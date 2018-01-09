Легендарный Донатас Банионис — в списках агентов КГБ СССР. Его цель — следить и доносить настроения и действия литовцев, живущих в эмиграции. Донатас Банионис мог выполнять эти задания во время своих зарубежных командировок. Так, если коротко, можно обобщить сенсационное заявление 6 января так называемого Центра изучения геноцида жителей Литвы и сопротивления.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

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Михаил Гутерман Донатас Банионис

Соответствующие документы опубликованы на сайте организации, который всё 6 января был недоступен из-за огромного наплыва посетителей. Вторая сенсация: агентом КГБ был и народный артист СССР, один из ярчайших дирижёров мирового масштаба (первое место на конкурсе молодёжных оркестров имени Герберта фон Караяна в Берлине ещё в 1976 году, руководил от Литовского камерного оркестра, оркестра Эрмитажа «Camerata Sankt Peterburg», до «Виртуозы Москвы») Саулюс Сондецкис

В Литве, несмотря на выходные дни, переполох. Одни спорят про аутентичность дневника со списком агентов КГБ, где все фамилии написаны машинописным текстом, а Баниониса и Сондецкиса вписаны от руки, другие осуждают своих великих сынов, называя «предателями», третьи не осуждают, но многозначительно охают: «кошмарный был режим, ломал хребты достойнейшим, а оккупант никуда не делся, сменил название с СССР на Россия, но такой же коварный».

Это только две фамилии из списка тысячи шестисот «агентов», которые опубликованы в Литве. «На публикацию такой информации я бы смотрела, как на очищение нашего народа», — многозначительно говорит директор так называемого Центра изучения геноцида жителей Литвы и сопротивления Тереса Бируте Бураускайте. И добавила: мол, сотни агентов КГБ СССР после 1991 года добровольно признались в сотрудничестве и их дела засекречены на 75 лет, а вот Банионис и Сондецкис не пришли с покаянием.

Покаяния в Литве сегодня требуют от всех. Страна больна этой потребностью. И, по иронии судьбы, громче всех требуют те, кто как раз в советское время делал блистательную карьеру и уже тогда был в обойме. Не важно, президент Даля Грибаускайте, которая прославляла идеалы коммунизма, преподавая в высшей партийной школе, или министр иностранных дел Линас Линкявичюс, который возглавлял комсомольскую ячейку.

В фильме «Мёртвый сезон» герой Донатаса Баниониса, советский разведчик Константин Ладейников, преследовал немецкого военного преступника доктора Хасса, который заканчивал работу над новым психохимическим оружием массового поражения — газом RH. По сценарию, в малых дозах этот газ стимулирует интеллектуальный потенциал человека, а в больших — превращает человека в послушного идиота, который радуется жизни даже в рабских условиях. Политический детектив, научная фантастика, в Литве образца 2018 года стала реальностью. Как злой рок, как будто кто-то распылил газ RH, придуманный советским кинематографом ещё в 1968 году, над всей страной прямо сегодня. И вот почему.

***

Президент Литвы Даля Грибаускайте несколько раз меняла свою биографию на официальном сайте президента страны. До сих пор неизвестно, что она делала в 1991—1993 годах. Литовское движение за независимость в конце восьмидесятых — начале девяностых прошлого века «Саюдис» было в зените своего влияния. Доподлинно известно, что Грибаускайте продолжала получать зарплату в рублях и преподавать в Высшей партийной школе. Прославляла коммунизм. И ждала, кто выиграет. В конце 2017 года в интервью LRT Грибаускайте рассказывала, что «взрывала систему изнутри». В конце рабочего дня, рассказывала она, уносила компьютер домой, опасаясь «чёрных воронков». Глас вопиющего в пустыне — смеются в том числе и в сегодняшнией Литве, — но в те времена не то, что компьютер невозможно было унести с рабочего места — это шкаф по размеру — да и в принципе такая техника была только у сотрудников советских спецслужб. А если вспомнить учёбу Грибаускайте в Ленинграде? Или её попадание в начале 90-х в США? Точно агент КГБ, не иначе! Но жива, не Банионис.

Рене Магритт. Голконда

Действующего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса в эти дни обвиняют не просто за высказывания о том, что Литве необходимо налаживать связи с Россией, но и за то, что именно при его руководстве правительством с мёртвой точки обоюдных войн сдвинулись отношения между Литвой и Польшей. Вернее, не за это, а за предательство и службу Кремлю. В первую очередь в связи с проблемами вокруг нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяй, который контролирует польская PKN Orlen. Он ещё до своей победы на парламентских выборах в 2016 году в неофициальной обстановке встретился с Ярославом Качиньским, а встречу устроил известный литовский тренер Томас Пачесас. Он же — один из самых активных лиц в российской баскетбольной Единой лиге ВТБ. А это — детище Сергея Иванова. То есть опять Кремль! Пусть не агент КГБ, но ФСБ, не иначе! Так говорят в Литве.

О том, что литовский премьер неофициально встретился и решил польские проблемы в Литве при посредничестве Томаса Пачесаса, который в Единой лиге ВТБ, а значит, это Иванов, а значит как бы Путин-Кремль, написал в Литве бывший главный литовский политолог, относительно недавно глава Института международных отношений и политических наук при Вильнюсском университете Раймондас Лопата. Но он — бывший советник, правая рука бывшего премьера Литвы, социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса. И тогда отношения между Литвой и Польшей были едва ли не самыми плохими в новейшей истории. «Кому это выгодно? Это выгодно только Кремлю. А у власти был Лопата. И он — не просто ничего не делал для улучшения, он только разрушал. А значит, Лопата — агент Кремля», — моментально раздалось в контраргументах сегодняшних сторонников действующего премьера. Пусть не КГБ, не ФСБ, но Кремля точно!

Цитата из к/ф «Вий». реж Константин Ершов, Георгий Кропачёв. 1967. СССР Круг

Председатель главной сегодня правящей партии в Литве — Союза крестьян и зелёных Литвы — Рамунас Карбаускис. Его компания-монополист на сельскохозяйственном рынке Литвы «Агроконцернас» закупает удобрения у российской компании Acron, которой владеет Вячеслав Кантор, который, пишут в Литве, приближен к Владимиру Путину! А ещё его — правящего Карбаускиса — родной брат — Миндаугас Карбаускис — худрук театра Маяковского в Москве, а таких совпадений просто не бывает. Карбаускис — пусть не агент КГБ, пусть не агент ФСБ, но опять Россия. Значит, предатель, не иначе!

Продолжать? Поверьте, не сложно!

***

В Литве ожесточённо ищут врагов. Все переругались со всеми. Литовцы — против литовцев. Возомнившая себя последней инстанцией руководитель так называемого Центра изучения геноцида жителей Литвы и сопротивления Тереса Бируте Бураускайте театрально говорит, что сожалеет, что ни Банионис, ни Сондецкис не пришли с покаянием. Так говорить безопасно: оба уже ушли из жизни. Донатас Банионис в 2014 году, Саулюс Сондецкис в 2016 году. За них сегодня отвечают только их дети.

Сын дирижёра Саулюса Сондецкиса, тоже Саулюс, на новость об отце — «агенте КГБ» 6 января скажет в интервью литовским СМИ: «После того, как такие вещи происходят в Литве, неудивительно, что люди отсюда уезжают. Мой брат говорит своей матери: чего ты тут сидишь, давай к нам. Разве он не правильно говорит? Проживая в Германии и будучи одним из лучших виолончелистов в Литве. Он им был бы, но нет, он не в Литве. Ему просто нечего тут делать».

***

Напоследок нужно сказать, что у так называемого Центра изучения геноцида жителей Литвы и сопротивления все эти списки как бы агентов, а может, и не как бы — но это не меняет ситуации — были уже давно. Но их решили опубликовать сейчас, когда сами главные лица не могут ответить, ибо их нет.

И, конечно, все прекрасно понимают, что поездки за границу не могли обходиться в те времена как минимум без инструктажа, как себя вести, а как максимум — конкретных заданий. Так и действующий президент Литвы Даля Грибаускайте сразу после школы устроилась в (!!!) отдел кадров при Вильнюсской филармонии. Именно этот отдел отпускал артистов в зарубежные командировки.

***

А Донатас Банионис, будучи гениальным актёром, спустя четыре года после своего ухода сыграл ведущую роль как минимум января-2018 в Литве (а мы ещё не знаем, как будет скандал развиваться дальше), но он бы точно не хотел видеть, что его Родина, его страна, вошла в мёртвый сезон.