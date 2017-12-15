На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря прозвучало несколько вопросов из Сибири. Естественно, возможность задать вопрос выпала далеко не всем желающим. На большую пресс-конференцию аккредитовалось более 1600 представителей СМИ (среди них, как вскоре выяснилось, были не только журналисты).

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Президент.рф

В частности, не удалось задать вопрос красноярцам. Хотя плакат с надписью «Красноярск задыхается», безусловно, обращал на себя внимание.

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Были на пресс-конференции и омские журналисты, но они тоже не смогли задать свои вопросы.

А вот новосибирцам повезло. Елена Агамян из ГТРК «Новосибирск» рассказала, что сибиряки в этом году намолотили рекордный урожай, но он оказался «никому не нужен». На что президент ответил, что, «без всяких сомнений, производители зерна нуждаются в поддержке», и напомнил о субсидировании железнодорожных перевозок.

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Удалось о проблемах и чаяниях региона рассказать и журналистам из Бурятии. Они обратили внимание президента на то, что жители байкальских территорий страдают из-за запрета на вылов омуля и существенного расширения границы водоохранной зоны на Байкале. В частности, из-за запрета на вылов омуля, действующего с 1 октября 2017 года, «предприятия, которые работали на берегу Байкала, закрылись, и люди остались без работы». А из-за расширения границы водоохранной зоны люди поневоле попали под существенные ограничения, например, они не могут приватизировать землю, дома.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Байкал

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Тем временем сибиряки обсуждают итоги пресс-конференции в соцсетях. Например, хакасский политолог Дмитрий Буреев выступил с критикой данного мероприятия:

«Это не пресс-конференция из-за подавляющего большинства тех, кто аккредитовался. Потому что они пришли не выполнять свой журналистский долг, а лоббировать, просить, благодарить и заискивать. В этом плане олицетворением того, что пресс-конференция — это никакая не пресс-конференция, стал несчастный и доведенный до отчаяния гендиректор рыбокомбината. Очевидно, что почти никому не нужны вопросы и ответы. Нужен лишь доступ к Путину, чтобы рассказать о своей проблеме и попросить её решить. И больше ничего», — пишет политолог на своей странице в Facebook.

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Бурятский экономист Андрей Ринчино в соцсетях также выразил своё мнение по поводу пресс-конференции. Он считает, что президента нужно было спрашивать о стратегических вещах, способных вывести республику на более высокие позиции, «а не просилки типа «постройте нам третий мост и пятую баню».

«Нужны нетривиальные умные решения, задействование имеющихся резервов. Например, развитие общественного транспорта (создание кольцевой линии из автобусов большой вместимости, выделенные полосы), ликвидация узких мест и расширение дорожного полотна в необходимых местах, введение незадействованных объездных путей, регулировка движения частного транспорта (смарт-светофоры, изменение времени движения). Необходима сеть перехватывающих парковок, современные многоуровневые автостоянки (решить эту проблему с участием частного капитала) и т. д. и т. п. Нужно строить имитационные модели, привлекать серьёзных ученых, научные коллективы, общественность», — рассуждает он.

Также Ринчино отметил, что «у Путина надо просить средства на развитие современного естественнонаучного образования, в первую очередь математики и программирования, ибо сам Путин неоднократно заявлял о крайней важности исследований в области искусственного интеллекта».

Комментарий по итогам пресс-конференции появился и на странице главы Бурятии Алексея Цыденова в Facebook, что объяснимо и закономерно, потому что именно жители республики смогли озвучить свои вопросы.

«Хочу поблагодарить наших журналистов из «Тивикома» и БГТРК за те вопросы, которые они подняли во время пресс-конференции президента. Это здорово, когда республиканские СМИ используют такую возможность, чтобы ещё раз подчеркнуть важность начатой работы по снятию многих законодательных коллизий вокруг берега Байкала. Владимир Владимирович и во время своего недавнего визита в Бурятию, и сейчас полностью поддерживает наши инициативы по изменению условий природоохранной среды и особых природных зон на Байкале. Чтобы на этих территориях люди могли комфортно жить и развиваться при условии сохранения природы и обеспечения экологических требований», — подчеркнул Алексей Цыденов.

Alava Река Уда. Улан-Удэ

«Отдельно спасибо» он сказал за вопрос про третий мост через Уду.

«Это тот самый случай, когда неофициальное обращение может «выстрелить» лучше любого официального. Хотя мы работаем по этому мосту. В этом году разработаны технические решения и эксплуатационные параметры моста. Предварительно на прошлой неделе обсудил с руководителем Росавтодора возможность выделения финансирования. Надо в очередной раз отметить, что президент, как всегда, искренен и конкретен!» — резюмировал глава Бурятии.

Стоит также отметить, что по состоянию на 15:00 (по местному времени) 15 декабря ни на сайте мэрии Улан-Удэ, ни на сайте правительства Бурятии не было ни одной новости, которая могла бы прояснить официальную позицию властей по поводу озвученных на пресс-конференции вопросов по Бурятии и способов решения обозначенных проблем. Поневоле сложилось ощущение, что местные власти живут в другой реальности, где нет проблем с Байкалом, да и мосты никакие не нужны.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, редакция ИА REGNUM 13 декабря спросила у жителей Сибири, какой вопрос они хотели бы задать Владимиру Путину. Результаты смотрите в материале «А когда в России объявят Год человека?»