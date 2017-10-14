Порты: «Ждать, что Белоруссия откажется от Прибалтики — безумие»

Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM Предлагаемая схема транспортировки белорусских нефтепродуктов через российские порты экономически нецелесообразна, так как время доставки и протяженность маршрутов существенно возрастает. Прибалтийские порты зарабатывают на транзите нефтепродуктов из Белоруссии, предлагая более низкие тарифы на перевалку, нежели российские стивидоры, а местные железнодорожные операторы обеспечивают высокую доходность за счет быстрой оборачиваемости цистерн. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал главный редактор журнала «Морской Петербург» Виктор Цукер, отвечая на вопрос о переориентацией белорусских нефтепродуктов с прибалтийских портов на российские.

Даже снизив тарифы на обработку грузов в портах и перевозку по железной дороге фрахт судов из портов РФ обойдется дороже хотя бы потому, что российские порты на Балтике проигрывают по способности принимать крупные танкеры. Так если Таллин спокойно оперирует 300-тысячниками, то самый «привлекательный» порт Приморск принимает суда максимум 150 тыс тонн дедвейта, не говоря уже о терминалах порта Санкт-Петербург,» — уверен эксперт.

Цукер также отметил, что дополнительные несколько миллионов тонн нефтепродуктов в российских портах на Балтике принять теоретически возможно, но на практике это создаст большие проблемы для экспорта, импорта и других грузов, потребует расширения припортовых станций и мощностей для хранения и отгрузки. А это — рискованные инвестиции на фоне перманентно возникающих споров между Москвой и Минском.

Если посмотреть на карту железных дорог, то мы увидим, что в ту же Усть-Лугу грузы из Белоруссии пойдут только через петербургский транспортный узел, который и так максимально загружен, и кроме того, это очень большой крюк, что экономически невыгодно для белорусов. Чтобы замотивировать белорусских грузоотправителей везти грузы через Усть-Лугу и Санкт-Петербург, РЖД должны дать практически нулевые тарифы на перевозку грузов в сторону этих портов», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Согласно данным ЗАО «Белорусская нефтяная компания», затраты на доставку в порты через Прибалтику ниже даже по мазуту. Так, затраты по маршруту Новополоцк (Полоцкий НПЗ) — Усть-Луга составляют 24,25 долларов за тонну, а Новополоцк — Рига — 15,43 доллара за тонну. Барбаров (Мозырский НПЗ) — Усть-Луга — 30,65 долларов за тонну, Барбаров — Клайпеда — 26,26 долларов за тонну.

При дальнейшем снижении тарифа РЖД, всё равно остаётся стоимость перевалки нефтепродуктов в российских портах на Северо-Западе. Кроме этого, переориентации белорусских нефтепродуктов из Прибалтики препятствует и без того большая загруженность российских портов на Балтике. Так, в портах Балтийского бассейна за три квартала 2017 года объем перевалки наливных грузов составил 107,5 млн тонн. Это составляет больше трети от общей пропускной способности нефтеналивных терминалов Большого порта Санкт-Петербург.

По мнению Игоря Павловского, все разговоры вокруг перенаправления белорусских грузов в российские порты — «разговоры ни о чём»: «Ждать, что Белоруссия откажется от от портов Прибалтики — это безумие. Если Россия хочет заполучить белорусские грузы, то необходимо решать конкретные инфраструктурные задачи, например: восстановление железной дороги Полоцк — Псков — Гдов с прямым выходом на Усть-Лугу. Это не только позволит сократить путь до Усть-Луги, но и даст толчок к развитию районов Псковской области».

О необходимости, чтобы белорусские нефтепереработчики осуществляли перевалку нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики 16 августа 2017 года заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, состоявшемся в Калининграде.

В свою очередь глава РЖД Олег Белозёров сообщил о том, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

Вопрос о переориентации транзита до сих порт остается открытым, что может создать новый повод для напряжённости между странами.

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