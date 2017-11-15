Ничего личного: Белоруссия повезет нефть не через Россию

(сс) calflier001 Литовские железные дороги

Белорусская нефтяная компания (БНК) заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) трехгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. Об этом 24 ноября сообщило издание Sputnik News. Информация по объемам перевалки не раскрывается.

Белоруссия намерена продолжать экспорт нефти и нефтепродуктов в том числе через Латвию. Так, БНК и владельцы латвийской WT OIL Terminal заключили договор о совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту. Объем перевалки составит не менее 1 млн тонн.

Нефтяная компания также заключила с Новополоцким НПЗ договор купли-продажи темных нефтепродуктов в 2016 году для поставки грузов на Woodison Terminal в 2018—2022 годах, отмечает издание.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности, речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

Pxhere.com Железнодорожный состав

Глава РЖД напомнил, что российская сторона предоставила Белоруссии максимальную скидку на перевозки в размере 50%. Однако, по его словам, белорусские НПЗ «пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в страны Прибалтики», объясняя такие действия наличием долгосрочных контрактов. Теперь уже и новых.

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Севморпуть: больше, чем в СССР

Объем перевозок по Северному морскому пути в 2017 году составит 9—10 млн тонн. Такой прогноз озвучил руководитель Росморречфлота, заместитель министра транспорта Виктор Олерский в интервью газете «Коммерсантъ»

"Если на 20 октября 2016 года по СМП было перевезено чуть больше 4 млн тонн грузов, то в этом году — уже более 7 млн тонн. По нашим ожиданиям, в итоге в 2017 году будет перевезено 9—10 млн тонн, что в полтора раза больше, чем достигнутый максимум в советское время — 6 млн тонн, — рассказал Олерский. — В сравнении с объемами перевозок по Суэцкому каналу и другими портами РФ это, конечно, немного, но потенциал существенный. При этом очевиден международный интерес к СМП — и даже не как к транзитному пути, а как к акватории, где находится значительная часть мировых запасов углеводородов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов Арктического бассейна в период с января по октябрь 2017 года вырос на 52,2%, что составило 60,9 млн тонн. Такие показатели, как и прежде, обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности, транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории. По итогам 10 месяцев более чем вдвое увеличился объем перевалки наливных грузов (нефть и пр. — примечание ИА REGNUM ) — на 104,6% до 36,7 млн тонн.

Банк России Северный морской путь на памятной серебряной монете России

Планируется, что Северный морской путь будет загружен до 2030 года именно вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.

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Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

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Россия держит Латвию в «тонусе»?

Из-за неполученных российских транзитных грузов за 9 месяцев 2017 года латвийская экономика потеряла около 50 млн евро. Об этом сообщила президент компании «Балтийская ассоциация — транспорт и логистика» Инга Антане, передает агентство Leta.

«Статистика день ото дня становится острее и неумолимо обозначает подлинные изменения в транзите. На данный момент в ситуации победителем будет тот, кто сможет принять быстрые и стратегически важные решения. Первое домашнее задание — повысить конкурентоспособность Латвии», — заявила Инга Антане.

По её словам, это значит, например, отказаться от увеличения платы за железнодорожную инфраструктуру с нового года, которое поместит Латвию в число лидеров среди стран ЕС с самой высокой платой.

В начале 2017 года года представители Российских железных дорог подтвердили входящим в ассоциацию предприятиям отправку грузов нефти и угля через Вентспилсский порт в размере 90%, однако в сентябре они составили всего 5%, сообщает издание.

«Если мы не можем прийти с Россией к компромиссу в сохранении российских грузов на межправительственных переговорах, то мы должны сделать всё возможное, чтобы в смысле расходов транзит с использованием Латвийской железной дороги стал привлекательным для других регионов. Увы, наши партнеры в Белоруссии и других странах указывают на нашу низкую конкурентоспособность в этой сфере», — отметила эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Solundir Паром

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Объявленный российским руководством курс на развитие собственных портовых мощностей и отказ от услуг зарубежных портов — «минимизация транзитных рисков для собственных грузов» — до сих пор остается актуальным. Однако отставание в скорости оказания логистических услуг и сложность процедур таможенной очистки в российских портах на Балтике не способствуют привлекательности российских портов для перевалки целого ряда грузов.

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Чёрный ход к Чёрному морю

«Строительство канала «Стамбул» не только разгрузит судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, но и позволит Турции, в обход конвенции Монтрё, проводить военные суда других стран в Чёрное море без ограничений, накладываемых конвенцией», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM эксперт по вопросам регионального развития Сергей Артёменко.

Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Для военных кораблей нечерноморских держав введены ограничения по классу и по тоннажу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам министра транспорта, мореходства и связи Турции Ахмета Арслана, канал «Стамбул» должен значительно уменьшить угрозу жизни людей и культурному достоянию. Экологи, в свою очередь, уверяют, что канал нарушит природный баланс между Чёрным и Мраморным морями.

Напомним, идея создания канала «Стамбул» была озвучена еще в 2011 году. Предполагается, что канал разгрузит Босфор от большого количества водного транспорта — каждый год через Босфор проходит около 53 тысяч судов, включая танкеры с нефтью. Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом и окончательно отделит его от Европы. Канал пройдет из Чёрного моря в Мраморное через озеро Кючюкчекмедже. Его протяженность составит 43 километра.

LaCamila Берег турецкий

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Украина: Китай станет решением всех проблем

Контейнерный поезд сообщением Евросоюз — Китай начнет курсировать через территорию Украины уже в 2017 году. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщил Центр транспортных стратегий (ЦТС) со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Получили груз из ЕС. Надеюсь, что частота будет, минимум, поезд в неделю в следующем году», — заявил Омелян.

По его словам, параллельно продолжается работа над созданием нового маршрута Шелкового пути: Украина — Грузия — Азербайждан — Казахстан, а также маршрута из Европейского союза в Китай через Украину.

В отношении проекта запуска паромного сообщения Украина — Грузия Омелян подчеркнул, что подписанного меморандума между ПАО «Укрзализныця», АО «Грузинская железная дорога» (ГЖД) и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) недостаточно. Он отметил, что необходим частный инвестор, желательно китайский, так как это станет гарантией того, что груз придет.

Железная дорога

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2016 года из Ильичевска, что в Одесской области (теперь это — Черноморск), по маршруту: Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай, — отправился тестовый рейс нового контейнерного грузового поезда. Пункта назначения — пограничной станции Достык Казахской железной дороги на границе между Казахстаном и Китаем — он достиг на 16-е сутки пути — утром 31 января, хотя планировалось, что путь займет не более десяти-двенадцати дней.

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