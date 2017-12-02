В стране всё хорошо — без исключений

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

Уходящая неделя отметилась выступлениями первых лиц государства. Масштабную пресс-конференцию провёл 30 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев, из которой можно сделать много греющих душу выводов, главным образом о том, что всё хорошо.

«На мой взгляд, сегодня мы можем свидетельствовать, что экономика вошла в стадию роста и в целом те изменения, что происходили, вполне благоприятны. Прогнозов очень много, но все сходятся аналитики, что по итогам текущего года мы получим около 2% прироста ВВП», — считает премьер-министр.

Показатели российской экономики говорят о том, что она вышла из рецессии и вошла в стадию роста.

«Это не огромная цифра, но это все-таки уже цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах», — сказал Медведев.

Для сравнения, рост ВВП Китая, по прогнозам, за текущий год составит 6,5−6,7%, зато к США мы близко: 2,4−3%. Эксперты, тем не менее, не проявляют большого оптимизма:

«Народ продолжает находиться под воздействием экономического кризиса при бодрых рапортах руководства о росте экономики за 2017-й год. Положительные макроэкономические показатели экономики РФ оказались оторванными от микро — или нано — экономических показателей, касающихся конкретных людей. Население продолжает беднеть», — указывает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Заявления Медведева о рекордно низком уровне инфляции по итогам года — менее 3% — также вызывают сомнения.

«Это будет абсолютным достижением постсоветского периода. Инфляция никогда не опускалась так низко», — подчеркнул премьер.

Government.ru «Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью пяти телеканалам

На фоне того, что постсоветский период в немалой своей части был одой сплошной катастрофой, нынешняя стабилизация, конечно, может считаться достижением. Но хвастаться ей до бесконечности уже становится неприличным, потому что удержание ситуации около нуля — еще не означает реально случившегося отползания от края пропасти, куда чуть было не ухнули в «святые 90-е» всей страной. Тем печальнее выглядят победные реляции о рекордных 3% на фоне фактического роста цен. Подорожание продуктов питания, услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте произошло явно не на 3%. Прогнозы по стоимости услуг ЖКХ делаются в соответствии с анализом будущего состояния экономики, и ещё летом прошлого года правительство утвердило индексацию тарифов на коммунальные услуги. В Москве тогда анонсировали рост на 7%, в Санкт-Петербурге, на Камчатке и в Якутии — 6%. В Петербурге, например, в 2018 году суммарный рост тарифов будет также вдвое больше обозначенной премьером инфляции, из них рос цен на тепло составит порядка 4%, на электроэнергию конечному потребителю обещают рост не более чем на 9,5%, конечный тариф в домах с электроплитами составит 11,8%. На воду — 10%. А в Красноярском крае за январь-сентябрь выяснилось, что зарплаты растут, а реальные доходы снижаются. Индекс потребительских цен при этом составил в октябре-2017 101,2% к декабрю-2016. Кстати о потреблении. Премьер-министр похвалил рекордный урожай зерна в уходящем году:

«Мы добились выдающихся результатов — здесь хочется похвалить всех аграриев и похвалить те меры, которые мы применяли. … Мы превратились в самого крупного нетто-экспортёра пшеницы и зерновых. Это капитал. Это валюта», — заявил Медведев, опять-таки уточнив, что такого огромного результата, как сейчас, в нашей стране не было ни при каком строе и ни в каком веке.

Однажды, когда дедушка автора этой статьи смотрел отчётный доклад Брежнева, он разъярился так, что выбросил в окно телевизор. Примерно такой же позыв, думается, испытали многие фермеры России, в которой сейчас складывается ситуация, схожая с хлебным бунтом в преддверии февраля 1917 года. Войны сейчас нет, но всю прибыль от огромных урожаев последних лет получают владельцы российского зернового экспорта, львиную долю которых составляют иностранные трейдеры. Падение цен на зерно нового урожая — катастрофично, аграрии на грани разорения, Министерство сельского хозяйства и правительство РФ в ответ на их обращения не предложили каких-либо убедительных методов преодоления кризиса.

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Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

Отдельно Медведев затронул тему индексации пенсий, связав их с «самым низким уровнем инфляции на весь постсоветский период». Премьер постарался представить благостную картину отсутствия необходимости в такой индексации.

«Именно грех недоиндексации и отмены индексации — это то, что сделали за два последних года с пенсиями россиян Госдума и правительство. Отказ в нарушение закона от индексирования пенсий в соответствии с фактическим уровнем инфляции пенсий в 2016 году фактически обесценил размер пенсий. Произведённая впоследствии единовременная выплата неработающим пенсионерам по 5000 рублей не покрыла в полной мере эту недоиндексацию», — считает уральских политик Евгений Артюх.

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Постоянный поиск причин и способов не вкладывать деньги в население, очевидно, является опасным и неправильным. Желание спихнуть ответственность на предприимчивость пенсионеров или помощь младшего поколения старшим, никак не сочетается с заявлениями о социальном характере государства.

Наконец, Дмитрий Медведев пролил свет на самый интригующий вопрос сезона: будет ли выдвигаться в президенты Путин и решится ли баллотироваться сам Медведев?

«В отношении кандидатуры на должность президента всё скоро станет совсем скоро. … Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру, безусловно и недвусмысленно, я как председатель партии, будем всячески его в этом поддерживать — он является успешным президентом, который руководит нашей страной. В этом плане всё должно быть сделано в рамках закона», — сказал премьер-министр и добавил, что если Путин решит выдвигаться и захочет получить партийную поддержку, то «Единая Россия» ему эту поддержку обеспечит.

«Себя же я в таком качестве (президента — прим. ИА REGNUM) в этом политическом сезоне не вижу», — сообщил премьер.

Это заявление — ещё не утверждение кандидата номер 1 на выборах-2018, но близко к тому. Отказ премьера от выдвижения, впрочем, не опровергает подозрений ряда граждан о том, что в тайне Медведев — политический противник Путина. Безусловно, над формированием этого мнения сильно поработали несистемные либералы, однако и сам Медведев своими действиями пятилетней давности играл им на руку. Как тут не вспомнить слова ныне покойного Немцова в эфире НТВ (29.01.2012):

«Вы ахнете, Дмитрий Анатольевич Медведев, про которого вы забыли, справится со страной. … Дмитрий Анатольевич проведет, под управлением народных масс, честные выборы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Алексей Навальный в интервью на украинском телеканале «Интер» (10.02.2012) заявлял тоже, что у Путина есть реальная замена в лице Медведева. Сам же Медведев в своей резиденции в Горках принял 20.02.2012 организаторов протестных митингов на Болотной и Сахарова, а именно Немцова, Рыжкова, Удальцова и их коллег. Немцов тогда рассказал о встрече, что Медведев серьёзно думает запретить президенту третий раз избираться, и якобы Немцов предложил убрать из Конституции слово «подряд», и Медведев, со слов участников встречи, согласился. Левый радикал Удальцов же и вовсе предложил Медведеву отложить президентские выборы на 2 года и остаться президентом до проведения поправок в законодательство.

Хотя, конечно, всё это само по себе не делает Медведева криптолибералом. Да и почему вообще нужно стыдиться, если ты — либерал? Песков, помнится, говорил даже с гордостью, что Путин — больший либерал, нежели те, кто называются себя оппозицией, и особенно либерален Путин в вопросах экономики и социальной политики.

Как раз социальной политике президент Путин на этой неделе и уделил значительное внимание.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей

«Глисты» под сводами Кремля и забота о семьях

28 ноября Владимир Путин провел в Кремле заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. На этом мероприятии президент объявил о намерении, которое сильно всколыхнуло информпространство:

«Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребёнка и выплачиваться до достижения им полутора лет».

Выплата предполагается не маленькая, в среднем 10,5 тыс. рублей в месяц. Как заявил президент, новые меры поддержки помогут людям с небольшими доходами, молодым семьям, которые по материальным причинам откладывают рождение первенца.

Предложение, однако, вызвало немало вопросов, и здесь можно подчеркнуть два аспекта. Первый — связанный непосредственно с предложенной идеей. Конечно, финансовая поддержка молодым семьям будет не лишней, однако известно, что самые большие сложности семья испытывает не в первые полтора года жизни ребенка (когда на него действительно не требуется много затрат, а мать получает пособие, иногда не одно, и, возможно, декретные), а как раз с полутора до трех лет. Когда и декретные больше не выплачиваются, и на ребёнка начинает требоваться больше трат, и в детсад он ещё не ходит. Поэтому мера кажется необходимой, но не достаточной: реально для повышения рождаемости следует увеличить количество мест в детсадах, развивать ту самую удалённую работу, о которой сейчас так много говорят на высоком уровне, вложиться в развитие необходимой для роста и развития ребёнка инфраструктуры помимо детсадов (школ, поликлиник, санаториев, спортивных секций, кружков), перестать пугать народ «европейским опытом соцподдержки», который сводится к изъятию ребёнка, отказаться от позорной практики секспросвета в школах, будь то под видом профилактики ВИЧ или ранних беременностей. А если послушать молодые семьи, то станет ясно, что рождение первого (а также второго и третьего) ребёнка нередко затягивают или вовсе отменяют в силу наболевшего жилищного вопроса. Вот здесь помощь государства была бы реальным движением в сторону подъёма демографии, только не в виде «льготной ипотеки», за годы выплаты которой семья в любом случае будет утягивать пояс и оплачивать банку проценты, равные ещё одной квартире, а в виде беспроцентной рассрочки.

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Новорожденный

В стране, подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, на реализацию президентского предложения резервные деньги есть (их в общей сложности полтриллиона рублей), в бюджет залезать не придётся. Предложенная мера выплаты пособий на первого ребёнка как-то сдвинет ситуацию, но сдвиг не будет значительным в силу названных причин. Серьёзных сдвигов можно было бы добиться комплексным подходом к проблеме, и вот тут-то и кроется второй аспект, зацепивший подозрительных россиян. А что, если решить проблему — и не требуется? То есть никто не против, но может. Цель совсем в другом? Не случайно же такое серьёзное предложение, вместо того, чтобы обмусоливаться годами, было резко выдвинуто именно накануне старта президентской кампании-2018? Путин, в свою очередь, не может не понимать: абсолютно всё, что он делает сейчас, может и будет расценено как эпизод избирательной кампании. Действовать иначе, кроме как соотносясь с этим принципом, он просто не может. Поэтому ничего удивительно, что его предложение было воспринято как агитационная мера.

Тем более стоит быть осторожнее с высказываниями. На том же заседании, споря с тезисом о том, что в России последовательно разрушалась семья начиная с 1917 года, президент сказал, ни больше ни меньше:

«А у элиты совсем по‑другому, у элиты это было основано на положениях Маркса, Энгельса, в том числе на работе Энгельса «О семье, частной собственности и государстве». В ней он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то, безусловно, пальму первенства нужно отдать ленточной глисте, где в 40 тысячах её члеников располагается и мужской, и женский аппараты, и она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама с собой».

Мощно! Цитата из Энгельса практически дословна, однако он говорил в данном отрывке не о том, что глисты — это образец моногамии, а о том, что у животных (!) нет приоритетной формы взаимоотношения полов. И что эти формы у животных определяются внешними условиями. Форму беспорядочных половых связей у человека по социально-культурным следам не удаётся обнаружить, и предположение о том, что она когда-то вообще была, умозрительно. Хотя школьный праздник секспросвета сильно продвигает нас в этом направлении. Энгельс говорил, что формы брака у человека сложнее, чем «образцы», которые можно почерпнуть в животном мире. Однако со стороны Путина сдобрить рассуждение на тему семьи пассажем о глистах, совокупляющихся самих с собой, это сильный риторический приём, особенно когда идёт в одном ряду с мерами поддержки семей и рождаемости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

О необходимости изменения системы социальной поддержки заявил на этой неделе и Силуанов.

«Настало время переформатировать те уровни социальной поддержки, которые сегодня предоставляются за счёт средств государства тем гражданам, которые больше нуждаются», — сообщил министр в ходе форума в Москве.

70% граждан из тех, что пользуются поддержкой государства, на самом деле в ней не нуждаются. Помощь приобретет более адресный характер. «Более адресная и точечная» социальная поддержка, о которой говорил Силуанов, это хорошая идея. Очень хочется, чтобы процедура не стала для нуждающихся граждан унизительной, затянутой и со слабой надеждой на результат. Цифровизация, о которой сейчас так много говорят на высоком уровне, могла бы помочь созданию эффективной процедуры. Положительное свойство цифровизации — объективность: как только мы имеем достоверную информацию о состоянии граждан, мы сразу можем адекватно оценить необходимость помощи. Не вдаваясь в излишние умозаключения. Подводные камни тут в том, что эта система должна быть хорошо защищена от взлома или злонамеренного использования и должна обладать взаимным доверием между тем, кто предоставляет данные, и тем, кто их обрабатывает. В противном случае, один будет врать, а второй злоупотреблять. И тогда получится, как с порталом госуслуг: деньги за услугу клиентом уплачены, услуги нет, зато система высылает ласковое поздравление с днём рождения. Увы: если между гражданином и администрацией нет отношений — этого провала не восполнит ни одна система.

Короткой строкой

— Рамзан Кадыров заявил, что Чечне нужны перемены, а сам он выполнил свои задачи перед чеченским народом и готов уйти в отставку. В Кремле, по словам Дмитрия Пескова, исходят из того, что Кадыров продолжает оставаться на своем посту.

— Гимназия в Новом Уренгое, где учится небезызвестный мальчик Коля «из бундестага», получила посылку подаренными ИА REGNUM книгами по истории Великой Отечественной войны. Однако вместо того, чтобы вскрыть посылку, руководство вызвало полицию и саперов. После вскрытия коробки в офис ИА REGNUM позвонили из полиции с просьбой «написать объяснительную о целях посылки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Подарок для ямальского гимназиста и его учителей

— На новогодние праздники в Казани, а именно открытие двух ёлок и одно мероприятие, потратят 6,7 млн рублей. Дефицит бюджета по итогам первых 9 месяцев в Казани при этом составляет более 340 млн, а в следующие три года городские власти намерены брать банковские кредиты на 9,6 млрд. А вот во всей Татарии на сюжеты о том, как в ней хорошо жить, потратят почти 11 млн.

— Продолжается процесс по делу бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогании крупной взятки. ИА REGNUM проводит опрос с целью выяснить отношение россиян к этому процессу: чем он закончится, изменит ли что-то для России? Бывают ли вообще в элите взятки в 2 млн долларов?

— Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга словно решили понять призыв Сергей Шнурова «В Питере — пить!» почти как руководство к действию. В этой связи они не станут запрещать розничную продажу алкоголя в дни школьных последних звонков. По мнению Александра Тетердинко («Единая Россия»), данный запрет, ранее предложенный в его же законопроекте, был слишком строг по отношению к бизнесу.

На фоне событий уходящей недели россияне вновь продемонстрировали присущее им бесстрашие. Об этом говорят данные соцпроса, который провел «Левада-центр». Страхи россиян, которые выяснялись в этом опросе, показывают, что боятся у нас те, кому это разрешено в рамках культурной матрицы, то есть пожилые и женщины. Поэтому боятся болезней, войн и беспомощности. Значительная часть мужчин вообще ничего не боится, а общее число бесстрашных среди граждан достигает 11%. Интересно, что при все возрастающем числе храмов Божьих (коих в стране, по сообщению Патриарха, боле 36 000), Страшного Суда боятся не более 5%. Возврата к массовым репрессиям ожидает не более 3%. А вот роста цен, как сообщало ИА REGNUM, стали бояться меньше. Очевидно, сказалась побеждённая инфляция…