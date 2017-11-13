Анастасия Степанова, , 16:12 — REGNUM

Скандал вокруг лейтенанта ГИБДД, остановившего депутата Госдумы РФ от Татарии, завершился неожиданно — его награждением, хоть и по другому поводу. Языковой вопрос отходит на второй план, но по-прежнему сохраняется в информационной повестке региона, хотя ощутимо снизился градус агрессии между оппонентами.

Казанские СМИ продолжают прочить отставку министру образования и науки РТ, подбирая кандидатов на этот пост, а кабинет министров республики пытается договориться с Минобрнауки РФ о включении обязательных двух часов татарского языка в школах, как государственного. При этом даже сторонники обязательного предмета в школах говорят, что за это время освоить язык нельзя.

Кадровая перестановка, удивившая многих, произошла в аппарате главы Татарии. В Набережных Челнах набирает обороты расследование по земельным махинациям, а в Казани ходят слухи о переносе проекта строительства мусоросжигательного завода на новое место.

История одного лейтенанта

Фамилию этого сотрудника ГИБДД, наверное, никогда бы никто не узнал, если бы он однажды не остановил для проверки документов и багажника депутата Госдумы РФ от Татарии Фатиха Сибагатуллина. Возмущённый этим поступком «слуга народа», прославился позднее тем, что на совещании в Казани пожаловался на действие инспектора и заявил, что авторитет депутатов упал и теперь даже «ГАИ останавливает».

«Написано «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошёл открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же моё личное имущество!» Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда», — процитировало слова депутата издание «Бизнес-онлайн».

Общественность встала на сторону инспектора, развилась бурная дискуссия в соцсетях, а руководство ГИБДД в регионе заняло официальную позицию, что сотрудник ничего не нарушил и работал по закону.

8 ноября в сети появилось видео из Казани, на котором автомобиль марки KIA Sportage, двигавшийся по одной из центральных улиц, водитель которого не выполнил требование сотрудника ГИБДД — не предъявил документы на проверку и сбил инспектора, протащив последнего на двери несколько метров. Позднее фамилии действующих лиц установили, выяснились также подробности, что водитель автомобиля «размахивал удостоверением». Участниками оказались лейтенант Марсель Бадрутдинов, на которого ранее жаловался депутат, а нарушителем — сотрудник 384-го военно-следственного отдела следственного комитета РФ по Казанскому гарнизону. Нарушителя задержал пострадавший автоинспектор, которого спустя два дня после этого глава региона Рустам Минниханов наградил медалью «За доблестный труд».

«Какой лейтенант не мечтает стать генералом? Я просто делал свою работу и героем себя не считаю», — цитирует слова автоинспектора на награждении издание Inkazan, уточняя, что на сцену тот вышел, хромая на правую ногу.

В тот же день, когда награждали лейтенанта, Военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу начало служебную проверку по видеозаписи, появившейся в сети. В сообщении пресс-службы ведомства уточняется, что, по предварительным данным, старший лейтенант юстиции Игорь П. при управлении личным транспортом «был остановлен сотрудником ГИБДД», «во время разговора с ним П. (сокращение ИА REGNUM ) привёл автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал». Оценку действиям водителя дадут после завершения проверки, тогда же будет решена «целесообразность дальнейшего прохождения им военной службы». Дело находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

Языковой конфликт: сошлись на двух часах?

Постепенно градус конфликтности в вопросе изучения татарского языка в школах Татарии снижается, обсуждение входит в рабочее русло. 8 ноября депутаты Госсовета РТ на продолжении сессии, начавшейся 26 октября, заслушали доклад министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, в котором он не только отметил, что «методика преподавания татарского языка далека от совершенства», но и сообщил о переподготовке педагогов, разработке учебников нового поколения, в том числе и для русскоязычных детей. На этом же мероприятии было заявлено, что власти республики будут добиваться сохранения обязательного татарского языка в школах хотя бы на уровне двух часов. Позиционировать его будут как государственный язык, а потому обязательный для всех, кроме 10—11 классов. Видимо, выпускные классы решено не нагружать предметом, по которому ЕГЭ не предусмотрен.

В это же время кабинет министров РТ совместно с профильным министерством региона пытается договориться с федеральном ведомством о закреплении двух часов государственного татарского в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). Официального подтверждения о принятии предложения от Минобрнауки РФ пока не было.

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«В федеральных государственных образовательных стандартах и примерных программах не до конца определены механизмы изучения татарского языка как государственного языка Республики Татарстан. Изучение государственных языков республик декларируется, но соответствующей предметной области или учебного предмета нет. По данным вопросам мы неоднократно обращались в федеральное министерство, вели консультации», — заявил Энгель Фаттахов на сессии, уточнив, что консультации с федеральным ведомством продолжаются.

По словам Фаттахова, компромисс был согласован на встрече с главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой 7 ноября. Министр выразил мнение, что соответствующие изменения в ФГОС будут внесены.

На переходный период республиканское министерство предложило несколько вариантов учебных планов, где в обязательной части по предмету «Родной язык и родная литература» можно выбрать собственный родной язык. Среди них не только татарский или русский, это может быть и чувашский, и марийский. Преподавать их предлагается по 2—3 часа.

Напомним, прокурорская проверка по поручению президента РФ Владимира Путина по вопросу преподавания русского языка и добровольности изучения родных и государственных языков республик прошла в Татарии с 17 по 27 октября. Был вынесен ряд предписаний об устранении нарушений закона в части учебных планов — в них не учитывалось мнение родителей по выбору родных языков.

В рамках своего выступления перед депутатами Энгель Фаттахов признал, что хотя в начальной школе и с 8 по 11 классы нормы русского языка выдержаны, в 5—7 классах объёмы по данному предмету были на два часа меньше рекомендованных.

Уже со второй учебной четверти, которая началась неделю назад, родители смогли выбирать в качестве родного русский язык. По данным Минобрнауки РТ, этот вариант выбрали свыше 115 тыс. родителей, то есть 30% от общего числа. Их дети будут изучать два самостоятельных предмета — «русский как государственный и русский как родной». Фаттахов уточнил, что пока нет примерных рабочих программ и учебников, подборку учебных материалов ведомство ведёт само, и комбинирует курс «риторики, мировой художественной культуры и углублённого русского языка и литературы».

О судьбе учителей татарского языка на заседании также говорили, уточнив, что в связи со снижением нагрузки под угрозой увольнения оказались около 220 педагогов. Министр добавил, что цифра снижается и изыскиваются способы сохранения работы для учителей через переподготовку. Также готовятся учебники, направленные на коммуникацию, а не как сейчас — изучение структуры языка. По словам министра, тестирование по татарскому языку, что есть в 9-х классах школ региона, также будет изменено. Подробностей пока не сообщают, уточняя, что ведомство постарается «поэтапно и планомерно внедрять новые подходы в обучении татарскому языку в школах республики с упором на раннем языковом образовании».

Кроме того, Минобрнауки РТ провело беседы с районами и попросило директоров школ «максимально внимательно подойти к своим учителям» и при сокращении предлагать им другие педагогические должности.

Глава региона Рустам Минниханов заявил, что «ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен», а также добавил, что «сейчас в республике ждут новый федеральный стандарт, в котором государственный язык республики будет преподаваться два часа в неделю».

Между тем родительское сообщество, выступающее за полностью добровольное изучение татарского языка, не в восторге от того, что власти Татарии назвали компромиссным вариантом.

«Значит, будем писать письма еще в прокуратуру и в органы на уровне РФ, пока не сделают так, как должно быть согласно закону, а не договорённостям с кем-то там», — пишет в популярном родительском сообществе в соцсети Сергей П.

Татьяна Д. отмечает, что необходимо всё довести до логического конца.

«Все устали — родители, дети, но что поделаешь. За 25 лет нам дан шанс, мы просто обязаны его использовать», — добавляет она.

В свою очередь, Ольга Ф. высказала мнение, что нужно не принуждать к изучению, а национальный язык «делать модным, доступным и не обременительным, и без экзаменов».

"А то это (обязательность — прим. ИА REGNUM ) отпугивает даже татар, не то что русских», — уточняет она.

Данный вопрос не в последний раз поднимался на республиканском уровне. 8 ноября депутаты решили не проводить прения и не закрывать заседание, дождавшись ответов от Минобрнауки РФ. После этого языковой вопрос обсудят уже в расширенном режиме.

Кадры решают

Казанские СМИ, пользователи социальных сетей и популярные телеграм-каналы региона уже вторую неделю активно обсуждают профессиональное будущее Энгеля Фаттахова. Вплоть до того, что уже подбирают возможных кандидатов ему на замену.

Издание «Бизнес-онлайн» называет среди возможных преемников сразу несколько человек. Первый из них — это однофамилец нынешнего главы ведомства Дамир Фаттахов, который трудится на сегодня первым заместителем главы исполкома Казани. Следующий кандидат не только имеет опыт в сфере образования, но и сделала карьеру от учителя до директора именно в ней — Лейла Фазлеева, которая на сегодня является помощником главы Татарии. Еще один кандидат — это начальник управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин, у которого уже имелся опыт работы в образовательном министерстве, но на посту заместителя.

И замыкает список ещё один сотрудник администрации Минниханова — руководитель управления по реализации национальной политики Данил Мустафин. Ранее он также был заместителем министра образования, но, по информации издания, не сработался с Фаттаховым.

Напомним, в своём ежегодном послании 21 сентября 2017 года Рустам Минниханов прямо озвучил претензии к ведомству Фаттахова, отметив, что задача развития именно коммуникативных навыков ставилась «перед министерством давно», но «эффективность невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан». После этого слухи о возможной отставке министра поползли активнее.

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Ещё один, но уже решённый кадровый вопрос в администрации главы Татарии также предали гласности на прошедшей недели. В разосланном пресс-службой главы региона сообщении говорится, что 8 ноября Марат Муратов назначен первым заместителем руководителя аппарата. Указ, на который ссылается пресс-служба, на официальном сайте отсутствует. Пока не ясно, что именно будет курировать бывший руководитель УК «Просто молоко», которой по наследству досталось имущество обанкроченного агрохолдинга «Вамин-Татарстан». У последнего 10 ноября 2017 года завершился последний этап банкротства — конкурсное производство.

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Казанские СМИ строят версии о будущем направлении работы Муратова, называя среди них и некогда возглавляемый им холдинг «Татмедиа». К работе администрации последнего накопилось много претензий, при том, что ежегодно траты из бюджета Татарии «на СМИ» составляют свыше 1 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года группа журналистов и писателей обратилась к властям региона с открытым письмом, в котором просило или расформировать, или оптимизировать АО «Татмедиа». Учреждённое в августе 2007 года властями Татарии АО включает в себя 77 филиалов — региональные и районные СМИ. В медиахолдинге работают свыше 2 тыс. человек, но, по мнению авторов открытого письма, сохранение холдинга и расходы на него в нынешнем виде — это бесполезная трата государственных средств.

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Земельные разборки по-челнински

Во втором крупном городе Татарии — Набережных Челнах расследуется уголовное дело с коррупционным «душком» и следом из администрации города. Оно касается хищения участка лесного фонда. СУ СК РФ по Татарии уже возбудило два уголовных дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»).

Следствие считает, что пять лет назад юрист компании «Еврогрупп» Альберт Х. и его знакомый Айрат М., пользуясь покровительством «неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов города» и помощью тогдашнего главы исполкома Тукаевского района Расима А., «похитили» участок площадью свыше 33,9 тыс. кв. м. Надел в Боровецком лесу относился к землям Елабужского лесничества, но это не помешало его отчуждению. Ущерб государству в этом деле оценивается в 75 млн рублей.

Изначально следователю не удалось отправить под арест двух основных фигурантов дела, и через какое-то время они перестали отзываться на повестки, посещать следственные мероприятия. 2 ноября их объявили в федеральный розыск, а уже 8 ноября одного из подозреваемых задержали в Набережных Челнах и поместили под домашний арест.

Пока шло расследование, выяснилось, что эпизод в лесном деле был не один. В аренде у Айрата М. был участок площадью 1 га, расположенный в Тукаевском районе. В 2012 года на основании ложных сведений о наличии на нём постройки он оформил «свидетельство о регистрации права собственности на несуществующее строение». На основании последнего документа администрацией района данный участок был передан ему в собственность. Ущерб государству составил 10 млн рублей.

Расследование «земельного дела» продолжается, а СК СУ по РТ допустил в своём пресс-релизе забавную оговорку, прямо в заголовке написав, что расследуется дело по незаконному хищению. Казалось бы, а каким еще бывает хищение, кроме как незаконным?

«Мусорному» заводу снова сменят «прописку»?

Одновременно с сообщением о внесённом в Госсовет РТ законопроекте, который запрещает строить в черте крупных городов Татарии мусоросжигательные заводы (МСЗ), в соцсетях поползли слухи о новом месте будущего строительства казанского МСЗ. На этот раз был назван посёлок Осиново. Телеграм-канал «Неудаща» со ссылкой на источники в министерстве экологии и природных ресурсов РТ пишет об этом, уточняя, правда, что «фактически это та же Казань, рядом расположены посёлки Новая Тура, Ореховка, Дубровка, Залесный, Загородный клуб и другие». При этом читатели канала добавляют, что «буквально в 500 метрах от Осиново располагается жилой массив «Салават Купере», так что понятие «гетто» к этому району вполне себе обретает смысл».

Напомним, жилой массив «Салават Купере» возводится в рамках программы социальной ипотеки. Жильё здесь предоставляется не только соципотечникам, но и переселяемым из аварийного фонда горожанам, участникам разных жилищных программ. Официального подтверждения или опровержения информации о новом месте строительства завода, вызвавшего бурный протест горожан и экологов, пока не было.

Между тем 11 ноября в Казани прошёл очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода, который, по мнению участников, «испортит воздух и почву, а также будет негативно влиять на здоровье жителей».

"Район, в котором хотят строить этот мусоросжигатель, и так очень экологически засорен. Район, где люди очень часто болеют, короткая у них жизнь. И даже квартиры там меньше ценятся. Никто не хочет в этом районе жить. И сейчас, если туда добавят этот мусоросжигатель, мне кажется, это будет просто катастрофа», — цитирует слова участницы митинга Людмилы Н. тв-каналОРТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди озвученных вероятных мест базирования нового завода называлась площадка рядом с «Казаньоргсинтезом», а также участок недалеко от полигона «Восточный». Конечного решения о месте завода, оцениваемого в 30 млрд рублей, который должна построить ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (её учредитель — «дочка» «Ростеха» ООО «РТ-Инвест Финанс»), пока не принято.

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Буквально за несколько дней до того, как стало известно о митинге, в Госсовет РТ поступил законопроект, касающийся вопроса мусоросжигания. Депутат Артём Прокофьев предложил внести поправки в Экологический кодекс РТ, введя в него понятие «мусоросжигательный завод», обязав при выборе места строительства учитывать мнение жителей, озвученное на референдуме, и установив определённые ограничения. В числе последних — запрет на строительство такого завода в населённом пункте, где проживают свыше 100 тыс. человек, и необходимость отступать 10 км от территорий с населением более 500 тыс. человек. Казань как раз попадает под вторую категорию городов.

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Напомним, реализовать инициативу в татарской столице планируют в рамках федерального проекта «Чистая страна». Между тем с первых дней, как о нём стало известно широкому кругу граждан, он вызвал протест среди экологов и горожан, переживающих за своё здоровье и экологию города. Ни один из озвученных вариантов размещения завода активистов движения «Против строительства мусоросжигательного завод и за раздельный сбор мусора» не устраивает. Они считают, что нужен полный запрет МСЗ по всей стране.