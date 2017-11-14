Во Владивостоке определилась восьмёрка выборщиков нового мэра

Владивосток, , 09:50 — REGNUM Состав конкурсной комиссии, которая займётся отбором кандидатов на должность мэра Владивостока, во вторник, 14 ноября, был утверждён на заседании комитета гордумы по местному самоуправлению, правопорядку и законности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Со стороны представительного органа власти предложены кандидатуры единороссов Виктора Фёдорова и Виктора Аблапова, коммуниста Геннадия Куликова и либерал-демократа Василия Васильева.

Губернаторская четвёрка представлена заместителем главы Приморского края по внутренней политике Дмитрием Братыненко, главой департамента по внутренней политике Павлом Ясевичем, представителем правового департамента Виктором Киряевым и депутатом регионального парламента от «Единой России» Олегом Вельгодским.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября от арестованного мэра Владивостока Игоря Пушкарёва поступило заявление о досрочном сложении полномочий. После того, как Константин Межонов оставил кресло градоначальника ради должности вице-губернатора, городом управляет Алексей Литвинов.