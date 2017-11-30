Екатеринбург, 30 ноября, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Слова председателя правительства России Дмитрия Медведева о том, что в стране нет проблем с пенсиями, не могут не вызывать недоумения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

Напомним, о том, что в России нет проблем с пенсиями, Медведев заявил 30 ноября в интервью журналистам федеральных СМИ. Тогда же он отметил, что уровень инфляции в стране сейчас ниже, чем за весь постсоветский период.

«Деньги в Пенсионном фонде РФ на самом деле появляются и утекают из него не из-за инфляции. Дефицит ПФР в нынешнем 2017 году составил почти 182 млрд.руб. И это при том что из Фонда национального благосостояния в этом же году на покрытие фактической дыры в бюджете пенсионного фонда было направлено 656,7 млрд. рублей», — говорит Артюх.

По его словам, заявление Медведева не только не отражает, но и искажает реальное состояние Пенсионного фонда России. По его мнению, причина таких слов — предстоящие выборы президента.

«Что же касается инфляции, о которой не к месту упомянул Медведев, то как говорят юристы: докладчик перепутал не только причину и следствие, но и фактически произвёл подмену понятия в своём рассуждении», — сказал Евгений Артюх.

По его мнению, об инфляции говорить нужно, но применительно к индексации пенсий.

«Именно грех недоиндексации и отмены индексации — это то, что сделали за два последних года с пенсиями россиян Госдума и правительство. Отказ в нарушение закона от индексирования пенсий в соответствии с фактическим уровнем инфляции пенсий в 2016 году фактически обесценил размер пенсий. Произведённая впоследствии единовременная выплата неработающим пенсионерам по 5000 рублей не покрыла в полной мере эту недоиндексацию. Абсолютно безнравственным и противоречащим конституции является также лишение права на индексацию работающих пенсионеров, так как заработанная ими пенсия никак не связана с их нынешним трудом и должна индексироваться в полном объёме», — считает Евгений Артюх.

При этом, по его словам, нужно понимать что индексация пенсий это вообще не инструмент политический, это сугубо экономическая мера, которая защищает пенсионные права граждан от обесценения в результате инфляции, о которой так неуклюже вспомнил премьер.

«Раз такая благополучная ситуация с наличием денег и инфляцией, со слов Медведева, то логично было бы восстановить индексацию пенсий в стране в полном объёме, как это предусмотрено действующим пенсионным законодательством», — резюмировал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, председатель правительства России Дмитрий Медведев дал интервью журналистам. Среди прочего он отметил, что проблем с пенсиями в России нет, а уровень инфляции — самый низкий за постсоветский период.