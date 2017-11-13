Порты: Севморпуть — дорога для российских грузов

Мурманск, , 14:48 — REGNUM Грузооборот морских портов Арктического бассейна в период с января по октябрь 2017 года вырос на 52,2%, что составило 60,9 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грузооборот порта Мурманск вырос до 42,6 млн тонн (на 60,1%), Варандей — до 7,0 млн тонн (на 5,4%).

Такие показатели, как и прежде, обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности, транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории. Так, по итогам 10 месяцев более чем вдвое увеличился объем перевалки наливных грузов (нефть и пр. — примечание ИА REGNUM ) — на 104,6% до 36,7 млн тонн.

Планируется, что Северный морской путь будет загружен до 2030 года именно вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.

Северный морской путь (СМП) это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

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Напомним, грузооборот морских портов России за январь — октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 649,5 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

Наибольшую долю составляют наливные грузы — объем по итогам 10 месяцев года достиг 343 млн тонн, что на 8,3% выше аналогичного уровня прошлого года. Наибольший рост демонстрирует перевалка сырой нефти — на 12,6%, до 210,7 млн тонн, а также сжиженного газа — на 7,2%, до 11,8 млн тонн.

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