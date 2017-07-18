Владимир Сывороткин, , 00:51 — REGNUM

Предисловие ИА REGNUM

Последняя крупная катастрофа, причины которой подготовлены Монреальским и Киотским протоколами, — пожар 24-этажного жилого дома Grenfell Tower постройки 1970-х годов в Лондоне, случившийся 14 июня 2017 года. В результате трагедии погибло не менее 100 человек и всех из них идентифицировать, по заявлению полиции, никогда не удастся. Среди жильцов было много тех, кто снимал квартиры неофициально, а от некоторых тел не сохранилась даже эмаль зубов, так как температура в эпицентре пожара достигала 1800ºС. Официальной причиной пожара послужил самопроизвольный взрыв холодильника Hotpoint американской фирмы Whirpool, заправленного в качестве хладагента взрывоопасным изобутаном. А стремительное распространение пожара было вызвано применением горючего утеплителя Celotex RS5000 при реновации Grenfell Tower в 2016 году. при организации вентилируемого фасада здания. Celotex RS5000 выпускается французским строительным гигантом St Gobain и представляет собой улучшенный твердый вариант пенополистерола для организации вентилируемых фасадов зданий «с высотой более 18 метров. Таким образом в Лондоне отремонтировано не менее 4000 многоэтажных зданий.

Испытания, проведенные Агентством по охране окружающей среды Соединенного Королевства в 2012 году, показали, что все испытанные образцы изоляционных пенопластов, которые были получены с использованием углеводородов в качестве вспенивающих веществ, были «легко воспламеняющимися». На своём англоязычном чайте сайте изготовитель сообщает, что при вспенивании Celotex RS5000 используется

«вспенивающий агент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и нулевым потенциалом разрушения озона (ODP)».

Зачем об этих показателях казалось бы знать потребителю? Если бы покупатель холодильника понимал, что скрывается за этими аббревиатурами — GWP и ODP — то понял бы, что данный текст подобен предупреждению о «возможных осложнениях» при приёме лекарственного препарата. Если перевести данный текст на нормальный язык, то должно получиться приблизительно следующее:

Дорогой покупатель! Честно предупреждаем тебя, что приобретая наш холодильник, ты подвергаешь свою жизнь, а также жизнь своих близких и соседей большой опасности. Дело в том, что все безопасные хладагенты сегодня запрещены Монреальским и Киотским протоколами, а те, которыми нам разрешено пользоваться, взрывоопасны и токсичны. Утешайся тем, что жизнью своей ты рискуешь не зря, а ради благородного дела спасения человечества от «озоновых дыр» и глобального потепления. Что же касается использования легковоспламеняющихся и токсичных теплоизоляционных материалов, то, сам понимаешь, то это просто бизнес, ничего личного».

Лондонская пожарная служба неоднократно сообщала, что 90% пожаров с летальным исходом связано именно с взрывами холодильников и вдыхании черного токсичного дыма, образующимся при горении теплоизоляционных материалов холодильников. Таких пожаров в Лондоне происходит приблизительно 300 в год, то есть практически почти каждый день происходит пожар из-за возгорания холодильника. Горят в основном холодильники с пластиковыми корпусами. На фото ниже показан опыт, проведенный в феврале 2017 года, в котором сравнивались последствия возгорания компрессора в холодильниках Hotpoint с пластиковым корпусом и корпусом из нержавейки (здесь смотрите полностью видео опыта, в котором продемонстрировано, что загоревшийся холодильник с пластмассовым корпусом уже через минуту вызовет пожар помещения).

После каждого несчастного случая отзываются партии холодильников: недавно после гибели арабской семьи отозвали 500 тысяч холодильников турецкой фирмы Beko, изготовленных на румынском заводе, из-за дефекта регулятора температуры, через который происходила утечка взрывоопасного хладагента. Но как оказалось интернет сообщает и о взрывах холодильников дорогих брендов, таких как Electrolux и Samsung. Однако вместо того, чтобы отказаться от использования смертельно опасных веществ и материалов при изготовлении холодильников, фирмы-производители начали рекламировать сверх-надежные холодильники (по тройной цене), напоминающие бомбу, спрятанную в бронированном сейфе.

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Монреальский протокол (МП), подписанный всеми государствами мира, регулирует производство, использование и оборот более 100 химических веществ, подозреваемых в разрушении озонового слоя. Большая часть из них изъята из использования. Таким образом, совершен технологический переворот в мировой химической промышленности, отбросивший многие ее отрасли на годы назад.

Вместо безопасных для человека и природы испробованных и испытанных хлорфторуглеродов в производство и использование вовлечены их «озонобезопасные» заменители — отравляющие, взрывчатые и огнеопасные вещества. При этом реальные причины активно протекающих процессов разрушения озонового слоя планеты в рамках МП полностью игнорируются. Ложное решение проблемы затормозило научные исследования разрушения озонового слоя и технический прогресс в химической промышленности.

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Монреальский протокол: хронология борьбы за сохранность озонового слоя

Убежденность большинства специалистов в разрушающем влиянии техногенных фреонов на стратосферный озон привела к принятию целого ряда международных соглашений и правительственных решений об ограничении, а в дальнейшем и полном прекращении их производства и использования. Так уже в 1977 году в Вашингтоне 32 страны выработали «План действий по озоновому слою». В марте 1985 года в Вене принята Конвенция об охране озонового слоя. В октябре 1987 года в Монреале 36 стран подписали Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. (собственно Монреальский протокол. (Подробно о научных фальсификациях, потребовавшихся для «доказательства» фреоновой гипотезы разрушения озонового слоя атмосферы, которая стала основанием для разрушительных действия МП, читайте в статьях «Монреальский протокол — эталон национального предательства» и «Как Россия избавилась от своей холодильной промышленности»).

В 1990 году в Лондоне правительства уже 92 стран подписали соглашение (Лондонская поправка), в соответствии с которой был расширен список озоноразрушающих веществ (ОРВ) за счет ряда новых хлорфторуглеродов, а также метилхлороформа (МХФ) и четыреххлористого углерода (ЧХУ) и указан срок окончания (01.01.2000) производства и потребления 5 самых распространенных хлорфторуглероды (ХФУ).

Копенгагенская поправка (1992 г.) была принята на IV Совещании Сторон Монреальского протокола. Был установлен срок окончания производства гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ): 2030 год — для Сторон Статьи 2 и 2040 год — для Сторон Статьи 5.

Монреальской поправкой (1997 г.) — запущеносоздание глобальной системы лицензирования и регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ (ОРВ), скорректирован (в сторону сокращения) график прекращения производства метилбромида (наиболее эффективное средство защиты сельскохозяйственной продукции от насекомых и клещей, для которого так и не найдено полноценной замены. Вместо значительно значительно более токсичный для человека, неизученный, но более дешёвый фосфин — прим. REGNUM), а также введен запрет на импортно-экспортные операции с этим веществом со странами, не являющимися Сторонами Копенгагенской поправки с 10 ноября 2000 года.

Пекинская поправка (1999 г.) — введены более жесткие сроки поэтапного прекращения потребления ГХФУ, установлен запрет на торговлю любыми ОРВ, в том числе ГХФУ, со странами, не ратифицировавшими данную поправку; введены меры регулирования производства ГХФУ, ХФУ и галонов для удовлетворения потребностей развивающихся стран, а также прекращения производства и потребления бромхлорметана во всех странах с 1 января 2002 г. Производство ГХФУ, в частности, было заморожено на уровне 1 января 2004 г. для Сторон Статьи 2 и на уровне 1 января 2016 г. для Сторон Статьи 5.

Монреальская корректировка к Монреальскому протоколу:

более жесткие сроки поэтапного прекращения потребления ГХФУ (для периодов с 2010 г. и с 2014 г.).Согласно Копенгагенской поправке и Монреальской корректировке с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2014 г. Россия может ежегодно потреблять до 999,23 тонн озоноразрушающего потенциала (ОРП) ГХФУ. С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. потребление должно составлять уже 339,69 тонн ОРП, а с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2029 г. — 19,98 тонн ОРП.

К сказанному добавим, что в сентябре 1987 года в Монреале руководитель делегации СССР профессор В.М. Захаров отказался подписывать предложенный текст, не найдя убедительных доказательств предложенной версии причин разрушения озонового слоя. Пришлось вмешаться Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву. В результате распоряжением Совета Министров СССР от 10 декабря 1987 г. № 2663р подписать Протокол от имени Правительства СССР было поручено МИДу СССР. Подпись была поставлена послом СССР в Канаде.

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Монреальский протокол как алгоритм глобального управления

На сайте Секретариата по озону Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой читаем:

Когда в 2009 году Тимор-Лешти стал 197-й страной, ратифицировавшей Монреальский протокол и Венскую конвенцию, эти документы стали первыми договорами в истории, ратифицированными всеми странами. Когда в июле 2011 года родилась новейшая страна в мире, Южный Судан, эти документы на некоторое время утратили статус ратифицированных всеми государствами, но уже в январе 2012 года, с ратификацией их этой страной, почетный статус был восстановлен. Таким образом, все мировое сообщество взяло на себя юридические обязательства по выполнению конкретных задач в конкретные сроки в целях практически полного отказа почти от 100 различных озоноразрушающих веществ.

Подчеркивается тотальный и глобальный характер МП. Это важно для его авторов. Любое крошечное государство обязано сразу после признания суверенитета подписать МП. Цель чисто ритуальная, не имеющая практического смысла в рамках заявленной научной концепции.

В процессе принятия решений Сторонам помогают три специализированные Группы по оценке: Группа по научной оценке, Группа по оценке экологических последствий и Группа по техническому обзору и экономической оценке. Специалисты по охране озонового слоя признают, что члены Групп являются ведущими мировыми авторитетами в областях, относящихся к Протоколу, и их анализ проблем, связанных с озоном, считается непревзойденным.

Отметим сходство с буллой о непогрешимости Римского папы!

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Отказ от ответственности

Читаем далее:

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Высший пилотаж. Дух захватывает. Сочетание непогрешимости с неподсудностью!

От каждой из Сторон требуется ежегодно предоставлять данные о производстве, импорте и экспорте каждого из веществ, которые она обязалась сократить и ликвидировать в соответствии с Протоколом.

Речь идет о полной открытости информации о производстве, использовании, торговле каждой страной ста химических веществ, включая военные и космические отрасли. Тотальный контроль!

Протокол включает положение о корректировке, позволяющее Сторонам реагировать на достижения науки и ускорять поэтапный отказ от согласованных озоноразрушающих веществ без затяжного формального процесса ратификации каждой из поправок на национальном уровне.

Отчетливый признак глобального управления — рынок химических товаров регулируется на наднациональном уровне.

Протокол включает положения о торговле, воспрещающие торговлю регулируемыми озоноразрушающими веществами со странами, не являющимися Сторонами. Эти положения помогают обеспечить, чтобы страны, не согласившиеся быть связанными средствами регулирования согласно Протоколу, не имели доступа к таким химическим веществам. Кроме того, именно соответствующие положения, направленные на стимулирование ратификации, и помогли добиться всеобщего участия в Протоколе.

Последняя фраза предыдущего абзаца совершенно откровенно указывает на сознательно-тоталитарный характер МП. Выйти из него невозможно, страна, осмелившаяся на такой шаг, будет изгоем на рынке химических товаров и технологий.

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Рекламные технологии авторов Монреальского протокола

Принятию Монреальского протокола предшествовали интересные события, главными действующими лицами которых были сегодняшние герои борьбы с «глобальным потеплением»: потомственный американский политик Альберт Арнольд (Эл) Гор-младший и американская же исследовательница, старший научный сотрудник Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы Сьюзен Соломон (Susan Solomon). Она «прославилась» своим публичным заявлением о стабилизации озонового слоя в Антарктиде во время его сильнейшего разрушения.

Именно этот тандем (Соломон и Гор) внес решающие усилия в борьбу «за защиту озонового слоя». В сентябре 1986 года 13 американских исследователей, во главе с С. Соломон (которая до того занималась только компьютерным моделированием и не имела никакого опыта экспериментальной и экспедиционной работы) была заброшена в Антарктиду на станцию Мак-Мердо. Перед наспех сколоченной (не успели даже подготовить к работе аппаратуру) Национальной озоновой экспедицией (НОЗЭ-1) стояла задача — найти следы хлора в области озоновой дыры.

Вскоре они были найдены:

«И вот 20-го октября ученые собрались в одной комнате на базе и передали это свое мнение через спутник репортерам, собравшимся в штаб-квартире ННФ (Национальный научный фонд США — В.С.) в Вашингтоне. Эта пресс-конференция была организована, чтобы удовлетворить острый интерес прессы и общественности к результатам экспедиции. Но все участники разговора знали, что главный вопрос не в том, что вызывает озонную дыру, а в том, вызывают ли озонную дыру именно ХФУ. Теперь репортеры ждали вердикта. Ученым НОЗЭ еще предстояло обработать много своих материалов и проанализировать их после возвращения в США. Но уже предварительные данные ясно указывали на химическую причину истощения озона, и Соломон, говорившая от имени ученых, чувствовала научную и моральную обязанность сказать это: «Мы подозреваем, что в основе образования дыры лежит некий химический процесс», — говорила Соломон, стараясь быть услышанной через разряды в эфире. И добавляла, что имеются свидетельства против теории нечетного азота и динамической теории. Удовлетворенные результатами работы, рассчитанной на год и втиснутой ими в двухмесячный период, участники НОЗЭ-1 отбыли в США» [стр.205−206].

Нужно отдать должное мастерству драматурга, организовавшего этот грандиозный спектакль. Толпа репортеров в Вашингтоне жадно вслушивается в женский голос, пробивающийся «сквозь разряды в эфире» из невообразимой дали, из ледяной Антарктиды, из-под самой озоновой дыры. Голос сообщает человечеству, что виновник планетарной катастрофы найден.

Вчитываясь в вышеприведенный текст, не знаешь, как его охарактеризовать. Это или наглая откровенность, или откровенная наглость. Черным по белому написано, что целью дорогостоящей экспедиции была пресс-конференция. После ее проведения озоновая экспедиция вернулась домой, хотя летний исследовательский сезон только-только начался. Были затрачены огромные усилия и средства на заброску экспедиции, едва наладили аппаратуру и… домой!

О книге Шарон Роун «Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной глобальной опасности», из которой взята цитата, необходимо сказать особо. В США она вышла в 1990 году, а в 1993 году ее русский перевод при поддержке правительства США был издан в России. Текст предваряет предисловие, подписанное сенатором Гором. Последняя фраза предисловия указывает цель издания:

Нам потребовалось 15 лет, чтобы понять, что мы сделали с атмосферой. Мы не можем ждать еще 15 лет, прежде чем начать очищать ее.

Для внедрения этой идеи в русские мозги американцы и потратили деньги на издание пропагандистской книжки. Приведем из нее еще одну цитату:

И появились признаки того, что делу об озоне будет уделено наконец то внимание, какого оно заслуживает. 1 декабря (1987 г. В.С.) сенатор от шт. Теннеси Альберт Гор, кандидат в президенты от демократической партии, заговорил о проблеме озона перед миллионами телезрителей в ходе предварительных теледебатов с другими кандидатами. Отвечая на вопрос одного из них о проблеме охраны окружающей среды, Гор сказал, что одним из главных предметов обсуждения с СССР должна быть защита озона.

Из приведенных цитат и фактов следует вывод:

основной удар в борьбе «за озоновый слой» (то есть за рынок хладоносителей) наносился по СССР (после 1991 г. — России). В 1996 году против России должны были вступить штрафные санкции Монреальского протокола, но в России научная общественность принимала «фреоновую» гипотезу — основу протокола «в штыки». В конце 1995 года ее авторам присуждается Нобелевская премия! Спорить с нобелированными оппонентами не солидно, таких спорщиков называют маргиналами.

В декабре 2000 года Россия закрыла свои производства ХФУ. С этого момента тема разрушения озонового слоя из поля зрения СМИ практически исчезает! Почему? Во-первых, основная цель достигнута — химическая промышленность конкурентов повержена. Россия теперь обречена покупать дорогие хладоносители у американских производителей. Во-вторых, на сцене уже новая пьеса — «Глобальное потепление». Роль злодея отдана углекислому газу. Реальная цель постановки, затормозить промышленное развитие самых серьезных конкурентов западных монополий — Китая и Индии, и более того, поставить под контроль всю мировую промышленность. Кто контролер? Скорее всего, какая-нибудь Intergovernmental Panel on Climate Change, а персонально Сьюзен Соломон и Альберт Гор за ее спиной. А чтобы профаны «не возникали» — вручается Нобелевская премия выдающимся борцам и специалистам. Для надежности еще и «Оскара» Альберту Гору за документальный фильм о глобальном потеплении «Неудобная правда», мало, — ему же главный приз американского телевидения «Эмми».

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Экологические угрозы Монреальского протокола

Иногда приходится слышать, что Монреальский и Киотский протоколы, даже при их малой обоснованности, хороши уже только тем, что запрещают выброс в атмосферу промышленных газов. А это факт положительный априори. Трагическое заблуждение. Монреальский протокол, изъяв из производства безопасные для людей химикаты, заполнил баллончики и холодильники отравляющими и взрывчатыми веществами. Сомневающимся советую купить баллон монтажной пены с гордой яркой надписью — «Озонобезопасно», и почитать внимательно, что там написано о содержимом мелкими буквами. Ниже мы даем выдержки из работ специалистов и материалы СМИ, раскрывающие на конкретных примерах опасность «монреальских» рекомендаций.

Известный отечественный специалист в области химии атмосферы доктор химических наук В.А. Исидоров написал в статье «Ещё немного об Антарктической озоновой дыре и заменителях «озоноразрушающих фреонов» (Химия и жизнь. №3. 2001. С.18−19):

Ещё немного об Антарктической озоновой дыре и заменителях «озоноразрушающих фреонов».

Я хочу также обратить внимание на новую опасность, которая возникла в результате разрешения озонового кризиса. Если предыдущие озоноразрушающие фреоны совершенно нетоксичны в силу химической инертности, то этого нельзя сказать о заменителях и продуктах из разложения. В приведенной выше реакции образуется радикал CF 2 Cl, который после нескольких реакций образует дифторфосген. Дифторфосген, так же как и соединение, образующееся со 100%-ым выходом в аналогичных реакциях CHFCl 2 , опасны для всех живых организмов. Подчёркиваю: эти соединения образуются непосредственно в зоне дыхания, поэтому уже сейчас все мы с каждым вдохом получаем миллионы молекул дифторфосгена и хлорфосгена. Хочу обратить особое внимание курильщиков: соединения, о которых идёт речь, активно разлагаются и окисляются в зоне горения сигареты. Поэтому курение становится всё более и более опасным. Могут быть тяжёлые случаи отравления при разгерметизации автомобильных и бытовых кондиционеров, холодильников — контакт «заменителей» с открытым пламенем кухонной газовой горелки неизбежно приведёт к образованию больших количеств отравляющих веществ. Люди, работающие в помещениях с высоким уровнем УФ-радиации — операционных с бактерицидными лампами или в соляриях с кварцевыми горелками, будут подвергаться хроническому отравлению.

Заведующий лабораторией ФГУП НИИ «Синтез» КБ. Кандидат химических наук Н. Ф. Кришталь указывает на отсутствие достойного заменителя запрещенного фреона-113 в химчистке (Кришталь Н.Ф. Проблемный перхлорэтилен // Современная химчистка и прачечная, №1, 2000. С. 17−24):

Проблемный перхлорэтилен. Производство и применение фреона-113 запрещено, так как он способствует разрушению озонового слоя Земли. Нового растворителя, во всех отношениях способного заменить фреон-113, так и не найдено. Наиболее перспективные — фреон-122, фреон-141b, фреоны-225са и 225cb, растворители «Эбзол» (на основе н-бромпрапана) и «Вертрел XF» (на основе водородосодержащего фторуглерода ВФУ-43−10, декафторпентана), хоть и имеют много положительных качеств (низкий озоноразрушающий потенциал или его отсутствие, малая токсичность и др.), очень дорогостоящи и не имеют массового промышленного производства. Растворитель «Райнекс» или использование углекислого газа пока тоже не оправдали себя. Применение «водных» и «полуводных» технологий, а также возврат к огнеопасным углеводородным растворителям весьма ограничены: они чистят далеко не все загрязнения, да и использование больших количеств горючих и взрывоопасных растворителей в бытовой сфере сопряжено с огромной опасностью.

При рассмотрении перспективы применения фреонов следует учесть, что мнение о разрушающем действии фреонов на озоновый защитный слой в стратосфере Земли — пока не более, чем гипотеза, несмотря на подписанные напуганным человечеством все эти Венские, Монреальские, Лондонские или Копенгагенские соглашения, протоколы и поправки. В течение четверти века довольно широко и интенсивно изучают влияние фреонов на озоновый слой, используя суперсовременную, в том числе и космическую, технику. Однако прямых доказательств разрушительного действия техногенных фреонов на озоновый слой стратосферы, подтвержденных экспериментально, нет (да и почему это действие наиболее ярко проявилось в Антарктиде?).

Доктор медицинских наук Н.Ю. Сенкевич, заведующий Лабораторией гуманистических исследовательских работ НИИ пульмонологии МЗ РФ в статье «Доктор и пациент: в поисках безупречного лекарства», medicinea.ru. 22.08. 2013) пишет:

Невзирая на то, что доля дозированных аэрозолей (ДА) составляет наименее 1% от общего числа фреон-содержащей продукции, решения Монреальского протокола распространяются и на данные средства. В связи с этим была начата дискуссия о сравнительной эффективности бесфреоновых ДА (БФ-ДА) и обыденных фреон-содержащих форм ДА (Ф-ДА). Высказываются самые противоречивые представления. Существует даже точка зрения, что фреон оказывает токсическое воздействие на слизистую бронхов. Все же, доказательная медицина не располагает убедительными данными о таком воздействии. В почти всех исследовательских работах было показано, что БФ-ДА и Ф-ДА в рекомендованных дозах владеют равной медицинской эффективностью и безопасностью. Таким образом, бесфреоновые ДА — это, быстрее, дань Монреальскому протоколу, чем принципиально новый шаг в. сторону увеличения эффективности исцеления БА. Не считая этого, нельзя не направить внимание на политизированность многих постановлений, принимаемых в рамках Протокола. Так, в 1998 г. наша родина получила разрешение на выработку только 226 тонн фреона только для мед. нужд (в том числе и на создание дозированных аэрозолей), а США в том же году была предоставлена квота в 3625 тонн для реализации галактической программы «Шатл». Эти происшествия принуждают задуматься о настоящих причинах «фреоновой войны».

Генеральный директор ООО «Технологии низких температур» кандидат технических наук А.А. Полевой указывает на энергетическую и технологическую ущербность заменителей ХФУ (см. Полевой А.А. «Гонения на фреоны — кто от этого выигрывает на самом деле?»):

Все «новые» фреоны были синтезированы сотню лет назад (в 1900-х годах их разработал бельгиец Свартсон) и сначала были признаны негодными для использования, теперь их каждые десять лет достают из-под сукна и, придав яркий товарный вид, выбрасывают на рынок. Идеальные фреоны R12 и R22 потому и были выбраны в качестве заменителей первым хладагентам — ядовитым и пожароопасным диэтиловым эфирам, сернистым ангидридам, аммиаку, потому что лучше этих веществ нет и не будет. Ни для кого не секрет, что «новые экологичные и энергоэффективные» заменители намного уступают по энергоэффективности R22 и R12. К чему же приведет их повсеместное внедрение с точки зрения не прибылей корпораций, которые их производят, а мировой экономики и экологии?

Значительную долю в общем энергопотреблении стран составляет холодильная техника. Например, в США, где доля кондиционеров довольно высока (часть южных штатов была освоена именно благодаря кондиционерам), на энергопотребление холодильной техникой в среднем приходится от 15 до 33% всей производимой в стране электроэнергии. В нашей стране доля холодильной техники в общем потреблении производимой электроэнергии составляет до 12−15%, что характерно для стран северной Европы. Если учесть, что холодильные машины на R22, R12 и R717 позволят экономить до 25%, по сравнению с «новыми» и «новейшими» фреонами, то сейчас мы тратим лишних 40 млрд кВт⋅ч, а будем тратить лишних 75 млрд кВт⋅ч (энергопотребление всей Москвы в год). В денежном исчислении это составит около 156,8 млрд руб. в год — именно столько нам будет стоить «борьба за экологию» только в прямом денежном выражении, не говоря уж о неэффективности экономики, приводящей к традиционной неконкурентоспособности товаров.

Об экологических проблемах, возникших при бурении ледяных скважин в Антарктиде, пишет в докторской диссертации «Научно-практические основы эффективной и экологически чистой технологии бурения глубоких скважин в ледниках» сотрудник Горного института из Санкт-Петербурга П.Г. Талалай. В Антарктиде Монреальский протокол затормозил на много лет бурение российской скважины на ст. Восток, целью которого было достижение воды одноименного подледного озера. Замена безопасных фреонов на авиационный керосин привела к угрозе загрязнения воды озера и приостановке проекта.

Экологическая опасность при бурении ледяных скважин возникает при использовании современных заливочных жидкостей. До 1995 года в качестве утяжелителя использовался фреон 11. Фторуглероды практически безвредны для организма человека: предельно допустимая концентрация в воздухе рабочих помещений, в соответствии с различными нормативными актами, составляет 3800−7600 мг/м3. Безвредны фреоны и для окружающей среды. После запрета Монреальским протоколом безопасных фреонов российские ученые для бурения скважин на станции Восток используют авиационное топливо ТС-1 в смеси с фреоном 141b, который добавляется в жидкость для увеличения ее плотности. В последние годы в скважину заливалось и топливо Jet A-1. Зарубежные специалисты применяют в основном топливо Jet A-1, в которое добавляют, также как и российские буровики, фреон 141b.

В токсикологии керосины относятся к особо опасным веществам, оказывающим сильное отравляющее действие на различные формы жизни. В состав авиационного топлива типа керосина входит 20−22% ароматических углеводородов, которые относятся к наиболее токсичным и быстродействующим органическим соединениям. Даже при малых концентрациях (более 1 мг/м3) они оказывают отравляющее действие на низшие формы жизни в водоемах и водостоках. Углеводороды, входящие в состав керосинов, трудно поддаются биологическому разложению. Керосины оказывают раздражающее воздействие на кожный покров человека. Основное воздействие на человека происходит через органы дыхания: запах керосина ощущается уже при концентрации 0,6 мг/м3. Рекомендуемая Национальным институтом профессиональной безопасности и здоровья США (NIOSH), предельно допустимая концентрация паров керосина в воздухе закрытых помещений составляет 100 мг/м3. Для растворителей типа Exxol предельно допустимая концентрация выше — 600 мг/м3. При превышении пороговой концентрации наблюдается появление сонливости, тошноты, рвоты, головокружения, а также отмечается возбужденное состояние и галлюцинации.

В настоящее время, несмотря на большую работу, проведенную учеными многих стран, найти жидкость, обладающую меньшим воздействием на окружающую среду, так и не удалось.

Корреспондент Российской газеты Рита Лебедева писала в статье «Смерть в блестящих флаконах» о жертвах Монреальского протокола, сгоревших во время теракта в переходе на Пушкинской площади в Москве 8 августа 2000 года:

Если кто-нибудь хочет представить, как там в аду, достаточно нажать распылитель любого бытового аэрозоля и к струе распыляемого вещества поднести спичку. Воздух вспыхнет, и все вокруг утонет в облаке огня. Из такого ада не сможет вернуться никто. Именно через этот ад прошли те люди, которые оказались в переходе на Пушкинской площади в момент взрыва. Количество флаконов с парфюмерией и аэрозолями в киосках подземного перехода исчислялось сотнями. Эти сотни флаконов взрывались и горели, взрывались и горели… И в этом кошмаре были люди. Про некоторых из них уже всегда будут говорить «были».

Мы так привыкли к аэрозолям — лакам, спреям, дезодорантам, — что уже давно не читаем, что написано на флаконах. А написано там «бутан», «изобутан», «пропан» и «Огнеопасно!». Получилось так, что именно те предметы, которые, казалось бы, предназначены для того, чтобы сделать нашу жизнь приятней и комфортней, стали одной из причин гибели людей. Между тем, может быть, мало кто уже помнит, что лет 10−15 назад бытовые аэрозоли изготовлялись без органических легколетучих и пожароопасных растворителей, к числу которых относятся бутан, изобутан и пропан. Раньше основу аэрозоля составляли фреоны.

Монреальские запреты на производство и торговлю фреонами увели значительную часть этой деятельности в криминальную область. Военный журналист и писатель В. А. Мясников расследовал гибель людей при ходовых испытаниях АПЛ «Нерпа». В 2011 году в «Независимом военном обозрении» в статье «Людей на «Нерпе» убил не только фреон, но и безответственность в ОПК» он писал:

8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний АПЛ К-152 «Нерпа» в Японском море в результате «несанкционированного срабатывания системы пожаротушения с выбросом фреона» на ее борту погибли 20 человек (из них 17 гражданских специалистов), а еще 41 человек пострадали и были госпитализированы. Cистема пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая) устанавливается на всех подводных лодках ВМФ России. Предназначена для быстрой ликвидации очага возгорания или набравшего силу пожара в отсеке. В качестве огнегасителя используется газовая смесь хладон-114В2 на основе фреона. Но если бы в системе ЛОХ находился хладон, люди ощутили бы только легкое опьянение. Но в пожаротушащей смеси оказалось всего 34,6% хладона 114b2, а 64,4% — ядовитого растворителя тетрахлорэтилена (перхлорэтилена). Эти данные были получены в лаборатории Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) при анализе вещества, находившегося в системе ЛОХ «Нерпы». И никем с тех пор не опровергнуты. Одного вдоха испарений тетрахлорэтилена достаточно, чтобы человек потерял сознания. При этом разрушаются нервная система, печень, почки. Главный вопрос, который возникает при изучении событий на АПЛ, — почему в системе ЛОХ оказался ядовитый тетрахлорэтилен? Кстати, следствие этот вопрос упорно игнорирует. Есть также версия, что хладон в течение двух лет был объектом спекуляций — переходил от одного посредника к другому, повышаясь в цене. На завод поступил в неопломбированной таре. В 2008 году 1 т фреона стоила на рынке не менее 1 млн. руб. А тонна тетрахлорэтилена — от 55 тыс. до 175 тыс. руб. Система ЛОХ подводной лодки содержит 2,5 т сжиженного газа. Бывший главный химик Тихоокеанского флота контр-адмирал запаса Александр Максимов заявил на круглом столе во Владивостоке: «Учитывая объемы, необходимые для подводной лодки, афера с подменой одного газа на другой принесла поставщикам около 5,5 миллиона рублей». Подмена 65% фреона на дешевый яд кому-то принесла неплохие барыши. Но этих людей нет на скамье подсудимых.

Другая сторона криминальной деятельности — контрабанда более дешевых запрещенных протоколом фреонов, которые находят активный рынок сбыта.

Контрабандисты вступают в конкуренцию с легальными производителями в России, которые выпускают ряд запрещенных протоколом веществ в рамках выделенных квот. 31.07.2013 на «Муниципальной новостной ленте» г. Новороссийска появилось новость «В Новороссийске сотрудники таможни задержали опасный груз», в которой сообщалось:

В июне 2013 года в порт Новороссийск морским путем из Китая в контейнерах прибыл товар «кондиционеры». В декларации на товары (ДТ) были заявлены бытовые настенные кондиционеры — «сплит-системы» в количестве 130 штук, в которых в качестве хладогента используется хладон R410A. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Новороссийской таможни был пресечен незаконный ввоз на территорию РФ товара «сплит-системы». Основанием для возбуждения уголовного дела послужило наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления: в числе документов, предоставленных к таможенному оформлению, был предъявлен сертификат соответствия, в котором по требованиям ГОСТа необходимо обязательное проведение испытаний продукции. Вместе с тем, испытания продукции не проводились, идентификация объекта Испытательной лабораторией, на основании которой выдан указанный сертификат соответствия, произведена по описанию продукции с общими техническими характеристиками и представленными фотоматериалами.

Согласно заключению эксперта, наружные блоки образцов товара, заявленного по ДТ как системы кондиционирования воздуха, заправлены хладогентом хлордифторметаном (дифторхлорметан, ГХФУ-22, R-22), относящимся к регулируемым озоноразрушающим веществам со степенью озоноразрушающего потенциала — 0,055. Рыночная стоимость 130 единиц указанного товара составила 1 437 400 рублей. Хладагент дифторхлорметан (ГХФУ-22) включен в группу 1 списка С «Озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и вывозе», утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования», в соответствии с которым ввоз и вывоз на таможенную территорию Таможенного союза продукции (кондиционеров), содержащей озоноразрушающее вещество «дифторхлорметан», запрещен. Также данная продукция включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923. Таким образом, через таможенную границу Таможенного союза незаконно были перемещены в крупном размере стратегически важные товары, содержащие в своем составе озоноразрушающее вещество. Данное деяние образует признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ». Возбуждено уголовное дело.

Мы привели этот трудночитаемый текст, потому что в нем подробно описана работа таможенников по пресечению контрабанды запрещенных Монреальским протоколом фреонов. Работа титаническая, трудоемкая, дорогая. И как мы знаем, абсолютно ненужная, глупая и бесполезная, то есть вредная в силу огромных затрат. Никакого отношения фреоны к разрушению озонового слоя не имеют. Однако хозяев планеты такая постановка вопроса не устраивает. Чтобы придать преследованию фреонов необратимый и неоспоримый характер, их внесли в списки особо опасных веществ, и их контрабанда приравнена к перевозке наркотиков и взрывчатых веществ, к терроризму. Следующий текст, опубликованный в 2011 году на сайте INIDO, показывает, что это безумие творится на всех таможнях планеты!

Груз ГХФУ задержан на российско-финской границе.

Таможенники Финляндии совместно с представителями Финского института окружающей среды задержали на контрольно-пропускном пункте Ваалимаа более 15 тонн R22 — гидрохлорфторуглерода, используемого в холодильном и климатическом оборудовании, а также при производстве вспененных материалов. R22 — озоноразрушающее вещество, обладающее к тому же высоким потенциалом глобального потепления. Производство и оборот R22 жестко ограничены требованиями Монреальского протокола и нормами Евросоюза.

Помимо случая на КПП Ваалимаа в настоящий момент расследуются:

поставка 14,8 т произведенного в Китае R22, задержанного в конце апреля 2011 г. в Словении, куда груз, не имеющий соответствующих экспортно-импортных документов, прибыл для дальнейшего реэкспорта в Сербию; задержание в конце 2010 года таможней Санкт-Петербурга 39 тонн произведенного в Китае R12, груз также не имел соответствующих экспортно-импортных документов;

несколько задержаний, произведенных в 2010 году в рамках операции Всемирной таможенной организации «Sky-Hole-Patching II», в том числе — 250 кг R502 в Армении, 44 тонны ГХФУ во Франции, 14 кг R22 в Польше, 472 единиц оборудования в Швеции, 736 кг различных хладагентов и 26 единиц оборудования в Узбекистане.

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Безразличие мировых и национальных властей к реальным процессам разрушения озонового слоя

Доказательством чисто корыстных интересов авторов Монреальского протокола является игнорирования данных о разрушении озонового слоя, ежедневно поступающих со спутников и наземных озонометрических станций. В отдельные периоды озоновый слой планеты просто разрывается в клочья. Причем процесс этот идет синхронно в обоих полушариях.

Озоновые дыры с антарктическими параметрами появляются в Сибири и в США;

в центре Европы, где на 7−10 дней ОСО снижается на десятки процентов.

В рубрике климат-контроль нашего журнала читатель найдет много карт с озоновыми дырами в любой части планеты, включая густонаселенные регионы. Чтобы растянуть временной диапазон представленных озоновых карт, мы специально приводим здесь более ранние карты за 2005 и 2006 годы. Напомним, что максимального разрушения озоновый слой в Северном полушарии испытал в марте 2011 года. В апреле следующего 2012 года сильнейшее разрушение озонового слоя произошло прямо над столичным регионом.

Попутно отметим, что сложные многоцентровые композиции представленных карт аномального поля ОСО не поддаются разумному объяснению в рамках техногенно-фреоновой гипотезы, но в то же время легко читаются с позиций водородной концепции. Отметим также мощные и обширные положительные аномалии ОСО на рис. 2, приуроченные к северной части Западного полушария (особенно выделяется аномалия с центром над Беринговым морем). Сторонники Монреальского протокола умалчивают об этом природном феномене. В их построениях озоновый слой испытывает только разрушение.

Напомним, что избыток ультрафиолета, приходящий через озоновые дыры, в теплое время года угрожает снижением иммунитета, поражением кожи и глаз. В холодные сезоны остается опасность для глаз, которая возрастает в ранневесеннее время, когда часть излучения переотражается от снежного покрова. Однако эта очень тревожная, очень важная и общедоступная информация никого не волнует. А четверть века назад сопоставимые потери озона над безлюдной Антарктидой привели к заключению Монреальского протокола, то есть к промышленному перевороту и регрессу технологий в планетарном масштабе.

Возникает законный вопрос — почему столь уязвимая техногенно-фреоновая гипотеза, положенная в основу Монреальского протокола, опровергнутая реальными наблюдениями, получила статус аксиомы и стала основой серьезных международных соглашений, требующих для реализации колоссальных денежных затрат. Чтобы понять эту парадоксальную ситуацию, следует обратить внимание на то, что после принятия Монреальского протокола, из десятков фирм производителей фреонов, на международном рынке остались 3−4 фирмы-супермонополисты, лидирующую роль среди которых играет концерн «Дюпон». Нужно подчеркнуть и тот факт, что те же фирмы-монополисты финансируют практически весь международный комплекс научных исследований по проблеме озонового слоя и разработке альтернативных хладоносителей.

Нелишне вспомнить, что впервые бум об угрозе озоновому слою со стороны окислов азота, инжектируемых сверхзвуковыми самолетами, подняли американские исследователи в середине 70-х годов. Тогда французские и советские авиационные фирмы обогнали американских коллег-конкурентов в создании сверхзвуковой высотной пассажирской авиации.

В дальнейшем, когда сами американцы приступили к выпуску таких самолетов, ими были проведены специальные исследования, показавшие беспочвенность этих опасений.

Таким образом, прецедент использования экологической проблемы в конкурентной экономической борьбе создан американскими «исследователями». Эта беспринципность американских коллег позволила известному французскому вулканологу Гаруну Тазиеву в предисловии к книге Рогелио Мадуро и Ральфа Шауэрхаммера (Maduro R., Schauerhammer R. Ozone: Un trou pour rien. Paris: Alcuin, 1992) сделать следующее резкое заявление:

Это противоречит истине, когда в качестве предлога для обвинения хлорфторуглеродов в разрушении озона над Антарктидой утверждают, что ныне знаменитая «озоновая дыра» была открыта в 1985 году, так как она существовала еще в 1956 году. Ученые, которые хоть однажды фальсифицировали истину, никогда более не заслуживают доверия, причем уже становится неважным, по каким предметам они выступают.

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