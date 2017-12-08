В Омской области подвели предварительные итоги Года экологии. Чиновники от регионального минприроды на заседании общественных экологических советов 7 декабря гордо отрапортовали: из 83 пунктов плана мероприятий, разработанного в Омской области к Году экологии, выполнено уже 75.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В частности, как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в Омском Прииртышье провели лесовосстановление на площади более 4,5 тыс. га; в селе Большие Уки создан дендрологический парк «Сибирский лес»; в регионе появилась Первотаровская зона охраны охотничьих ресурсов площадью 14,8 тыс. га; особое внимание уделялось решению проблем в сфере обращения с отходами и так далее.

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В облправительстве утверждают, что состояние окружающей среды находится в центре внимания власти и природоохранных органов. Однако в правительственном пресс-релизе ни слова не сказано о том, что действительно волновало омичей в 2017 году, объявленном в России Годом экологии. Речь идёт о явлении, которое горожане прозвали «омским зловонием».

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Все началось в марте текущего года, когда жители Омска стали массово жаловаться на резкий и неприятный запах газа в городе. По результатам анализа проб воздуха специалисты установили, что источником неприятного запаха является этилмеркаптан, использующийся в качестве ароматической добавки к природному газу. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами в марте было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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Несмотря на громкие возмущения омичей, заявляющих, что их травят, источник зловония до сих пор не найден. Осенью своей должностью за это поплатился министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров. Сообщалось, что он ушёл в отставку по собственному желанию, однако общественность увидела чёткую взаимосвязь между отставкой министра и нерешённой экологической проблемой.

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Но вернёмся к заседанию общественных экологических советов. Несмотря на то, что в сообщении облправительства от 7 декабря нет ни слова об этилмеркаптане, этот вопрос всё же был затронут на заседании.

«Эта тема на заседании поднималась. Несмотря на победные реляции минприроды, год экологии в Омске запомнится именно этилмеркаптаном. Слишком уж плохо он пахнет, и очень часто мы ощущали этот запах», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) Сергей Костарев.

По его словам, то, что не нашли виновника зловония, было ожидаемо.

«Главная причина — несовершенная система наблюдения и реагирования на подобные явления. Дело в том, что система экологического мониторинга для Омска была разработана ещё в далёкие 70−80 годы прошлого века, а ситуация за это время сильно поменялась. Вот и не можем мы быстро узнать источник загрязнения».

Однако при этом собеседник ИА REGNUM подчеркнул: не нужно думать, что этилмеркаптан — это самое страшное, что случилось с омичами.

«Воздух в Омске загрязнён более чем 250 вредными веществами, а контролируется из них только 25, и то с перерывами. Что делать? Нужно обследовать город и оценить современную ситуацию, а потом развернуть адекватную систему наблюдений. И, конечно, защищать горожан от выбросов — озеленять территорию города, правильно размещать жилые дома (не в центре и не кучно), развивать электрический транспорт и сеть небольших городских дорог и проездов. И это только по воздуху, а есть ещё подтопление, сбросы в Иртыш, отходы… Да, должна быть большая программа, не на год и не из 83 пунктов, тогда можно рассчитывать, что через 5−10 лет экологическая ситуация в Омске улучшится», — подытожил Сергей Костарев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре текущего года в Омской области сменился губернатор. Виктор Назаров ушёл в отставку, врио главы региона стал справоросс, уроженец Свердловской области Александр Бурков.

Kremlin.ru Александр Бурков

Вскоре после приезда Буркова в регион в Омске состоялось совещание по экологической обстановке. Врио губернатора прямо спросил у чиновников, почему с марта так и не удалось установить источник распространения этилмеркаптана и предотвратить дальнейшие выбросы.

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По словам политолога Инны Ветренко, начав разбираться в ситуации в Омске, Александр Бурков выделил три критические точки. И одной из самых критичных как раз оказалась экологическая ситуация.

Конечно, омичи возлагают определённые надежды на новую власть (в Омске также сменился мэр, в ноябре депутаты горсовета выбрали градоначальником «члена команды губернатора» Оксану Фадину — прим. ИА REGNUM ). Оправдаются ли эти надежды, пока неясно.

Ясно одно — Год экологии подходит к концу. И все экологические достижения, о которых с таким упоением говорят чиновники от минприроды, перечеркнула «этилмеркаптановая» вонь.