Несмотря на активную рекламу и слухи о присутствии боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) «Баргузин» в Государственной программе вооружения на период с 2018 по 2027 год (ГПВ-2027), по данным высокопоставленного источника «Российской газеты», разработка «ядерного поезда» прекращена. Почему могло быть принято такое решение и повредит ли оно обороноспособности России?

Модест Колеров ИА REGNUM

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Большая часть работ по разработке БЖРК «Баргузин» проведена?

БЖРК «Баргузин» не является первопроходцем в своей концепции. Первый (и единственный) железнодорожный состав, несущий межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), был принят на вооружение СССР в 1987 году и назывался РТ-23 УТТХ «Мо́лодец». Один такой состав перевозил 3 твердотопливные МБР, каждая из которых несла 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения. Всего было выпущено 12 таких железнодорожных составов, главной проблемой которых стала их слишком большая масса — вместе с пусковым контейнером МБР 15Ж61 весила около 126 тонн. В итоге на маршрутах патрулирования приходилось усиливать железнодорожное полотно и часто его ремонтировать, что, естественно, сказывалось на скрытности (как и необходимость применять два тепловоза для передвижения поезда). Согласно договорённости с США, к 2005 году все БЖРК были официально сняты с вооружения, а к 2007 году уничтожены.

Mil.ru БЖРК с ракетой РС-22

Разработка же БЖРК «Баргузин», согласно имеющейся информации, ведётся с 2012 года. В 2016 году были проведены успешные бросковые испытания комплекса, что фактически означает высокую готовность вагона-пусковой установки, являющегося основой БЖРК. Необходимости же разрабатывать новую МБР для «Баргузина» не было — под требования отлично подходит МБР РС-24 «Ярс», которая более чем вдвое легче 15Ж61, что делает пусковые вагоны не тяжелее обычных товарных вагонов. Всего, по имеющимся данным, планировалось использовать 5—6 МБР «Ярс» в одном составе, в сумме они могут нести 20—24 ядерных боеголовок. Таким образом, судя по всему, проект доведён до той стадии, когда для создания серийного образца уже не нужны много лет работы.

Недостатки концепции БЖРК

Конечно, окончательной информацию о прекращении разработки «Баргузина» назвать нельзя — подтверждения эта новость от официальных источников пока не получила. При всей кажущейся привлекательности концепции БЖРК можно привести несколько доводов в пользу этого, пока ещё предполагаемого, решения. Начнём с того, что средства спутникового наблюдения и разведки за прошедшие годы стали на порядок чувствительнее и обеспечивают постоянное наблюдение (а не отсроченную во времени отправку снимков), а это значит, что поезд теоретически можно взять под наблюдение в момент его выхода на железнодорожные пути с места постоянного базирования. Да и путешествовать в таком случае поезд будет вне вполне себе открытого и чёткого расписания железнодорожных перевозок, чем также привлечёт к себе внимание. Сделать же местами постоянного базирования обычные вокзалы запрещает договор СНВ-3, согласно IV статье которого пусковые установки МБР могут базироваться только на базах МБР, да и с чисто моральной точки зрения — это недопустимо (делает крупные железнодорожные узлы первоочередной целью для стратегического ядерного оружия противника). К тому же эксплуатация «ядерных поездов» в рамках текущего расписания железнодорожных перевозок приведёт к дополнительным рискам по диверсионной и террористической деятельности, так как слишком мощная охрана составов армейскими подразделениями также привлечёт лишнее внимание.

Mil.ru БЖРК с ракетой РС-22

Соответственно, применять БЖРК с высокой эффективностью можно только в случае наличия реальных рисков развязывания войны со стороны США (когда вышеуказанные риски стоят того), причём в формате эффективного превентивного удара по российским стратегическим ядерным силам. Однако в реальности таких рисков на сегодняшний день не существует, несмотря на недовольство российского руководства развитием противоракетной обороны США.

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Есть и другой фактор, играющий против производства БЖРК на сегодняшний момент — сокращение расходов на оборону. Хоть средства на стратегические ядерные силы России выделены в достаточном объёме, они всё равно ограничены. При этом стоит задача завершить разработку очень важных проектов тяжёлой МБР РС-28 «Сармат» и лёгкой МБР РС-26 «Рубеж», а также продолжить производство МБР РС-24 «Ярс» и баллистических ракет подводных лодок для стратегического подводного флота. По сути, необходимого количества мобильных МБР «Тополь-М» и «Ярс» (а в перспективе и «Рубеж») вполне достаточно для устойчивости против массированного неядерного обезоруживающего удара (крылатые ракеты и перспективные гиперзвуковые глайдеры подходят для удара по стационарным целям).

Mil.ru БЖРК с ракетой РС-22

Таким образом, прекращение разработки БЖРК «Баргузин» имеет свою логику. Наличие серьёзного задела по этой теме позволит в случае необходимости быстро вернуться к проекту и довести его до состояния серийного изделия. Теперь остаётся дожидаться официального подтверждения или опровержения со стороны представителей Министерства обороны России. При этом сейчас важнее всего сосредоточиться на завершении разработки МБР РС-28 «Сармат», которая идёт с большим нарушением сроков.

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