Впервые Владивосток вступил на тропу выборов мэра города на конкурсной основе, а не привычным общим народным голосованием. И уже на старте кампании столица Приморья бьёт рекорды: документы на конкурс на замещение вакантной должности мэра подали 60 кандидатов, из них комиссия допустила к первому этапу 56 человек.

(сс)Владимир КОБЗАРЬ Центр Владивостока

Читайте также: Последний всенародно избранный мэр Владивостока в отставке — что дальше?

Последний всенародно избранный и под арестом

Всего за историю современного Владивостока у города было четыре градоначальника, деятельность каждого из них на этом посту закончилась скандально. Так, первый мэр столицы Приморья Виктор Черепков, ныне покойный, был выдворен из здания администрации бойцами ОМОН. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Затем Черепков долго боролся за кресло, несмотря на то, что уголовное преследование было прекращено — Борис Ельцин отстранил его от должности, но спустя почти два года Госдума приняла решение, что Черепкова отстранили от должности незаконно.

Ему на смену в 1998 году пришёл Юрий Копылов, который сменил приставку и.о. главы в 2000 году, одержав победу на выборах. В 2004 году Копылов стал третьим, но его конкурента Виктора Черепкова по решению суда от второго тура выборов отстранили, и Копылов стал вторым, но принял решение снять свою кандидатуру. Позже Копылов был приговорён к 4 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Выяснилось, что градоначальник заключил контракт с японской фирмой на строительство колумбария во Владивостоке. Процедура заключения контракта на сумму 6,5 млн рублей была нарушена. А в 2008 году Копылова вновь осудили, на этот раз за злоупотребление должностными полномочиями — будучи градоначальником, он выставил охрану у подъезда своего дома. Позже судимости были сняты.

В 2004 году избранным мэром Владивостока стал Владимир Николаев — во втором туре выборов за него проголосовали 53,02% избирателей. Уже через три года Николаев был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Его обвиняли в полетах на чартерных рейсах и использовании дополнительной охраны. Но, как и в истории с Копыловым, позже обвинения с Николаева были сняты.

VL.ru Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев

В 2008 году победу на выборах главы Владивостока одержал Игорь Пушкарёв — за него проголосовали 57,03% избирателей. В 2013 году Пушкарёв избрался на второй срок, набрав 59,45% голосов избирателей. Но и его карьера в качестве мэра завершилась громким уголовным делом. Игорь Пушкарёв был арестован 1 июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Позже его обвинили в другом должностном преступлении — получении взятки от своего родного брата.

Читайте также: На фоне досрочного ухода Миклушевского у Тарасенко нет времени на раскачку

После отставки Владимира Миклушевского с должности губернатора Приморья и назначения президентом РФ Владимиром Путиным исполнять обязанности главы региона Андрея Тарасенко, Пушкарёв принял решение о добровольном сложении полномочий. 3 ноября 2017 года заявление об этом поступило в администрацию. С этого самого момента в действие вступили поправки в Устав города, отменяющие всенародные выборы главы и запускающие процедуру назначения мэра по конкурсу. Таким образом, при действующем законодательстве, в современной истории Владивостока Пушкарёв стал последним всенародно избранным главой столицы Приморья.

Смена декораций

Ещё до сложения полномочий Пушкарёвым за кресло мэра Владивостока, а точнее, за должность исполняющего обязанности главы города, развернулись нешуточные баталии, в которых региональная администрация, на тот момент возглавляемая Миклушевским, всухую проиграла команде Пушкарёва.

Миклушевский поторопился официально проанонсировать, что на должность первого заместителя будет назначен бывший руководитель регионального отделения Почты России Андрей Брик. Эту должность занял приближенный к Пушкарёву в прошлом депутат Законодательного собрания Приморья Константин Межонов. Бывший главный почтальон края, правда, после избрания депутатом думы Владивостока в сентябре 2017 года утешился креслом председателя городской думы.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко 30 октября пригласил и.о. главы Владивостока Константина Межонова занять пост вице-губернатора. Исполнять обязанности мэра региональной столицы остался Алексей Литвинов — опять же человек из команды Игоря Пушкарёва.

Администрация Владивостока Алексей Литвинов

Ажиотажный спрос на власть

Документы на замещение вакантной должности главы Владивостока с момента объявления конкурса 20 ноября и по 4 декабря подали 60 человек. Просто небывалый ажиотаж!

Такого рвения занять пост так называемого сити-менеджера пока не случалось в других региональных столицах страны. К примеру, в 2017 году при назначении сити-менеджера Твери на конкурс заявились всего 4 кандидата. В Черкесске и того меньше — депутаты выбирали из двух претендентов. В Оренбурге в 2015 году мэра назначали, выбирая из 7 кандидатов. В Красноярске изъявили желание стать сити-менеджером осенью 2017 года 13 человек. В Пскове конкурс на замещение должности главы администрации в 2017 году проводился дважды: на первый заявки подали пять кандидатов — конкурс признан не состоявшимся, так как четверо претендентов на пост градоначальника свои кандидатуры отозвали. Во втором конкурсе участвовали 10 человек, двоих из них комиссия не зарегистрировала, еще двое сняли свои кандидатуры.

Владивосток переплюнул Омск, где заявки на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации подали 55 человек. Зарегистрированы были лишь 37 кандидатов.

Народ — лучший политолог

Почему такой ажиотаж во Владивостоке?

«Дело не в чьём-то злом умысле, дело в отношении к институту выборов, к должности мэра вообще. Ценность этого института власти и доверие к нему подорваны, и такой список кандидатов на пост мэра — этому подтверждение. Но чему удивляться, когда мы все знаем, чем заканчивались мэрства предыдущих глав города. С одной стороны, такой список кандидатов вызывает недоумение, с другой, цель, которую заявляли власти, реформируя муниципальную систему и вводя институты опосредованной демократии, достигнута, народ, судя по количеству «безработных» в списке, приблизился к власти максимально», — прокомментировала ИА REGNUM политолог ЦСИ «Чёрный куб», кандидат политических наук Наталья Коломейцева.

«Тем не менее уже сейчас понятно, что такой порядок формирования муниципальной власти требует доработки, собственно, то, о чём политологи и говорили ещё тогда, когда проводилась реформа. Я всегда говорю, что народ — лучший политолог, сомневаюсь, что большинство из этого списка кандидатов прошло бы через общественные фильтры — выборы при старой системе. Таким образом, вполне возможно, было бы более правильно вернуть прямые выборы мэра в следующем электоральном цикле.

Я уверена, что даже несмотря на то, что теперь при формировании власти в городе мы используем инструмент опосредованной демократии, незыблемые принципы легитимности должны соблюдаться. Поэтому перед комиссией не должен стоять выбор между неизвестными людьми. Выбирать должны между настоящими лидерами общественного мнения города, людьми известными и уважаемыми, обладающими опытом и знаниями ведения если не городского, то хозяйства большого предприятия, а не людьми, которые хотят, вероятно, улучшить своё финансовое положение», — продолжила политолог.

Евгений Коваль Наталья Коломейцев

Читайте также: В истории Приморья Миклушевский останется самым неэффективным губернатором

Кто на «клейменное» уголовными делами кресло градоначальника зарится?

Среди претендующих есть безработные, бизнесмены, политики, руководители предприятий, артисты и даже чиновники из соседнего Хабаровского края и далёкой Московской области. Мэром Владивостока изъявили желание стать сразу 14 безработных.

Среди претендентов на пост градоначальника — заместитель генерального директора Исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» Геннадий Вишняк, генеральный директор ООО «Вероса», экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Пенязь. Из действующих депутатов городской думы документы в комиссию подал Василий Васильев, сейчас он занимает пост председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, является помощником депутата ГД РФ.

Заявился на участие в конкурсе на замещение вакантной должности и депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис. Кстати, его супруга — Роза Чемерис — в сентябре 2017 года была избрана депутатом думы Владивостока от «Единой России».

На пост мэра Владивостока претендует также артист — вокалист ФГКУ «Ансамбль песни и пляски ТОФ» Сергей Мильвит.

Среди претендентов на должность градоначальника есть и чиновники администрации — документы в комиссию подал главный специалист отдела организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Максим Вакулич.

Интересно, что на вакантное место претендуют не только жители Владивостока и Приморского края. Так, документы в комиссию подали начальник отдела по работе в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево администрации г. Долгопрудного Игорь Кульчицкий и заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом по ЖКХ Евгений Ильин.

Читайте также: Во Владивостоке определилась восьмёрка выборщиков нового мэра

(сс)Владимир КОБЗАРЬ Центр Владивостока

В последний день приёма документов на участие в конкурсе заявился первый заместитель главы, а ныне исполняющий обязанности мэра столицы Приморья Алексей Литвинов.

«Крупный бизнесмен, владелец серьёзного прибыльного бизнеса, когда станет мэром, должен будет отказаться от бизнеса, вот прям от слова «совсем», не на жену и не на брата. В ином случае каждый житель Владивостока знает, чем это чревато. Так вот скажите мне, станет ли человек, зарабатывающий ежемесячно миллионы, бросать всё ради несравнимо более маленькой зарплаты и сомнительных перспектив, и, конечно, ежедневного труда по расписанию, а не по собственному усмотрению, как это бывает у бизнесменов.

Тогда возникает закономерный вопрос, зачем идут бизнесмены? Мне не хотелось бы даже предполагать, что они идут за тем, чтобы улучшить свои финансовые дела, ведь пример плачевный перед глазами. С другой стороны, в равной мере мне бы не хотелось предполагать, что это удовлетворение собственных амбиций или «для личностного становления». Но это неправильно, только не за счёт жителей города», — объясняет Наталья Коломейцева участие в конкурсе так называемых «тяжеловесов».

К первому этапу конкурса на замещение вакантной должности главы Владивостока из 60 претендентов комиссия не допустила четверых.

«В пакете документов Ким Георгия Николаевича отсутствует копия документа о постановке на учет в налоговом органе; Гнездилов Вячеслав Николаевич не предоставил анкету, сведения о доходах, копию трудовой книжки; Савченко Валерий Викторович — копию документа о постановке на учет в налоговом органе, справку о доходах; Бабкин Сергей Александрович — копию страхового свидетельства», — пояснили в думе Владивостока.

Таким образом, за должность градоначальника столицы Приморья поборются 56 человек.

«В этом списке есть разные люди. Например, есть даже те, за кого я бы проголосовала с большим удовольствием, потому как, на мой взгляд, они отвечают главным критериям и занимались бы не политикой, а организацией быта, развитием инфраструктуры города, делая его по-настоящему комфортным для проживания», — считает Наталья Коломейцева.

После детального изучения представленных пакетов документов комиссия на первом этапе «забракует» кандидатов, не соответствующих условиям конкурса. По итогам второго этапа в думу Владивостока будут представлены не менее двух кандидатов, из которых депутаты выберут нового главу.