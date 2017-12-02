



Government.ru Олимпийская сборная России, 2014

Радужные перспективы российских олимпийцев

Главной новостью уходящей недели стало отстранение российской олимпийской сборной от соревнований-2018 и развернувшаяся в обществе жесточайшая дискуссия о том, что делать дальше. Судя по опросу ИА REGNUM, подавляющее большинство россиян уверены, что ехать выступать под «нейтральным» флагом не надо. Ведь флаг, по сути, не нейтральный, а вражеский, с эмблемой МОК, который надавал России громких оплеух. Но официальная Россия, похоже, решила щедро подставить вторую щёку, а если её не хватит, то и шею.

«Мы считаем, в ситуации, когда страну лишают гимна, формы, слова, было бы правильно организовать спартакиаду в стране, но принцип превыше всего. Если мы всё время утираемся, в нас всегда будут плевать», — сказал депутат ГД Николай Коломойцев (КПРФ).

Разумное слово услышано не было. Проект заявления Госдумы в связи с решением МОК поражает своей беззубостью: призывы «прекратить практику различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов», набившие оскомину указания на двойные стандарты… Это всё действительно имеет место, но подобные требования под грифом «Руки прочь!» должны быть чем-то обеспечены. И зеркальные ответы не помогут, потому что по другую сторону конфликта — Штаты, которые в ситуации с отстранением России показали себя мэтрами незеркальных реакций. Требования обеспечиваются стойкой принципиальной позицией, общим национальным (а не шкурным!) интересом. Мы же видим совсем другое.

«Спортсмены обязаны выступить независимо от того, под каким флагом — нейтральным или сине-бело-голубым» (выделено ИА REGNUM ), — считает депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга («Единая Россия»), шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова.

А если под радужным?.. Когда представителю страны искренне, глубоко плевать, под каким флагом выходить, то такая страна обречена на то, чтобы другие страны на неё тоже плевали. Да, собственно, и внутри самой себя к ней не будет особого уважения граждан. Потому что те, для кого что один флаг, что другой — это не граждане. Это просто люди, которые тут родились. Считать себя героями у них нет никаких оснований. Зря говорят, что так рассуждают только те, кто не занимались спортом, потому что речь не о спорте, а о чести — и отдельного человека, и его страны. Хотя гудящая пустота устаревшего слова «честь» для принимающих решения становится всё более очевидна.

Kremlin.ru Встреча с Олимпийской сборной России

Развернута агрессивная пропагандистская кампания, убеждающая граждан, что поехать — значит, защитить честь страны. Не объясняется, какая может быть честь в отрыве от флага и гимна, не акцентируется, насколько постыдным и унизительным будет шествие огромной сборной с поднятым в руках белым флагом капитуляции. Но героизация такого поступка, очевидно, власти нужна. По каким причинам — только ли ради материальной выгоды, или срабатывает органичное стремление переворачивать представления о чести и героизме с ног на голову, доподлинно неизвестно.

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Пока известно, что США своим спортсменам ехать не рекомендуют: опасаются за безопасность. Зная тенденцию начинать войну во время Олимпиады, настороженность американцев можно и принять всерьёз.

Путин. Всегда вовремя

Жаркий взрыв негодования вокруг этой темы не был перекрыт другим обсуждением — экстренным сообщением Владимира Путина о своём участии в грядущих выборах.

«Спасибо за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента», — сказал глава государства.

Разговоры о том, что это был продуманный шаг, сделанный в заранее запланированный день, кажутся несколько натянутыми, потому что ещё неделю назад этого заявления ожидали на пресс-конференции 14 декабря. И сделанное объявление выглядит призванным как-то отвлечь внимание граждан от дичайшего международного позора, который, по всей видимости, решено усугубить. По словам президента, Россия «будет идти только вперёд, и в этом движении вперед её никто и никогда не остановит», и это прекрасно, главное определить, что там, впереди. Чтобы не вышло, как в анекдоте времён 90-х: Россия стояла на краю пропасти, но теперь сделала решительный шаг вперёд.

Kremlin.ru Олимпийская сборная России по дзюдо

«Выборы, на мой взгляд, будут достаточно динамичными и интересными», — считает глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

Согласно последнему опросу «Левады», проголосовать за Путина готовы 67% граждан. Впрочем, пока у президента остаётся риск не быть выбранным большинством от большинства: точное намерение прийти на выборы заявили только 24% опрошенных. Еще треть — скорее всего, придут, треть — не уверены, и 10% точно не пойдут. Те, кто не придут, большей частью считают, что их участие ничего не изменит, говорит «Левада», — а ведь всё чаще звучит мнение, что на такие выборы идти не хочется принципиально, потому что продвижение фигур вроде Собчак — это оскорбление избирателя. Собчак, кстати, закономерно возглавляет антирейтинг политиков, аж вдвое опережая Навального (64% против 33%).

При этом основной мотив участия в выборах — чувство гражданского долга. Интересно, что посетить избирательный участок ради поддержки своего кандидата считает нужным четвертая часть респондентов — ровно столько же, сколько придут, чтобы их бюллетень не использовали другие.

На столь насыщенном фоне прошло незамеченным заявление министра экономического развития Максима Орешкина. 35-летний чиновник объявил повышение пенсионного возраста крайне полезной стратегической мерой.

«Увеличение пенсионного возраста может быть источником для более качественного здравоохранения, особенно для людей старшего возраста, для более глубокого финансирования сферы соцобслуживания», — заявил Орешкин.

«И для тех, кто доживёт», хочется продолжить слова министра. Решение это, говорит он, серьёзное, его должно принять всё общество. Совершенно непонятен расчёт на нехитрую манипуляцию: «это решение должен принять народ». Может, народ должен «сделать выбор»? А то получается, что решение всего одно, и народу с ним остаётся согласиться.

Government.ru Олимпиада

Похвалил Орешкин и финансовое положение россиян, которое улучшается, зарплата растёт, в среднем по стране получают 40 тыс. рублей, где-то поменьше, 20—30 тыс., но зато в Москве — все 80—90 тыс. Тем временем рейтинг регионов РФ по зарплатам — безжалостен: более 100 тыс. рублей в месяц получают только 4,13% работников в России, а менее 10 тыс. в месяц получают 11,3% россиян. Причём очень важно, что, например, один из лидеров зарплатного рейтинга, Магаданская область, отличается сумасшедшими ценами на продукты питания. Чего стоит только буря в соцсетях по поводу фотографии ценника на бутылке йогурта «Активиа» в одном из магазинов Магадана — 188,9 рублей. Для сравнения, в Петербурге или Нижнем Новгороде этот же йогурт стоит в среднем 40. Разворачивая скандал, магаданцы принялись выкладывать снимки пачки сливок за 560 рублей, обсуждать цены на сливочное масло — 445 р/кг, творог — от 457 р/кг, сметану — 522 р/кг и так далее. Всё-таки хотелось бы от министров комплексного анализа ситуации с обсуждением не только зарплат, но и цен.

Короткой строкой

— Знаменитый защитник питерской шавермы, депутат ГД Виталий Милонов хочет запретить продажу срубленных новогодних ёлок и вместо них продавать растения в горшках для дальнейшей высадки в лесу. Резон в этом предложении есть, осталось продумать пункты приема б/у ёлок и наладить посадочные работы.

— На пост мэра Владивостока претендуют 60 (!) кандидатов, включая чиновников, бизнесменов и артистов, из них к первому этапу допущено 56. Примечательно, что главное кресло во Владивостоке — словно заколдованное, все четыре градоначальника заканчивали работы со скандалом: уголовными преследованием или судимостями.

- В течение ноября цены на бензин в Омске поднимались несколько раз. В местном отделении УФАС пояснили это повышением цен на мелкооптовом рынке нефтепродуктов на 7,16%. Данное же повышение специалисты связывают с ростом цен у «Газпрома».

— В Серпуховском районе (Подмосковье) отчаявшиеся местные жители объявили голодовку в попытке остановить планы властей Московской области продлить работу свалки «Лесная» ещё на 10 лет. Ранее власти обещали закрыть её уже в 2018-м, но потом передумали и даже решили увеличить её мощность.

— В поселке Гумрак под Волгоградом жители пытаются заставить чиновников выполнить обещанное. Множественные претензии к властям озвучил организатор митинга, сообщивший, что улицы не освещаются, мусор не вывозится неделями, по дорогам не проехать, в электросетях — сбои напряжения. Поможет?

— Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто ещё до выхода спутников на целевую орбиту отрапортовали, что всё хорошо, и призвал наказать ответственных за провал пуска «Союз-2.1б».

— Минздрав предлагает ввести маркировку продуктов питания, которая поделит их на здоровые, нездоровые и полезные. По мнению депутата ГД Михаила Емельянова («Справедливая Россия»), эта инициатива повысит цены на продукты, а сама классификация не даст производителям объективных оценок. Тот же шоколад, например, Минздрав относит ко вредным продуктам, но он имеет и полезные свойства. А может, дело в лоббировании интересов западных производителей?

Юрий Власов — знаменосец на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (1964) Гордость за знамя Родины

Пока «лучшие люди страны» демонстративно закидывают своим высокомерием российские гимн и флаг, считая, что их личная мечта — важнее государства, а правительство их в этом поддерживает, Госдума принимает во втором чтении законопроект о популяризации госсимволики. Казалось бы, противоречие? Никак нет: двуглавого орла теперь можно будет лепить куда угодно — на одежду, посуду, канцтовары… Главное, не глумиться. В этой связи вспоминается не кто иной, как команданте Че, легендарную фотографию которого до того затаскали на кружках и плавках, что лучше и не придумать: символ борьбы с капитализмом нельзя было просто стереть, поэтому его выставили, как на панель, и сделали его фото символом коммерческого успеха. Ну, почти как российских спортсменов.