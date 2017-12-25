В Грузии ожидают, что новый порт Анаклия станет сигналом для инвесторов

Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Проект строительства глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии станет большим сигналом для крупных иностранных инвесторов, считает грузинский эксперт по вопросам экономики Вепхия Гиоргадзе.

Как заявил эксперт ИА REGNUM, те $2,5 млрд, которые вольются в страну в рамках этого проекта, будут способствовать оздоровлению общей экономической ситуации, созданию новых рабочих мест, развитию частного бизнеса и укреплению курса национальной валюты — лари.

«В рамках этого проекта Грузия только на первом этапе, до 2020 года, получит $2,5 млрд. Это очень хороший масштабный проект, осуществление которого станет сигналом для инвесторов и побудит их к осуществлению своих вложений в грузинскую экономику. Если посмотреть на движение денег в мире, то можно увидеть, что инвесторы имеют капитал и ищут хорошие места для осуществления своих инвестиций. Проект Анаклия побудит их к вложению финансов в развитие своего бизнеса в Грузии», — отметил Гиоргадзе.

По его информации, проект предусматривает создание вокруг порта Анаклия кластеров для развития малого бизнеса, которые заинтересуют как местных, так и многих иностранных инвесторов. А создание и развитие малого бизнеса, в свою очередь, позволит частично решить проблему трудоустройства местного населения и улучшить благосостояние граждан Грузии.

В этой ситуации эксперт считает важными последовательные и целенаправленные действия правительства по упрощению инвестиционной среды и сокращению налогового прессинга на бизнес.

«США первыми сделали шаги по уменьшению налогового бремени для инвесторов. Правительству Грузии следует принять аналогичные меры и начать проведение либеральной налоговой и экономической политики, снять все существующие ограничения и полностью использовать имеющийся у страны транзитный и геополитический потенциал», — заявил Вепхия Гиоргадзе.

По мнению эксперта, появление нового глубоководного порта на побережье Черного моря существенно изменит конъюнктуру как грузинских морских портов Батуми и Поти, так и находящихся на этой же стороне Черного моря российских портов.

«У Грузии есть определенные преимущества перед соседями. Это режимы свободной торговли с Евросоюзом, Китаем, Турцией. Появление порта Анаклия, конечно, скажется на грузообороте других портов и изменит их нагрузку. Недавно открытая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс полностью освоить весь поток грузов, идущий из Китая в Евросоюз, не сможет, но порт Анаклия успешно выполнит эту задачу», — отметил Гиорнадзе.

Как сообщалось ранее, 24 декабря в Грузии состоялась церемония закладки фундамента под строительство нового глубоководного порта Анаклия.