Леонид Нерсисян, , 16:12 — REGNUM Первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» в очередной раз отложены — теперь бросковые испытания планируется провести в конце 2017 года. Изначально этот этап работ над новейшей российской МБР планировался на 2016 год, однако сроки откладываются уже в третий раз. Это уже далеко не первый случай, когда запланированные сроки при разработке стратегически важных проектов в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России срываются. Почему же так происходит?

Без «Сармата» потенциал стратегических ядерных сил России может обвалиться вдвое

Перспективная тяжелая жидкостная МБР шахтного базирования РС-28 «Сармат» создаётся на замену широко известной МБР Р-36М2 «Воевода», несущей наибольшую полезную нагрузку в мире: до 10 боеголовок индивидуального наведения, мощностью 800 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая.

Подробнее о «Сармате»: «Сармат» — тяжеловес ядерного сдерживания

Однако проблема в том, что срок годности «Воевод», к сожалению, не бесконечен, более того он истекает совсем скоро — ракеты этого типа планируется сохранять на вооружении лишь до начала 2020-х годов. При этом ракеты Р-36М2 производились на «Южном Машиностроительном Заводе» в Днепропетровске — очевидно, что с учётом имеющихся на сегодняшний день российско-украинских отношений, даже закупка запчастей практически невозможна, о каком-то более глубоком сотрудничестве по теме МБР и говорить не приходится.

При этом, по последним данным на боевом дежурстве находятся примерно 46 МБР типа «Воевода», несущих в общей сложности 460 ядерных боеголовок. С учётом того, что по последним докладам, общее число стратегических ядерных боевых частей в Вооруженных силах России составляет 1796 единиц, то можно легко подсчитать, что доставку более 25% ядерных зарядов обеспечивают именно тяжелые МБР Р-36М2. При этом, учитывая заметно более высокую мощность боеголовок (более чем в 2−3 раза) «Воеводы», чем у других российских МБР и БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок), их общий вклад в российские силы ядерного сдерживания можно оценить и в 50%. Не стоит также забывать, что большая полезная нагрузка «Воеводы» позволяет применять и в разы большее количество ложных целей, «сбивающих с толку» вражеские системы противоракетной обороны.

Всё это показывает, сколь важно создать в обозримые сроки замену «Воеводе» — МБР «Сармат». С учётом важности проекта срыв сроков запланированных работ непозволительная роскошь, которая может на некоторые время сделать российские силы ядерного сдерживания вдвое слабее.

Сроки разработки военной техники в России часто называют для саморекламы

Задержки в разработке и принятии на вооружение того или иного типа вооружений уже перестают удивлять — это происходит столь часто, что и перечислить все примеры затруднительно. Возьмём тот же истребитель 5-ого поколения Т-50 ПАК ФА, который изначально должен был поступить на вооружение ВКС России ещё в 2016 году, притом что первый полёт прототип самолёта совершил в 2010 году. Теперь же, по последним заявлениям, первая партия серийных Т-50 поступит в армию лишь в 2019 году, и это будут лишь 6 машин (ранее планировалось получить 55 истребителей до 2020 года). На первый взгляд срывы сроков просто ужасающие. С другой стороны, разработка современного серийного истребителя 5-ого поколения за 6 лет — это практически невыполнимая задача. Тот же американский F-22 совершил первый полёт в 1990 году, а на эксплуатацию в ВВС США поступил через 15 лет — в 2005 году. Поэтому мы видим другую тенденцию — намеренное или же безрассудное обнародование (или же, что хуже, реальное планирование) нереалистичных сроков работ по тем или иным проектам. Если в странах, таких как США, где крупнейшие предприятия ВПК являются частными, такое поведение может быть обоснованным с коммерческой точки зрения (способ выиграть тендер, получить больше денег и т.п.), то в России с государственными предприятиями ОПК самореклама не должна влиять на решения. Тем не менее она практикуется очень нередко, приводя к срывам планов по перевооружению и завышенным ожиданиям. На деле же, намного правильнее составить реалистичный план и максимально придерживаться его.

Помимо «Сармата» и ПАК ФА, от неопределённости страдают и другие инновационные проекты, например, бронетехника нового поколения — танки Т-14 и боевые машины пехоты (БМП) Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата», БМП и БТР на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25» и т. п.