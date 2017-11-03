Последний всенародно избранный мэр Владивостока в отставке — что дальше?

Владивосток, , 16:20 — REGNUM Отстраненный от должности мэра столицы Приморья Игорь Пушкарёв официально заявил о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. С этого момента в силу вступают пункты Устава города, которыми предусмотрено назначение сити-менеджера. В рамках действующего законодательства Пушкарёв стал последним всенародно избранным главой Владивостока. Эксперты считают, что в ситуации, когда врио губернатора Андрей Тарасенко ещё не имеет личных предпочтений и не успел вступить в сговор с региональными элитами, шансы остаться у руководства городом велики именно у действующей команды, которая смогла эффективно себя зарекомендовать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперёд нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей», — написал мэр в своём аккаунте «Вконтакте».

Добровольное сложение полномочий Игоря Пушкарёва поставило ребром вопрос дальнейшего развития столицы Приморского края. В первую очередь это касается политической стороны вопроса, а именно избрания нового мэра.

С 2015 года Владивосток, как и все города Приморского края, отказался от прямых выборов градоначальника. Теперь глава города будет избираться депутатами Думы Владивостока, после отбора специальной конкурсной комиссией, состоящей наполовину из представителей Думы и команды губернатора Приморского края. Стоит сказать, что подобная система уже давала сбой в регионе и главным её уязвимым место было именно отсутствие межэлитных договорённостей. В разное время подобные конфликты случались в Спасске-Дальнем, Спасском муниципальном районе, Находке, Уссурийске, Большом Камне.

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Политолог Павел Наливайко отметил, что данная система топорно вводиласьв регионе, и действительно стала лишь камнем преткновения для муниципальных элит.

«Приморский край с 2015 по 2017 годы обрастал межэлитными конфликтами, в первую очередь на муниципальном уровне. Однако зачастую, эти конфликты подогревала администрация бывшего губернатора Владимира Миклушевского, что и приводило к делёжке власти на местах», — считает эксперт.

Ещё месяц назад можно было говорить, что подобный сценарий произойдёти во Владивостоке. Однако внезапная отставка губернатора Миклушевскогои назначение врио губернатора Андрея Тарасенко привели к «перезагрузке» отношений между администрацией Владивостока и региональной властью.

Андрей Тарасенко публично сделал ряд кадровых назначений, которые касались именно Владивостока. Врио губернатора предложил исполняющему обязанности главы Владивостока Константину Межонову перейти на пост вице-губернатора по вопросам образования, а на его пост кулуарно был согласован первый вице-мэр Алексей Литвинов. Подобные кадровые назначения экспертное сообщество расценило как нормализацию взаимоотношений между городом и краем, а также шанс на определённую преемственность команды Пушкарёва.

Так или иначе, но согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нового главу должны назначить не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий предыдущего главы, то есть не позднее 1 апреля 2018 года. Таким образом, для нынешней команды Владивостока выпала возможность продемонстрировать свою эффективность не только в зимний период, но и во время президентских выборов, назначенных на 18 марта 2018 года.

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По мнению политолога Константина Калачёва, Владивосток для нового врио губернатора является хорошей точкой опоры в выстраивании собственных позиций в регионе.

«Редко когда глава административного центра и руководитель региона работают в одном ключе. В случае с Владивостоком, Андрей Тарасенко уже сделал первый шаг навстречу команде Игоря Пушкарёва, дав возможность продемонстрировать свою эффективность. В случае успеха не исключаю полную преемственность и избрание на должность главы города нынешнего исполняющего обязанности главы Владивостока Литвинова. Ведь нужно понимать, что сейчас губернатор не имеет собственных претендентов на этот пост, а местные элиты после пятилетней эпохи правления Миклушевского не готовы зайти на подобный уровень», — считает эксперт.

Политконсультант Алексей Васильев, знакомый с ситуацией в Приморском крае, также отмечает уникальность сложившейся ситуации.

«За последние 20 лет практически все мэры Владивостока были в конфликте с губернаторами, что было связано с их независимостью и ресурсностью. Нового мэра Владивостока будет избирать городская Дума, в связи с чем единственно верным шагом к должности станет формирование межэлитных договорённостей, в первую очередь с губернатором. Очевидно, что на этой должности должен быть политик с одним главным качеством — готовностью встроиться в региональную вертикаль и играть в одни ворота. Всё остальное будет вторично», — отметил Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, находящийся под стражей с июня 2016 года, подал в отставку по собственному желанию. Заявление было зарегистрировано в администрации города 3 ноября.

Игорь Пушкарёв был арестован 1 июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Позже его обвинили в другом должностном преступлении — получении взятки от своего родного брата.

Андрей Тарасенко был назначен на должность врио губернатора Приморского края после того, как президент Владимир Путин 4 октября отправил в отставку Владимира Миклушевского.

На посту губернатора Миклушевский лоббировал в кресло мэра Владивостока Андрея Брика, который сейчас возглавляет Думу Владивостока. Вместо временно отстранённого Игоря Пушкарёва, находящегося под следствием, городом управлял приближённый к нему Константин Межонов, в прошлом депутат Законодательного собрания Приморского края.