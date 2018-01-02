Северный широтный — в ход

Море

Проект строительства Северного широтного хода (СШХ) принят к рассмотрению правительством РФ. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Документ был внесён в правительство РФ в соответствии с разработанной нами совместно с ОАО «РЖД» дорожной картой по реализации проекта. Кабмин рассмотрит его в ближайшие месяцы», — рассказал заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, говорится в сообщении.

Ранее основные параметры реализации инфраструктурного проекта одобрила правительственная комиссия под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Как рассказал 19 декабря на ежегодной пресс-конференции губернатора региона глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин, регионам нужен выход в Мировой океан, а выход один — через порт Сабетта.

«Это то, что касается зерна, металлургии… Огромный уральский промышленный комплекс мог бы работать по короткому плечу и поставлять до Сабетты тот или иной груз и выходить в Мировой океан. Я уверен в том, что эта дорога обязательно появится», — заявил Кобылкин. По словам губернатора, строительство СШХ займет 4−5 лет.

Kremlin.ru Дмитрий Кобылкин

Северный широтный ход, общая протяженность которого составит 707 км, соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Магистраль включит в себя несколько железнодорожных участков и объектов: железнодорожный участок Обская — Салехард, железнодорожную линию Салехард — Надым, совмещенные мостовые переходы через реки Обь и Надым, а также подлежащие достройке железнодорожные участки Надым — Пангоды, Пангоды — Новый Уренгой, Новый Уренгой — Коротчаево. Таким образом, СШХ обеспечит Ямалу постоянную связь с «Большой землей». Как отмечают в пресс-службе РЖД, в настоящий момент имеется подтвержденная грузовая база СШХ в объеме 23,1 млн тонн.

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Rail Baltica: дорога в угоду Евросоюзу

Железная дорога Rail Baltica является утопическим проектом, и узкая европейская колея помешает Эстонии реализовать планы по восстановлению российского транзита. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов в интервью Sputnik.

По мнению Аристова, у Rail Baltica нет будущего, и Прибалтике стоит все же задуматься о сохранении российского транзита.

«Я не вижу перспективы этого проекта. Поэтому дороги в сторону Запада — это только так, рассуждения, а сюда — в сторону России — это реальные перевозки, и пассажирские, и грузовые. Естественно, что большая часть проектов развития направлена в нашу сторону», — заявил замминистра.

Аристов отметил, что определиться с шириной колеи мешают определенные обязательства перед Европейским союзом. «Я иногда привожу в пример Финляндию. Мы давно работаем с Финляндией, которая тоже является страной ЕС и граничит с нами. Как-то прошел слух о том, что ЕС заставляет Финляндию поменять колею. Ответ финнов на это был уникальный: «Мы же не дураки!» Зачем создавать себе проблемы?»

Переход на узкоколейную дорогу усложнит процесс перевозки грузов. Как отметил Аристов, процесс переход поезда с узкой колеи на широкую и наоборот «стоит больших денег и времени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении.

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Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белая чайка

Индига ждет «недропользователей»

Руководство Ненецкого автономного округа верит в порт Индига. По словам врио главы региона Александра Цыбульского, проект может стать одним из основных для развития Ненецкой опорной зоны в Арктике, пишет ТАСС.

В интервью агентству Цыбульский рассказал, что порт Индига позволяет создать транзитный потенциал и возможность открыть наиболее короткий и экономически эффективный путь для экспорта ресурсов не только из НАО, но и с более южных территорий.

«Индига мог бы стать «северными воротами», которые могли бы открыть возможности прямого очень короткого выхода на Северный морской путь. И он должен лечь в основу концепции опорной зоны в НАО», — считает врио губернатора.

Он отметил, что вопрос строительства порта в меньшей степени зависит от республики, нежели от крупных недропользователей, которые готовы были бы участвовать в этом проекте. Цыбульский отметил, что порт Индига заработает в том случае, если удастся консолидировать позицию основных игроков — недропользователей.

«Интерес у недропользователей, которые имеют ресурсы для дальнейшего экспорта, к проекту создания порта в Индиге есть. С ними ведутся переговоры. Они бы смогли использовать порт Индига как наиболее короткий и экономически эффективный путь для экспорта и транспортировки продуктов своей коммерческой деятельности. Я надеюсь, что следующий год станет поворотным, и какие-то инвестиционные решения уже будут приняты», — считает врио главы региона.

Как ранее писало ИА REGNUM, порт Индига выигрывает у Архангельска в глубине, удобстве береговой линии, меньшем количестве дней, в которые нужна ледовая проводка. Но проигрывает из-за отсутствия инфраструктуры и трудовых ресурсов». Однако Александр Цыбульский, глава Ненецкого автономного округа, на территории которого находится порт Индига, считает его перспективной точкой Севморпути (СМП) и одним из самых важных проектов развития округа как арктического региона.

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Гранаты

Фруктовая дорога

Партия фруктов, которая находится в пути из Пакистана в Казахстан транзитом через Иран, может оказаться стартом нового транзитного коридора для продуктов питания из Юго-Восточной Азии в такие страны, как Россия. Об этом сообщило издание «РЖД-Партнер» со ссылкой на АПК Интформ.

Планируется, что Пакистан сможет доставлять до 1 млн т продукции в год по железной дороге Захедан — Кветта. Протяженность дороги — 650 км, что обеспечивает перевозку грузов в течение 33 часов.

Иран намерен использовать эту железную дорогу для транзита грузов из юго-восточного порта Чехбехар на берегу Оманского залива в Центральную Азию и Европу, что потенциально может стать новым транзитным коридором, связывающим Восток с Западом, отмечает издание.

Реализация первой очереди проекта по развитию инфраструктуры порта Чехбехар значалась в 2007 году. Общий объем инвестиций составил 1 млрд долларов. Ежегодный грузооборот океанского порта, единственного в Иране, в результате проведенных работ вырос почти в три раза до 8,5 млн тонн.

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Levan Gokadze Черноморское побережье

Грузия готовит новый порт

В Грузии 24 декабря стартовало строительство нового порта Анаклия. Проект строительства глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии станет большим сигналом для крупных иностранных инвесторов. Об этом заявил грузинский эксперт по вопросам экономики Вепхия Гиоргадзе.

По его словам, 2,5 млрд долларов, которые «вольются» в страну в рамках этого проекта, будут способствовать оздоровлению общей экономической ситуации, созданию новых рабочих мест, развитию частного бизнеса и укреплению курса национальной валюты — лари.

«Это очень хороший масштабный проект, осуществление которого станет сигналом для инвесторов и побудит их к осуществлению своих вложений в грузинскую экономику. Если посмотреть на движение денег в мире, то можно увидеть, что инвесторы имеют капитал и ищут хорошие места для осуществления своих инвестиций. Проект Анаклия побудит их к вложению финансов в развитие своего бизнеса в Грузии», — отметил Гиоргадзе.

По его информации, проект предусматривает создание вокруг порта Анаклия кластеров для развития малого бизнеса, которые заинтересуют как местных, так и многих иностранных инвесторов. А создание и развитие малого бизнеса, в свою очередь, позволит частично решить проблему трудоустройства местного населения и улучшить благосостояние граждан Грузии.

В этой ситуации эксперт считает важными последовательные и целенаправленные действия правительства по упрощению инвестиционной среды и сокращению налогового прессинга на бизнес.

Оператором и инвестором глубоководного порта Анаклия стала американская компания SSA Marine, которая является оператором 250 терминалов портов по всему миру и специализируется на морских и железнодорожных операциях. В год компания обслуживает 27,2 миллиона контейнеров.

К сожалению не понятно только какой грузопоток собирается обслуживать данный порт. Как отмечают грузинские эксперты, в порту должны оказаться «китайские контейнерные грузы». Откуда они возьмутся, эксперты пока не дают внятного ответа. Пока проект порта Анаклия очень напоминает «воздушный замок» и способ обогатить избранные компании на предпроектный разработках.

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Впервые статья была опубликована 27 декабря 2017 года.