9 человек погибли на дорогах Прикамья в новогодние праздники

Пермь, , 17:49 — REGNUM 9 человек погибли, 51 — получил ранения на дорогах Пермского края с 29 декабря 2017 г. по 1 января текущего года. Как сообщает главное управление МВД РФ по Пермскому краю, за этот период зафиксировано 45 дорожно-транспортных происшествий, виновниками многих из которых стали пьяные водители. За эти дни сотрудники ГИБДД задержали 192 таких водителей.

Так, 1 января на автодороге Горнозаводск-Пашия пьяный водитель «Лады-Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой «Приорой». В результате ДТП виновник был госпитализирован. В отношении него составлен административный материал, проводится проверка. В тот же день на автодороге Кунгур-Соликамск пьяный водитель, который ранее уже был лишен прав за нетрезвое вождение, на «Приоре» не выбрал безопасную скорость, съехал в левый кювет, а затем отбросило на дерево. В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы. За повторное нарушение пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

За время новогодних праздников в Прикамье выявлено 109 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, пренебрегли соблюдением ПДД 330 пешеходов. Нарушители привлечены к административной ответственности.