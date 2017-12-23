Северный широтный ход дошел до правительства

Салехард, , 11:45 — REGNUM Проект строительства Северного широтного хода (СШХ) принят к рассмотрению правительством РФ. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Документ был внесён в правительство РФ в соответствии с разработанной нами совместно с ОАО «РЖД» дорожной картой по реализации проекта. Кабмин рассмотрит его в ближайшие месяцы», — рассказал заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, говорится в сообщении.

Ранее основные параметры реализации инфраструктурного проекта одобрила правительственная комиссия под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Как рассказал 19 декабря на ежегодной пресс-конференции губернатора региона глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин, регионам нужен выход в Мировой океан, а выход один — через порт Сабетта.

«Это то, что касается зерна, металлургии… Огромный уральский промышленный комплекс, мог бы работать по короткому плечу и поставлять до Сабетты тот или иной груз и выходить в Мировой океан. Я уверен в том, что эта дорога обязательно появится», — заявил Кобылкин. По словам губернатора, строительство СШХ займет 4−5 лет.

Он также отметил значимость строительства участка железной дороги «Бованенково — Сабетта», как логического продолжения Северного широтного хода.

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В ходе ежегодной пресс-конференции президента России, которая прошла 14 декабря 2017 года, Владимир Путин подчеркнул важность арктических проектов. Акцент был сделан как раз на «Ямал СПГ» и «Северном широтном ходе» (СШХ).

СШХ протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Свои надежды на Северный широтный ход возлагают северо-западные российские порты.

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