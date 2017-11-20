Новый виток языкового конфликта в Татарии разворачивается под влиянием заявления полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, которое он сделал в Казани на III Форуме православной общественности, а точнее из-за разной трактовки слов чиновника. Сторонники сохранения татарского языка в школах видят смысл слов в оставлении его как государственного на уровне двух «обязательных» часов, а выступающие за добровольность изучения языка одёргивают их и просят быть внимательнее, отмечая, что про обязательность не было сказано ни слова.

Kremlin.ru Глава Татарии Рустам Минниханов

Сделав «языковое заявление», полпред также попросил политиков и общественные организации «перестать политизировать данную проблему и наживать на этой теме ненужный политический капитал».

Несмотря на то, что к языковой повестке на уровне региона вернутся 29 ноября, когда пройдёт продолжение сессии Госсовета РТ, растянувшейся на месяц, он постепенно вытесняется с информационного олимпа Татарии. На прошедшей неделе в республике подхватили «панику» по рутению — сельхозминистр РТ даже пообещал проверить партии собранных в регионе овощей на радиацию, и попытались «раздуть из мухи слона», обсуждая ротацию Госсовета РФ, в президиум которого не вошёл Рустам Минниханов, под соусом, что главу региона «исключили» из него.

Кроме того, в регионе загодя приветствовали нового главного судебного пристава, анонсировали единственный в мире музей на борту самолёта, который откроется через год, и подвели итоги по самообложению. Референдумы по последнему не обошлись без скандалов и возмущения общественности. Председатель татарского отделения партии «Яблока» в комментариях СМИ прямо заявил, что «официальным результатам референдумов доверять нельзя» и «власть хочет приучить жителей, чтобы они решали проблемы своими деньгами».

Kremlin.ru Глава Татарии Рустам Минниханов

Татарский в школах: «возможность» превратили в «обязательность»

Самое важное заявление по языковому вопросу на прошедшей неделе сделал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, который посетил Казань для участия в форуме православной общественности.

Аккуратные и витиеватые высказывания госчиновника послужили поводом для домысливания и разного рода фантазий. В частности, часть казанских СМИ сделала выводы, что заявление Бабича гарантирует два часа татарского языка в школах в качестве государственного в обязательном порядке, а часть оставила свои фантазии за кадром и честно сообщила, что слова «обязательный» в речи не прозвучало.

«Впервые в учебных планах в части формируемых участниками образовательных отношений предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Минобрнауки России направит в регионы в ближайшие дни. Но такие решения уже в этой части приняты. Тем самым вопрос изучения русского языка, а также родных языков и государственных языков республики и нормативно, и методологически будут окончательно урегулированы. И тем самым поручение президента Российской Федерации будет выполнено в полном объёме. Далее в практической деятельности органов государственной деятельности регионов необходимо довести эти вопросы до фактического исполнения. В этой связи я хотел бы сказать, что принятые решения учитывают всё то многообразие государственного устройства России и создают необходимые условия как для полноценного изучения государственного языка Российской Федерации, которым является русский, так и для сохранения и развития родных языков народов России», — заявил полпред, чьи слова цитирует официальный портал органов власти республики.

Как мы видим, внятного заявления о том, что обязательное преподавание в каком-либо объёме в школах Татарии будет, так и не прозвучало. Речь шла лишь о возможности и лишь в той части, решение по которой принимают участники образовательных отношений. К последним, к слову, относят и родителей школьников, 115 тыс. из которых в регионе однозначно высказались против обязательности татарского языка, выбрав в качестве родного другой язык.

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

На православном форуме свой мнение по языковому конфликту высказал и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Много разговоров о языке, но я хотел бы вас всех предупредить об одном. Нам самого главного надо избежать — языка ненависти. Нужно сберечь самое главное, что есть на сегодняшний день в Татарстане — это мир и согласие», — цитирует его слова издание «Казанский репортёр».

Возможно, что точку в споре о втором государственном языке республики и его преподавании в школах поставит сессия Госсовета РТ, назначенная на 29 ноября. Она является продолжением заседания, начавшегося 26 октября и продолжавшегося 8 ноября.

Именно тогда власти Татарии впервые выступили с официальной, пусть и осторожной позицией по языковому спору, настаивая на сохранении государственного языка в школах для всех. Тогда же было заявлено, что власти будут добиваться сохранения «государственного татарского» в школах для всех классов, кроме старших, и внесения соответствующих дополнений в федеральный государственный образовательный стандарт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос обязательного татарского языка в школах встал в полный рост после поручений президента РФ, выданных Генпрокуратуре и Рособрнадзору. Ведомства проверили добровольность изучения родных языков в республиках и возможность выборы оных. В результате оказалось, что в некоторых татарских школах школьникам и их родителям никто выбора родного языка не предоставлял, и дети посещали «обязательный» татарский язык. После внесённых прокурорских предписаний учебные планы пересмотрели, и около 115 тыс. родителей выбрали родным языком русский, а не татарский.

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Минниханов в Госсовете: ротация превратилась в исключение

Zamunu45 Рустам Минниханов

Вопрос отмены обязательного преподавания татарского языка в школах республики, непродление договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью в последние месяцы преподносился рядом казанских СМИ и популярных телеграм-каналов как ослабление позиций главы Татарии. Вот и на прошлой неделе, выдав в эфир новость о ротации президиума Госсовета РФ, многие не удержались от превращения ее в новость об исключении Рустама Минниханова из него. Что же произошло на деле?

А на деле в президиуме случилась плановая смена состава, о чём и было написано в официальном сообщении Кремля.

Между тем казанские СМИ называют происшедшее не иначе как исключением. Так, издание Inkazan в своей публикации «Путин вывел Минниханова из состава президиума Госсовета РФ» вспоминает, что глава региона дважды при нынешнем президенте входил в состав президиума и один раз в 2010 году, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев.

Крупный федеральный телеграм-канал GosSovet 2.0 высказал свое мнение относительно взаимоотношений Казани с федеральным центром, проведя параллели с языковым вопросом и отмечая, что Минниханов получил «хороший сигнал» от Кремля.

«Естественно, что в федеральном центре понимают политические сложности, которые могли возникнуть в связи с языковым вопросом у главы Татарстана Рустама Минниханова в отношениях с этнократической частью региональной элиты. Поэтому деятельность по коррекции регионального законодательства осуществлялась под руководством полпреда президента РФ Михаила Бабича, который тем самым элегантно вывел Минниханова из-под удара. И это хороший сигнал для президента Татарстана. Значит, Кремль делает на него ставку и предпринимает усилия по укреплению его позиций», — строит предположения телеграм-канал.

Самообложились или самообложили?

В сельских поселениях Татарии 19 ноября прошли референдумы по добровольному участию сельских жителей в софинансировании насущных расходов. Вопрос самообложения решался в 872 поселениях Татарии.

Anton Starikov Деньги

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в референдумах приняли участие 66,26% от общего числа избирателей, внесенных в список. Состоялись они не везде, в 14 поселениях явка была меньше необходимых 50%. За самообложение, по данным Центризбиркома РТ, проголосовали в 856 поселениях.

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Между тем далеко не все в регионе согласны с такими итогами прошедших кампаний.

«Официальным результатам референдумов доверять нельзя», — заявил в комментариях «Коммерсанту» лидер местного отделения партии «Яблока» Руслан Зинатуллин, добавив, что на местах некоторые власти также ведут работу с населением и «жители голосуют, потому что не видят другой возможности улучшить свою жизнь».

«Власть хочет приучить жителей, чтобы они решали проблемы своими деньгами. Но зачем тогда эта власть? Ведь люди и так платят налоги», — вопрошает Зинатуллин.

Этот момент жителей региона также смущает. В соцсетях при обсуждении вопроса самообложения некоторые пользователи высказывают мнение, что в финансировании расходов они и так участвуют — через налоги, а самообложение уже не что иное, как вторичное потрошение кошельков на эти же расходы.

«А налоги зачем тогда платим, если сами себя обкладываем?!» — возмущается анонимный пользователь.

Кроме того, жители недовольны контролем за расходованием собираемых через самообложение средств и считают его недостаточным.

«На сайте госуслуг нужно отчёт и деньги собирать через сайт, чтобы всё было видно, и брать в свой карман боязно было», — комментирует вопрос самообложения один их жителей республики.

Между тем, референдумы выявили ещё одну проблему — возможность «облегчить» и так не богатый карман пенсионеров Татарии и других малообеспеченных жителей. При возможности установления льготы для отдельных категорий граждан многие сельские поселения обошли этот вопрос молчанием. Например, не получили льготу пенсионеры Сабинского района, где почти 20 лет «правит» брат главы Татарии Раис Минниханов.

Mcgh.ru Раис Минниханов

Самообложение пенсионеров происходит на фоне трат районных бюджетов на разные новогодние торжества. А в это время наименее защищённые категории жителей вынуждены скидываться по 100—500, а то и более рублей на водоснабжение, ремонт дорог, парков, освещение.

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Следует напомнить, что после принятия решения о самообложении на референдуме платёж становится обязательным для всех, даже для тех, кто голосовал против. В некоторых поселениях власти уже сейчас говорят о возможности принудительного взыскания, если платёж не поступит в срок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, интерес муниципальных властей к самообложению понятен: на каждый собранный с населения рубль республиканский бюджет выделяет 4 рубля.

Отставка недели

В начале прошедшей недели стало известно, что уже в декабре 2017 года в кресле главного судебного пристава Татарии произойдёт рокировка. Радик Ильясов, занимающий пост с апреля 2012 года, покинет его. В комментариях казанским СМИ пресс-служба ведомства причиной называет истечение пятилетнего трудового контракта. Из наиболее возможных кандидатур на это кресло называют нынешнего главного пристава Нижегородской области Игоря Корсакова, который до назначения в Нижегородскую область в 2010 году возглавлял УФССП по Чувашии.

Gossov.tatarstan.ru Радик Ильясов

Напомним, Радик Ильясов прибыл в Татарию с поста главы УФССП Хакасии, где он отработал с марта 2009 года. В карьере пристава была служба в МВД Башкирии и работа заместителем главного судебного пристава Нижегородской области. О новой должности Ильясова после ухода с поста в Татарии не сообщается.

Между тем в казанских СМИ со ссылкой на неофициальные источники в ведомстве среди причин непродления контракта называют и скандалы, всколыхнувшие структуру в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года под домашний арест в рамках возбуждённого в отношении неё уголовного дела была помещена начальник отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РТ Жанна А. Кроме того, она же проходит по уголовному делу в ТЦ «Адмирал», где в марте 2015 года во время пожара погибли 19 человек. Ей вменяют сразу три эпизода, связанных с превышением служебных полномочий.

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Рутений «добрался» до Татарии

20 и 21 ноября казанские СМИ начали активно писать о радиации, ссылаясь на данные Росгидромета, и упоминая, что в Бугульме продукты распада рутения были зафиксированы с 26 по 27 сентября.

Глава Бугульминского района Линар Закиров в комментариях изданию Inkazan заявил, что «подтверждения данным Гидрометцентра о выпадении продуктов распада рутения-106 в районе нет».

Pxhere.com Тучи

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ на своём официальном сайте подтвердило факт высокого загрязнения в сентябре, но добавило, что в результате последующих наблюдений за радиационным фоном «превышений фоновых значений суммарной b-активности атмосферных выпадений не обнаружено» и «радионуклид Rh-106 не обнаружен». Результаты же сентябрьских наблюдений своевременно, по сведениям ведомства, были переданы премьер-министру РТ Алексею Песошину, в профильные министерства и в прокуратуру.

Но, похоже, данные уверения синоптиков не убедили министра сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марата Ахметова.

«Мы можем проверить овощи на наличие тяжелых металлов и радиации. Конечно, я такое поручение дам по товарным партиям на складах», — заявил он в беседе с Inkazan, но там же добавил, что в Бугульме больших плантаций товарных овощей нет, а для озимых «небольшие радиационные осадки могут только стимулировать рост».

Гораздо критичнее о вопросе загрязнения в Бугульме высказался председатель антиядерного общества региона Альберт Гарапов, добавив, что «нельзя легкомысленно относится к 16-кратному превышению в Бугульме, поскольку в районе немало промышленных производств, которые также загрязняют окружающую среду, а химическое и радиационное загрязнения, соединившись, дают синергетический эффект» (цитата — «Бизнес-онлайн»).

"Жителям надо обратиться в санэпидслужбу, чтобы выяснить, где прошли осадки и какие меры принимаются для защиты населения», — добавил Гарапов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Ростехнадзор заявил, что после появления сведений о повышенных концентрациях рутения-106 в воздухе над страной была проведена проверка ПО «Маяк», называемого в числе источников выброса, но нарушений не было обнаружено.

Periodictableru Рутений

Спустя два дня пресс-служба Росатома сообщила, что учёные создают специальную комиссию, чтобы установить источник происхождения рутения-106.

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Музей на борту самолёта: гранты президента

Ещё одно крупное событие федерального масштаба, затронувшее Татарию, случилось на прошлой неделе. Это поведение итогов второго конкурса президентских грантов для НКО.

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Гранты в этот раз получили почти 70 проектов из региона, но больше всего было их в социальной сфере по обслуживанию, поддержке и защите граждан. Один из соцпроектов и получил самое большое финансирование. Так, на проект по апробации и тиражированию модели комплексного подхода к соцадаптации и интеграции трудовых мигрантов АБНО «Новый век» будет предоставлено 11,7 млн рублей. Грант на трудовых мигрантов данное НКО получает не в первый раз.

Christian Volpati Ту-144

Среди победителей есть и проекты, которые, по словам их авторов, не имеют аналогов в мире. Например, почти 9 млн рублей будет выделено спецфонду управления целевым капиталом для развития Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева. Добавив собственные средства и доведя сумму до 96,676 млн рублей, НКО планирует на базе первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 создать первый и единственный в своём роде музей.

Самолёт уже доставлен на территорию кампуса, проведена его внешняя реставрация. Открыть музей-самолёт для детей и молодёжи, в котором будет экспозиция с десятью тематическими залами, должны 31 декабря 2018 года. Рядом с ним как единый музейный комплекс будет работать здание с 3D-визуализацией, и посетители смогут ощутить себя пилотом.