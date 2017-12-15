Взгляд из Сибири на пресс-конференцию Путина
На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря прозвучало несколько вопросов из Сибири. Естественно, возможность задать вопрос выпала далеко не всем желающим. На большую пресс-конференцию аккредитовалось более 1600 представителей СМИ (среди них, как вскоре выяснилось, были не только журналисты).
В частности, не удалось задать вопрос красноярцам. Хотя плакат с надписью «Красноярск задыхается», безусловно, обращал на себя внимание.
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Были на пресс-конференции и омские журналисты, но они тоже не смогли задать свои вопросы.
А вот новосибирцам повезло. Елена Агамян из ГТРК «Новосибирск» рассказала, что сибиряки в этом году намолотили рекордный урожай, но он оказался «никому не нужен». На что президент ответил, что, «без всяких сомнений, производители зерна нуждаются в поддержке», и напомнил о субсидировании железнодорожных перевозок.
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Удалось о проблемах и чаяниях региона рассказать и журналистам из Бурятии. Они обратили внимание президента на то, что жители байкальских территорий страдают из-за запрета на вылов омуля и существенного расширения границы водоохранной зоны на Байкале. В частности, из-за запрета на вылов омуля, действующего с 1 октября 2017 года, «предприятия, которые работали на берегу Байкала, закрылись, и люди остались без работы». А из-за расширения границы водоохранной зоны люди поневоле попали под существенные ограничения, например, они не могут приватизировать землю, дома.
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Тем временем сибиряки обсуждают итоги пресс-конференции в соцсетях. Например, хакасский политолог Дмитрий Буреев выступил с критикой данного мероприятия:
«Это не пресс-конференция из-за подавляющего большинства тех, кто аккредитовался. Потому что они пришли не выполнять свой журналистский долг, а лоббировать, просить, благодарить и заискивать. В этом плане олицетворением того, что пресс-конференция — это никакая не пресс-конференция, стал несчастный и доведенный до отчаяния гендиректор рыбокомбината. Очевидно, что почти никому не нужны вопросы и ответы. Нужен лишь доступ к Путину, чтобы рассказать о своей проблеме и попросить её решить. И больше ничего», — пишет политолог на своей странице в Facebook.
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Бурятский экономист Андрей Ринчино в соцсетях также выразил своё мнение по поводу пресс-конференции. Он считает, что президента нужно было спрашивать о стратегических вещах, способных вывести республику на более высокие позиции, «а не просилки типа «постройте нам третий мост и пятую баню».
«Нужны нетривиальные умные решения, задействование имеющихся резервов. Например, развитие общественного транспорта (создание кольцевой линии из автобусов большой вместимости, выделенные полосы), ликвидация узких мест и расширение дорожного полотна в необходимых местах, введение незадействованных объездных путей, регулировка движения частного транспорта (смарт-светофоры, изменение времени движения). Необходима сеть перехватывающих парковок, современные многоуровневые автостоянки (решить эту проблему с участием частного капитала) и т. д. и т. п. Нужно строить имитационные модели, привлекать серьёзных ученых, научные коллективы, общественность», — рассуждает он.
Также Ринчино отметил, что «у Путина надо просить средства на развитие современного естественнонаучного образования, в первую очередь математики и программирования, ибо сам Путин неоднократно заявлял о крайней важности исследований в области искусственного интеллекта».
Комментарий по итогам пресс-конференции появился и на странице главы Бурятии Алексея Цыденова в Facebook, что объяснимо и закономерно, потому что именно жители республики смогли озвучить свои вопросы.
«Хочу поблагодарить наших журналистов из «Тивикома» и БГТРК за те вопросы, которые они подняли во время пресс-конференции президента. Это здорово, когда республиканские СМИ используют такую возможность, чтобы ещё раз подчеркнуть важность начатой работы по снятию многих законодательных коллизий вокруг берега Байкала. Владимир Владимирович и во время своего недавнего визита в Бурятию, и сейчас полностью поддерживает наши инициативы по изменению условий природоохранной среды и особых природных зон на Байкале. Чтобы на этих территориях люди могли комфортно жить и развиваться при условии сохранения природы и обеспечения экологических требований», — подчеркнул Алексей Цыденов.
«Отдельно спасибо» он сказал за вопрос про третий мост через Уду.
«Это тот самый случай, когда неофициальное обращение может «выстрелить» лучше любого официального. Хотя мы работаем по этому мосту. В этом году разработаны технические решения и эксплуатационные параметры моста. Предварительно на прошлой неделе обсудил с руководителем Росавтодора возможность выделения финансирования. Надо в очередной раз отметить, что президент, как всегда, искренен и конкретен!» — резюмировал глава Бурятии.
Стоит также отметить, что по состоянию на 15:00 (по местному времени) 15 декабря ни на сайте мэрии Улан-Удэ, ни на сайте правительства Бурятии не было ни одной новости, которая могла бы прояснить официальную позицию властей по поводу озвученных на пресс-конференции вопросов по Бурятии и способов решения обозначенных проблем. Поневоле сложилось ощущение, что местные власти живут в другой реальности, где нет проблем с Байкалом, да и мосты никакие не нужны.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, редакция ИА REGNUM 13 декабря спросила у жителей Сибири, какой вопрос они хотели бы задать Владимиру Путину. Результаты смотрите в материале «А когда в России объявят Год человека?»