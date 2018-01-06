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Литва: Донатас Банионис — агент КГБ СССР

Политика

Местный литовский так называемый Центр по изучению геноцида жителей Литвы и сопротивления опубликовал массив оставшихся в Литве документов КГБ СССР, из которых следует, что завербованными агентами КГБ якобы были актёр Донатас Банионис и дирижёр всесоюзного значения Саулюс Сондецкис

Вильнюс, 6 января 2018, 16:32 — REGNUM  Так называемый Центр по изучению геноцида жителей Литвы, который занят изучением деятельности КГБ в Литве, публикует подобные списки сотрудников уже длительное время. Очередная порция опубликована сегодня, 6 января, на сайте центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Публикуются фамилии только тех, кто с 1991 года сам не признался в сотрудничестве с КГБ СССР. Кто признался — тому анонимность гарантируют литовские законы. В новом списке — народный артист СССР, актёр и театральный режиссёр Донатас Банионис, а также народный артист СССР, скрипач, дирижёр, педагог Саулюс Сондецкис.

Оба на обвинения ответить не смогут — Донатаса Баниониса не стало в 2014 году, Саулюса Сондецкиса — в 2016 году.

Банионис якобы с позывным Бронюс передавал информацию о деятельности литовцев за рубежом, а Сондецкис с позывным Салют должен был повлиять на позицию своего отца Яцкуса, который в США занимал активную антисоветскую позицию, выпускал газету для литовцев-эмигрантов и вёл активную политическую деятельность.

Сам сайт так называемого Центра по изучению геноцида жителей Литвы и сопротивления, очевидно, не справляясь с потоком посещений, в настоящий момент вышел из строя, что происходит регулярно после опубликования новых массивов документов.

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Политическая жизнь Литвы
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