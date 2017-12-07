Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи выразило сожаление в связи с тем, что Международный олимпийский комитет не допустил на игры в Пхенчхане российскую олимпийскую сборную, и пригласило российских спортсменов приехать. Сообщение ведомства цитирует агентство «Ренхап».

007shoes.com Олимпиада-2018

Олимпийская сборная была дисквалифицирована решением МОК 5 декабря. В своем решении исполком МОК основывался на данных докладов независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в которых бездоказательно и спекулятивно российские спортсмены обвинялись в применении допинга, а, главное, Россия была обвинена в создании системы допинга на государственном уровне.

Также был опубликован доклада комиссии МОК во главе с Самуэлем Шмидом, в котором утверждалось, что не было найдено доказательств поддержки высшими государственными органами власти России «допинговой системы». Тем не менее российскую сборную дисквалифицировали, а спортсменам предложили участвовать под нейтральным — олимпийским — флагом и гимном. С унизительной оговоркой, мол, флаг пронести можно — если будете паиньками и на закрытии.

Цитата из видео Пресс-конференция — Швейцария, 5 декабря 2017 г. Выступление Самуэля Шмида на конференции в Лозанне. 5 декабря 2017

Министерство Южной Кореи заявило, что «сожалеет» в связи с решением МОК, при этом «ожидает, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане станет хорошей возможностью для дальнейшего укрепления дружественных отношений между Кореей и Россией и встречи с российскими спортсменами».

Чиновники призвали российских спортсменов приехать наряду со спортсменами «со всех концов света». Отмечается, что правительство и народ страны последние семь лет вели тщательную подготовку к Олимпиаде, которая должна стать глобальным праздником мира и гармонии.

«Участие в ней спортсменов из всех стран мира, включая Россию, является ключевым фактором», — заключает ведомство.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе. Окончательное решение о выступлении россиян будет принято на олимпийском собрании 12 декабря.

О готовности ехать под нейтральным флагом уже заявили некоторые спортсмены. Так, о готовности принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом заявил шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан — он поедет, если не будет принято решение о бойкоте.

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Олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко заявил, что даже под нейтральным флагом нашим олимпийцам надо выступать, ни в коем случае нельзя бойкотировать. И если бы он себя поставил на их место, то выступал бы.

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А ямальская биатлонистка Анна Булыгина заявила, что выступит на Олимпиаде 2018 за сборную Южной Кореи. Гражданство этой страны спортсменка из Салехарда получила в 2016 году.

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Алтайские олимпийцы, к которым нет претензий по использованию допинга, также не против выступить на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом. Они уверены: быть россиянами они от этого не перестанут и будут биться за медали не только для себя, но и для своей страны

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Является ли такая позиция приемлемой — а точнее, не предательство ли это и подставление второй щеки, активно обсуждает общество. Престиж страны не может быть важнее личной судьбы, в особенности, когда по нему бьют с такой хамской и беспрецедентной наглостью. И с двойными стандартами, которые не предъявлялись никогда и никому, — уничтожающими спорт как таковой.

Отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх должно повлечь жёсткую и решительную реакцию Москвы: России нужно не только выступить против такого решения, но и провести альтернативные Игры на своей территории, считают эксперты.

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Получилось, что МОК возложил коллективную ответственность за частные дела спортсменов на Россию в целом — и сразу нашлись слабые души, которые говорят о себе и думают только о себе. Обмордевшие спортивные чиновники, забывшие, где и зачем они родились, приносят извинения заведомо ангажированным политическим врагам России. Они что думают? Что это им зачтётся в их пенсионном будущем? Нет, никогда, их ждёт в лучшем случае судьба Милошевича, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Serb.rs Слободан Милошевич в качестве обвиняемого в Международном трибунале по бывшей Югославии.1993 г

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Если сегодня власть отступит перед бандитским политическим наездом вокруг Олимпиады, она поставит под серьёзное сомнение всё будущее существование свое, своих детей и всех нас, к несчастью, от нее зависящих. Это действительно так: основанное на фальсификациях решение об отстранении российской сборной поставило вопрос о том, как должна реагировать уважающая себя страна.

Судя по идущему сейчас опросу читателей ИА REGNUM, мнение различаются не так уж сильно, несмотря на долгую пропаганду индивидуализма и наплевательского отношения к объединяющим символам.

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