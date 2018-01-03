ДТП в Югре: погибли три семьи

Ханты-Мансийск, , 21:19 — REGNUM В Югре опубликованы списки граждан, погибших на трассе Ханты-Мансийск — Нягань. Среди них трое мужчин, три женщины и четверо детей, в том числе девочка.

Как пишет издание Ura.ru, самому младшему не было и года. Также погибли мальчики 2005 и 2009 года рождения и девочка 2013 года рождения.

Родственники погибших уже оповещены о произошедшем. С ними работают психологи.

После трагедии трасса была перекрыта. На ней сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

По данным силовиков, ЧП случилось из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу. Примечательно, что очевидцев трагедии найти не удалось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, состояние дорожного полотна было в норме. Её очищали и обрабатывали противогололёдными реагентами.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель многих людей. Расследовать его будет СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже поручил своим подчинённым разобраться в ситуации.

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