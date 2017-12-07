Алтайских спортсменов устраивает нейтральный статус на Олимпиаде-2018

Барнаул, , 08:18 — REGNUM Алтайские олимпийцы, к которым нет претензий по использованию допинга, не против выступить на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом. Они уверены: быть россиянами они от этого не перестанут и будут биться за медали не только для себя, но и для своей страны, сообщают сегодня, 7 декабря, «Вести-Алтай».

«Первым номером» в тройке олимпийцев Алтая называют сноубордиста Андрея Соболева. И если национальная команда всё-таки отправится в Пхёнчхан, отказываться от возможности побороться за олимпийские медали спортсмен не будет. В случае попадания в главную команду страны о своём желании побороться за место на пьедестале, пусть даже даже под нейтральным флагом, известила также рубцовская лыжница Яна Кирпиченко. Ещё одним возможным кандидатом в российскую олимпийскую сборную называют и барнаульского конькобежца Виктора Муштакова. Его тоже ничуть не смущает статус «нейтрального» спортсмена.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года из-за якобы государственной программы поддержки допинга. Кроме того, МОК ввёл санкции в отношении спортивных чиновников РФ, в частности, Виталия Мутко, Александра Жукова и Юрия Нагорных. Россия также должна будет выплатить комитету $15 млн в качестве компенсации расходов на расследование и взноса в развитие глобальной антидопинговой системы

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Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года под нейтральным флагом довелось выступать алтайскому спортсмену Сергею Шубенкову. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне алтайский барьерист завоевал серебряную медаль. Решение Шубенкова подать индивидуальную заявку в свое время поддержали министр спорта РФ Павел Колобков и Виталий Мутко.

«Если наших спортсменов допустят под нейтральным флагом, мы будем только рады. Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать», — заявлял Виталий Мутко в январе 2017 года.

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