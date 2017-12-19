30 ноября в Государственной Думе РФ состоялось торжественное награждение победителей Международной экологической премии EcoWorld, учреждённой в 2004 году по инициативе Российской академии естественных наук. В этом году в конкурсе в шести номинациях приняли участие ученые, конструкторы, педагоги, журналисты и художники из 39 регионов России и 24 стран мира. Некоторые работы победителей конкурса запомнились после прочтения одного названия — настолько масштабны проблемы, на решение которых «замахнулись» авторы. О наиболее интересных проектах, отмеченных наградами и специальными призами премии EcoWorld, мы намерены подробно рассказать в ближайшее время. Среди них оказались и пять уникальных разработок ученых, которые являются членами экспертного клуба ИА REGNUM.

«Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и Советской власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды». К.Э. Циолковский

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Алла Александровна Корнилова

Корнилова Алла Александровна

Мы искренне поздравляем Аллу Александровну Корнилову (МГУ им. М. В. Ломоносова) с награждением медалью В. И. Вернадского и специальным призом Международной премии EcoWorld

«за фундаментальную работу в области биофизики, открывающую перспективы решения проблемы радиоактивных отходов»

За этой скупой формулировкой скрывается одно из крупнейших научных открытий рубежа веков, о котором мы неоднократно писали (см. доклад Аллы Корниловой «Алхимия на пороге промышленного внедрения»). Речь идет о доказательстве феномена биологической трансмутации (1993 г.) и многолетнем цикле экспериментальных и теоретических исследований, осуществлённом совместно с известным физиком-теоретиком, профессором Университета им. Т. Г. Шевченко Владимиром Ивановичем Высоцким, в результате которого был создан лабораторный прототип революционной природоподобной технологии ускоренной дезактивации жидких радиоактивных отходов атомной промышленности с помощью специальных микробиологических культур, способных осуществлять низкоэнергетические ядерные превращения радиоактивных изотопов одних химических элементов в стабильные изотопы других (см. статью А. А. Корниловой и В. И. Высоцкого «Синтез и трансмутация стабильных и радиоактивных изотопов в биологических системах», опубликованной в тематическом выпуске журнала РЭНСИТ №1 за 2017 год, полностью посвященному исследованиям низко-энергетических ядерных реакций).

Сегодня пионерные эксперименты Аллы Корниловой многократно воспроизведены в лабораториях нескольких европейских стран. Теперь только от решения российской властей и руководства Росатома зависит, сумеет ли Россия сохранить свое лидерство в мировой гонке и первой выйти на рынок с технологией утилизации, а точнее, ликвидации жидких радиоактивных отходов.

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Игорь Михайлович Мазурин

Мазурин Игорь Михайлович

Мы поздравляем с присуждением медали В. И. Вернадского и диплома Международной премии EcoWorld

«за разработку проекта второго контура АЭС с использованием перфторуглеродов в качестве рабочего тела»

нашего постоянного автора, доктора технических наук Игоря Михайловича Мазурина (НИУ МЭИ), руководителя авторского коллектива в составе:

— главного конструктора реакторной установки «БРЕСТ» НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля Вадима Владимировича Лемехова,

— профессора кафедры теоретических основ теплотехники НИУ «МЭИ», доктора технических наук Андрея Анатольевича Сухих,

— заведующего лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники НИУ «МЭИ» Сергея Прокопьевича Колотухина,

— ведущего инженера-конструктора НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля Михаила Сергеевича Моркина,

— инженера кафедры ТОТ НИУ «МЭИ», нашего постоянного автора Веру Владимировну Понуровскую.

Эта пионерная работа привлекла внимание специалистов во всём мире, так как позволяет повысить КПД АЭС на 12%. Её результаты не ограничиваются атомной энергетикой. Данная разработка является частью стратегии возрождения и развития отраслей российской промышленности, которые практически были уничтожены после ратификации СССР в 1987 году Монреальского протокола.

О научной несостоятельности Монреальского протокола читайте в публикациях ИА REGNUM :

«Нескончаемая цепь преступлений Монреальского протокола»,

»Владимир Сывороткин вызывает сторонников Монреальского протокола на дуэль»,

»Монреальский протокол — эталон национального предательства»,

»Монреальский протокол против «зелёной» энергетики России» и

«30-летие Монреальского протокола — позорная дата в истории мировой науки».

Стратегия, которая предлагается группой Мазурина, позволяет не только выйти нескольким отраслям промышленности и энергетики из системного тупика, в котором они оказались благодаря Монреальскому протоколу, но и избежать нарастающих и неизбежных угроз для экономики России, связанных с Парижским соглашением.

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Александр Генрихович Харченко

Вице-президент РАЕН Лида Владимировна Иваницкая вручает А.Г. Харченко медаль Н.И. Вавилова и диплом международного конкурса Eco-World

Поздравляем с награждением медалью Н. И. Вавилова «За вклад в развитие биологии и сельского хозяйства» и дипломом Международной премии EcoWorld

«за разработку и внедрение в практику российского сельского хозяйства системы адаптивного биологизированного земледелия»

председателя агрокомитета Российской технологической палаты, директора группы компаний «Биоцентр», академика МАНЭБ и нашего постоянного автора Александра Генриховича Харченко.

Новая агротехнологическая модель, которая получила в итоге название «адаптивного биологизированного земледелия», отрабатывалась не на опытных полях академических институтов, а в конкретных растениеводческих хозяйствах, находящихся в различных почвенно-климатических условиях от Крыма до Новосибирской области. Отсюда слово «адаптивное».

Задача на первом этапе формулировалась просто: как выжить фермерскому хозяйству при отрицательной или нулевой рентабельности, непрерывно растущих ценах на ГСМ и «химию», при фактическом отсутствии государственной поддержки и нарастающей деградации почв. Для этого требовалось, как минимум в первый же год получить рентабельность не менее 40%. В рамках господствующей модели интенсивного земледелия решения не просматривалось.

При отсутствии дешёвых денег выход один — резкое снижение себестоимости продукции. Примеров успешного выхода из подобных ситуаций предостаточно как в мире, так и в России. Все они связаны с применением различных вариантов сберегающего земледелия, адаптированного к местным условиям. Все страны, добившиеся наибольших результатов во внедрении технологий сберегающего земледелия (Аргентина, Бразилия, Австралия, США, Канада и Израиль) создавали специальные центры тиражирования достижений экспериментальных фермерских хозяйств. Харченко убеждён, что такой центр срочно нужно создать и в России.

Благодаря этим технологиям Австралия научилась получать устойчивые урожаи в засушливых районах на границе с пустыней. Бразилия получает на почвах вырубленных тропических лесов, считающихся в принципе не пригодными для земледелия, урожаи в два раза выше российских. Об успешном освоении австралийских и канадских технологий читайте в обзоре «Башкирское чудо сберегающего земледелия».

Главная трудность перехода к подобным технологиям — риски переходного периода: вероятное снижение урожайности в течение 4−5 лет, временное ухудшение состояния почвы, неопределенность по длительности перехода, отсутствие консультационной поддержки. Главная заслуга Александра Харченко — устранение рисков переходного периода с помощью системного применения агробиологических технологий, способных решать широкий класс задач: превращать солому в удобрения, лечить почву, вытесняя патогены, защищать растения от заморозков, выращивать устойчивые урожаи на закисленных почвах и при практическом отсутствии дождей.

В хозяйствах, которые переходят на технологии Адаптивного биологизированного земледелия, в течение трёх лет достигается увеличение урожайности в 2−2,5 раза при повышении качества продукции, повышении плодородия и выздоровлении почв. Начинает возвращаться забытая в России пшеница 1−2 класса, достигается рентабельность в 200−300% на зерновых, на некоторых культурах — до 500% и выше.

Такие хозяйства могут развиваться уже без поддержки государства, и у них хватает собственных денег и на химическую мелиорацию, и на зарплаты, и на обновления технического парка, а главное, они способны создать экономический фундамент развития провинции и села, которые в нынешнем укладе обречены на ликвидацию и «агломерирование» населения в гетто мегаполисов (подробности читайте на сайте ИА REGNUM в сюжете «Адаптивное биологизированное земледелие в России».

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Дмитрий Сергеевич Климов

Климов Дмитрий Сергеевич

Поздравляем с присуждением Международной медали академика А. Х. Мирзаджанзаде и диплома Международной премии EcoWorld

«за разработку природоподобной экологически чистой технологии генерации водорода и попутных углеводородов»

научного сотрудника Института проблем нефти и газа РАН, кандидата технических наук Дмитрия Сергеевича Климова, представителя школы профессора Сумбата Набиевича Закирова, под руководством которого защищено более 80 докторских и кандидатских диссертаций.

Работа Дмитрия Климова выполнена в рамках Биосферной концепции нефтегазообразования (БКН) Азария Александровича Баренбаума — новой, экспериментально подтверждённой теории образования нефти и газа.

Процесс образования нефти, газа и газогидратов впервые в мировой науке раскрыт как результат геохимического круговорота углерода и воды в биосфере, согласно представлениям В. И. Вернадского. В основе теории лежит учет ранее не принимавшегося во внимание цикла круговорота углерода через земную поверхность с участием метеогенных вод длительностью порядка 40 лет. Именно этот цикл играет главную роль в процессах современного нефте‑ и газообразования, во многом вызванных хозяйственной деятельностью людей. Тем самым было дано научное объяснение теперь уже общепризнанного явления пополнения запасов углеводородов на разрабатываемых месторождениях нефти и газа.

В БКН донором водорода при образовании углеводородов нефти и газа является водород подземных флюидов, а донором углерода — растворенный в подземных водах СО 2 и органическое вещество осадочных пород.

Дмитрием Климовым экспериментально исследовалась реакция образования водорода и углеводородов из воды и углекислого газа, протекающая в естественных условиях в породах земной коры. Полученные результаты создали научную основу для разработки новых технологий эксплуатации месторождений нефти и газа, как пополняемых источников углеводородного сырья, а также экологически эффективного и дешёвого промышленного получения углеводородов и водорода.

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Виктор Васильевич Потапов

ИА REGNUM Потапов Виктор Васильевич

Поздравляем с награждением медалью В. И. Вернадского и Международной премией EcoWorld

за проект «Оценка баланса техносферы и биосферы с применением способа оценки антропогенного воздействия на окружающую среду — «углеродного следа»

нашего постоянного автора, кандидата экономических наук Виктора Васильевича Потапова.

Сегодня методика «углеродного следа», разработанная для оценки выбросов парниковых газов, широко применяется во всем мире, правда, без упоминания её российского автора. Эта методика за 15 лет стала частью целостной методологии оценки экологического воздействия на окружающую среду любых технологий на всех этапах их жизненного цикла. В данной методологии учитываются все виды контролируемых воздействий, а не только выбросы парниковых газов. Такой подход позволяет по существу разобраться, какая из альтернативных технологий действительно с экологической точки зрения является более чистой, что часто совсем не очевидно. Например, «зеленая» энергетика при подобной оценке оказывается не такой уж и зеленой, а «углеродоемкость» «отсталой» российской энергетики оказывается ниже передовой немецкой.

На базе такой интегральной оценки Виктор Потапов предлагает создать систему экономического регулирования, которая сделает внедрение чистых технологий экономически выгодным конкретным предприятиям и стране в целом, и тем самым создаст вместо неработающих, затратных и коррупционно ёмких административных регуляторов, рыночные регуляторы, необходимые для восстановления нарушенных коэволюционных балансов техносферы и биосферы. По расчетам Виктора Потапова, уже в первый год экономический эффект от внедрения системы экологического регулирования на основе новой методологии составит не менее 4% ВВП.

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О значении работ участников экспертного клуба ИА REGNUM, получивших награды Международной премии EcoWorld, мы планируем подробно рассказать после Нового года в цикле круглых столов «Прорывные природоподобные технологии в решении глобальных проблем».