В Омске 22 ноября произошло важное политическое событие. Депутаты городского совета определились с тем, кто будет управлять городом. 31 голосом «за» народные избранники сделали мэром Оксану Фадину, которая с 2015 года руководила министерством экономики Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина

Это событие не оставило омичей равнодушными. Как-никак мэр, хоть и не всенародно избранный. Однако загвоздка в том, что энное количество омичей понятия не имеет, кто такая Оксана Фадина.

«Кто это вообще?»; «Поддерживаю предыдущего оратора. Кто это?»; «Первый раз вижу»; «А кто это? И кто её выбрал?» — эти и другие вопросы задают омичи на страницах местных пабликов в соцсетях.

Однако, по словам врио губернатора Омской области Александра Буркова, именно население Омска оказало Фадиной доверие. Правда, не напрямую, а «через своих представителей, депутатов горсовета».

«Сделать Омск краше и лучше»

Врио губернатора Александр Бурков встретился с Оксаной Фадиной в тот же день — 22 ноября. Во-первых, он поздравил её с избранием на пост мэра. А, во-вторых, поставил перед Фадиной первые задачи.

«Поздравляю вас с этим результатом. Мы видим, что население Омска через своих представителей, депутатов горсовета, оказало вам доверие. В какой-то степени — это аванс, они надеются на улучшения в городе. Ваша задача — найти механизм взаимодействия с различными группами населения, проживающими в городе, это и ветераны, учителя, врачи, представители общественных организаций, промышленных предприятий. Словом, все те люди, которые могут помочь нам сделать Омск краше и лучше. Нужно найти взаимодействие с городским сообществом», — сказал Бурков.

Он посоветовал Фадиной уже сейчас начать знакомиться с «многолетними болевыми вопросами в городе», требующими первоочередного решения.

В свою очередь, Оксана Фадина заверила, что будет действовать в интересах омичей.

Omskportal.ru Врио Губернатора Омской области Александр Бурков

С чего всё начиналось

Стоит напомнить, что Омск шёл к избранию нового мэра медленными и неуверенными шажками.

Всенародные выборы главы города отменили в 2015 году. В то время городом руководил Вячеслав Двораковский, выигравший последние прямые выборы мэра в 2012 году. Правда, выиграл он с не слишком убедительным результатом — 49,35% голосов при явке, не достигшей и 17%.

Вячеслав Двораковский, будучи мэром, вызывал у горожан противоречивые чувства. В марте текущего года в интервью местным СМИ он сам признался, что знает о том, что был «непопулярным у жителей мэром».

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«Омск при Двораковском — это город, который пришёл в полный упадок из-за неэффективного управления», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразила омский политолог Инна Ветренко.

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Весной текущего года в Омске предприняли первую попытку выбрать мэра по новой системе. Однако она закончилась полным провалом. До выборов по результатам работы конкурсной комиссии были допущены министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич. Однако они сняли свои кандидатуры незадолго до выборов.

Омичи в соцсетях оторвались по полной, обсуждая неудавшуюся попытку «выборов». Однако, по словам председателя конкурсной комиссии Сергея Тодорова, прошедший конкурс «состоялся в строгом соответствии» с решением городского совета. И с 13 марта по 14 апреля омичи наблюдали «пилотный сценарий выборов, выявивший точки роста, над которыми еще предстоит работать».

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Вторую попытку выбрать мэра решили предпринять в ноябре. Уже тогда было ясно, что Двораковский не будет бороться за кресло градоначальника.

В июле Вячеслав Двораковский ушёл в отставку с поста мэра Омска с формулировкой «по собственному желанию». И. о. главы города стал первый заммэра Сергей Фролов.

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Фролова с первого дня руководства городом начали называть самым вероятным претендентом на пост мэра. И горожане, и политологи сходились во мнении, что именно его депутаты выберут градоначальником в ноябре.

В октябре стартовали конкурсные процедуры по выборам мэра. Побороться за кресло градоначальника решили 55 человек.

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Также в октябре в Омской области произошло ещё одно крайне важное событие. В регионе сменился губернатор. Виктор Назаров ушёл в отставку в рамках глобальных перестановок в губернаторским корпусе. Врио главы региона стал справоросс, уроженец Свердловской области Александр Бурков.

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Одним из первых, с кем встретился приехавший в Омск Бурков, стал Сергей Фролов. И. о. мэра признался, что Бурков произвёл на него «положительное впечатление». Видимо, Фролов у Буркова тоже вызвал доверие, ведь в ноябре врио губернатора предложил градоначальнику занять пост вице-губернатора, курирующего жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги. И Фролов, не долго думая, согласился занять этот расстрельный, с точки зрения ряда политологов, пост.

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После такого своеобразного «устранения» Фролова настал звёздный час министра экономики Омской области Оксаны Фадиной, которая также ранее подала документы в конкурсную комиссию и стала одним из претендентов на пост мэра.

Фролов, покидая предвыборную гонку, заявил, что «главным кандидатом на пост мэра Омска видит «действующего министра экономики Омской области, которая работает в команде Александра Буркова, — Оксану Николаевну Фадину». Депутат Заксобарния Игорь Антропенко, который тоже боролся за должность мэра, снял свою кандидатуру и предложил «поддержать Фадину как члена команды губернатора».

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За два дня до выборов мэра, 20 ноября, омские единороссы заявили, что поддерживают именно Фадину.

«Единороссы, выслушав программу кандидата Оксаны Фадиной, отметили, что все семь разделов её программы отвечают потребностям города и имеют своей целью перспективное развитие мегаполиса», — прокомментировал секретарь реготделения «ЕР» Юрий Тетянников.

Но самое главное, Фадину, по мнению омских политологов, поддерживал врио губернатора.

Omskportal.ru Мэр Омска Оксана Фадина

Первая в Омске женщина-мэр

После такого пиара не осталось никаких сомнений, что депутаты сделают выбор именно в пользу Оксаны Фадиной. Однако чтобы соблюсти процедуры, по итогам этапа собеседований в соперники министру экономики записали «технического кандидата» — главу Калачинского района Фридриха Мецлера.

В «день Х» — 22 ноября — за Фадину свои голоса отдал 31 депутат, за Мецлера не проголосовал никто. Таким образом, вторая попытка выбрать мэра Омска увенчалась успехом. «Осиротевший» в июле город-миллионник обрёл своего мэра.

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Добавим, избранным мэром Омска впервые стала женщина. До Фадиной пост градоначальника в Омске занимали исключительно мужчины. Правда, в 2011—2012 годах обязанности мэра в течение непродолжительного времени исполняла Татьяна Вижевитова. Но она руководила городом в статусе «и.о.» и недолго, поэтому «не считается».

«Холодной войны» не будет

По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, мэру Омска сейчас важно не увязнуть в конфликтах с областной администрацией:

«Уже потому, что доходы, остающиеся в омском бюджете, довольно невелики для города-миллионника. Так, соответствующий запланированный показатель для Омска на 2017 год составлял около 14,486 млрд рулей. А, например, в Челябинске запланированный объём доходов на 2017 год — около 26,426 млрд рублей. Причём два этих города близки по численности населения — в одном проживает около 1,178 млн человек, а в другом — около 1,199 млн. Отметим, что собственные налоговые и неналоговые доходы омского городского бюджета на 2017 год были запланированы в сумме около 7,8 млрд рублей. Остальное — безвозмездные поступления со стороны. В этих условиях мэр Омска всегда будет вынужден искать финансовой и административной поддержки со стороны вышестоящих структур».

Собеседник ИА REGNUM отметил, что в этом смысле избрание на пост мэра Оксаны Фадиной имеет важную положительную сторону — она явно не будет настроена на жесткую конфронтацию или «холодную войну» с врио губернатора.

«Впрочем, Оксана Фадина столкнётся с другими зонами риска. Её предыдущая карьера не предполагает большого опыта коммуникации с общественностью. Она была администратором, причём до назначения областным министром экономики — на непубличных должностях. Между тем в предвыборный год врио губернатора явно будет рассчитывать, что мэр Омска примет на себя заметную часть работы с недовольными горожанами. Предыдущему главе города Вячеславу Двораковскому сбить протестные настроения в Омске практически не удавалось. Понятно, что зависело это не только от городских властей. Однако мишенью для критики часто становились не только проблемы, решение которых требовало очень заметных ресурсов (например, состояние дорог), но и, скажем, работа городских служб», — подчеркнул эксперт.

По его словам, другая зона риска — взаимодействие с Омским горсоветом:

«Там представлены разные группы влияния, чьи интересы бывает нелегко согласовать».

«Мэру эти сложности всё время придется учитывать. Кстати, на этом фоне и кадровые решения ей придется принимать с большой осторожностью», — подытожил Михаил Нейжмаков.

Омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков убеждён, что в России сейчас существует определённый тренд на ярких женщин-политиков, хозяйственников, но при этом не являющихся в полном смысле политически самостоятельными.

«Мы знаем примеры ярких, сильных и успешных женщин: Валентина Матвиенко, Ольга Голодец,Эльвира Набиуллина. А бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина и вовсе стала не только чиновником, но и символом», — рассуждает Сергей Кондаков.

А вот каких высот достигнет Оксана Фадина на посту мэра Омска, пока ещё остаётся вопросом.

«Оксану Фадину, по большому счёту, назначили. Полагаю, 90% жителей Омска вообще не знают о существовании Оксаны Фадиной. Чем она примечательна? Бывший министр экономики, ну, тут факты за себя скажут. А с экономикой в регионе у нас как? Просто, может, мы слепые и не видим этих чудесных мер по спасению нашей области, которые она предпринимала? По своему складу она не является человеком развития. Она хорошая женщина, мудрая, красивая, вдумчивая. Но этого мало. Сейчас Омску нужен кризис-менеджер. Представитель от крупного бизнеса, практик», — считает собеседник ИА REGNUM.

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Итак, мэром Омска депутаты горсовета выбрали Оксану Фадину. Уже известно, что она вступит в эту должность 8 декабря. До инаугурации Оксаны Фадиной исполнять обязанности мэра Омска продолжит Сергей Фролов.

Тем временем омичи продолжают обсуждать эту новость в соцсетях.

«Бурков выбрал себе женщину», — иронизирует подписчик одного из омских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, как оказалось, некоторых омичей весьма взволновал тот факт, что мэром стала женщина.

«Будет хуже! Стратегически женщина мыслить не умеет, ни одна! У неё от природы мозг по-другому устроен. Омску — конец!!! Ошибочное решение Буркова. Конец ремонту дорог и благоустройству территорий!» — такой эмоциональный комментарий оставила подписчица паблика «Омск Live».

«Всё получится, женщина от природы хозяйка, умеет навести порядок и создать уют. Свежий взгляд Буркова на этот город и область, хочется верить, даст новый толчок развитию. По-моему, это лучшее из всего предложенного, что на должность губернатора для области, что на должность мэра для города», — рассуждает ещё одна омичка.

Omskportal.ru Врио Губернатора Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина

Как видим, единого мнения об Оксане Фадиной омичи пока не сформировали. Что ж, каким она будет мэром, покажет время. Но уже сейчас ясно, что ей придётся непросто Ведь, по мнению профессора Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) Сергея Костарева, с точки зрения некоторых горожан, легитимности у данного мэра, не прошедшего через всенародные выборы, «фактически ноль»:

«И любая ошибка, которая будет допущена этим мэром, будет воспринята очень критически. Кредита доверия очень мало».

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Справочно

Так как Оксана Фадина возглавляла минэкономики Омской области, имеет смысл привести некоторые данные.

Согласно пояснительно записке к прогнозу социально-экономического развития Омской области на 2017—2019 годы, в 2016 году в регионе отмечалось «снижение динамики ряда основных показателей социально-экономического развития в результате сохранения низкой инвестиционной и потребительской активности, ограниченных финансовых возможностей стимулирования экономического роста». В то же время наблюдалось увеличение объёмов производства отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, сохранение более низких темпов роста индекса потребительских цен на товары и услуги в сравнении со среднероссийскими значениями, «стабильно низкий уровень зарегистрированной безработицы».

Объем ВРП в 2016 году составил порядка 634,6 млрд рублей (96,4% к уровню 2015 года). Индекс промышленного производства по итогам прошлого года составил 97,2% к уровню 2015 года. Примерно на 0,3% сократились объёмы производства сельскохозяйственной продукции.

Объём инвестиций в основной капитал в 2016 году составил около 101,3 млрд рублей (98,4% к уровню 2015 года). Доля инвестиций в ВРП, по оценкам специалистов, увеличилась с 15,4 до 16%.

Прибыль организаций (без учета деятельности банков, а также обособленных подразделений организаций) по итогам 2016 года выросла на 1,7% к уровню 2015 года и составила порядка 61,5 млрд рублей. Объём внешнеторгового оборота Омской области по итогам 2016 года оценили в $1106 млн (95,4% к уровню 2015 года).

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в Омской области в декабре 2016 года составил 105,6% к декабрю 2015 года.