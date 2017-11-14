«Реального кандидата» на пост мэра Омска переманили в правительство

Омск, , 09:01 — REGNUM Неожиданный поворот произошёл в борьбе за пост мэра Омска. Наиболее вероятный, по мнению политологов, кандидат на эту должность, и. о. мэра Омска Сергей Фролов получил «предложение, от которого невозможно отказаться».

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, в областном правительстве, врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил Фролову должность своего заместителя в региональном кабинете министров. Фролов в новой должности должен будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги.

14 ноября Бурков встретился с Фроловым и предложил ему войти в состав правительства региона.

«Я предлагаю вам войти в состав кабинета министров в должности заместителя председателя Правительства и курировать блок строительства жилищно-коммунального комплекса, жилищной инспекции и управления стройнадзора. Это тот ключевой сектор, который требует усиления. Наряду с проблемами дольщиков, а уже 30 домов выявлено по реестру, остаются вопросы жилищного строительства — увеличение темпов, создания условий роста спроса и снижения стоимости квадратного метра, чтобы жилье было доступнее нашим гражданам. Колоссальные проблемы в сфере жилищно-коммунального комплекса», — сказал врио главы региона.

«Предлагаю вам возглавить непростой блок вопросов и двигаться вперед с учётом вашего опыта работы и знаний в вопросах ЖКХ», — подытожил Александр Бурков.

По словам врио губернатора, необходимо синхронизировать программы области и города:

«Мы должны учитывать интересы Омска и всех муниципальных образований».

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В свою очередь, Сергей Фролов признался, что для него это предложение стало неожиданным.

«Готов возглавить этот блок. Многое из этих направлений я прошёл специалистом. Если вы мне доверяете, я готов», — заявил он.

Распоряжение о назначении Фролова на новую должность может быть подписано уже 15 ноября.

По мнению политолога Инны Ветренко, логика Александра Буркова в данном случае совершенно понятна:

«На место Станислава Гребенщикова (экс-заместитель председателя правительства Омской области — прим. ИА REGNUM ) кого-то ставить нужно. В то же время, это самое провальное направление. И у Буркова нет своих людей, которых можно привести и поставить на это сложное направление деятельности. Поэтому он искал из тех, кто есть в регионе. И из всех тех, кто близок к этой сфере деятельности, более эффективен Фролов, он это показал, будучи исполняющим обязанности мэра Омска. Поэтому и последовало такое предложение со стороны Буркова в адрес Фролова».

Политолог подчеркнула, что это «очень сильно отразится на выборах мэра Омска»:

«На мой взгляд, более достойной кандидатуры, чем Фролов, в этом списке не было. Хотя выборы и конкурентные. Поэтому как дальше будут развиваться события, сказать сложно. Одно могу сказать, в данном случае речь не идёт об устранении Фролова из борьбы за кресло градоначальника. Думаю, что здесь имеет место именно взвешенное решение Буркова. Однако я бы на месте Фролова поступила иначе. Я бы всё-таки отказалась от столь лестного предложения и осталась бы претендентом на должность мэра, потому что он явный фаворит и уже показал, что умеет управлять городом».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе Виктор Назаров ушёл в отставку с поста главы Омской области. Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России», уроженец Свердловской области Александр Бурков.

Что касается ситуации в столице Омской области, прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году. С 2012 года городом управлял Вячеслав Двораковский, выигравший выборы градоначальника. Весной 2017 года в Омске предприняли первую попытку выбрать мэра «по-новому», однако она провалилась, так как оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры.

В июле текущего года Двораковский ушёл в отставку с поста мэра. И. о. главы города стал первый заммэра Сергей Фролов. Вторую попытку выборов мэра назначили на ноябрь.

Изначально о своём намерении побороться за кресло градоначальника заявили 55 человек, в том числе и. о. мэра Фролов. Тогда из уст политологов звучали высказывания о том, что Фролов является одним из немногих «реальных кандидатов» на должность мэра.

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В следующий этап прошли не все кандидаты: были зарегистрированы 37 человек из 55. Собеседование с кандидатами состоится 17 ноября. До конца ноября депутаты горсовета должны выбрать нового мэра Омска.

Напомним, также в списке зарегистрированных кандидатов значатся министр экономики Омской области Оксана Фадина и экс-министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров.

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