семь человек в один миг лишились жизни.

Что касается безопасности на дорогах, то в той же Югре за пять дней 2018 года погибли 12 человек. Из них десять в том самом крупном ДТП. При этом по регионам Урала сотрудники ГИБДД отчитываются о сотнях водителей, привлечённых за время новогодних праздников к ответственности за езду в пьяном виде. В Пермском крае за четыре дня поймали 192 пьяных водителя.

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Следственный комитет России

Трагедии начала года бурно обсуждают на форумах и в социальных сетях. При этом в основном граждане признают: безопасность каждого из нас зависит не только от чиновников, но и от каждого из нас.

«Год вроде не високосный, но начался как-то кроваво… Семеро отравились газом в Оренбуржье, пятеро — в Зауралье. Четверо детей. Теперь в Югре 10 погибших, и снова дети среди жертв — четверо… Предположу, что всех этих трагедий можно было бы избежать. Если бы взрослые соблюдали нормы безопасности, правила дорожного движения и… не упивались вусмерть…», — пишет один из уральцев на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, МЧС не боги… надо каждому помнить и соблюдать правила безопасности… Больно, когда погибают люди…» — вторит ему один из жителей Челябинской области.

Следствие по возбуждённым уголовным делам продолжается. Окончательных выводов пока нет. Возможно, при определённых обстоятельствах всех этих трагедий действительно можно было бы избежать. 22 человека, в том числе восемь детей, остались бы живы. Но произошло непоправимое. Извлечёт ли кто-то уроки из произошедшего? Беспечность и пренебрежение безопасностью могут оборвать жизни многих и многих ни в чём не повинных людей. Что часто и происходит.

Пожалуй, остановить этот конвейер смерти может неукоснительное соблюдение правил. Правил дорожного движения, безопасности при работе с газовым оборудованием. От разных неприятностей, конечно, не застрахован никто. Но так риск наступления оных хотя бы сводится к минимуму…